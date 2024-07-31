16 компаний МСП впервые вышли на экспорт в 2024 году при поддержке Подмосковья

За первые шесть месяцев текущего года при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонда поддержки ВЭД МО) сразу 16 подмосковных компаний, представляющих сегмент МСП, вышли на экспорт, заключив свои первые контракты с иностранными партнерами, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В общей сложности «новички» подписали более 20 экспортных контрактов на общую сумму более 7,4 млн долл. США. Их партнерами стали компании из Казахстана, Белоруссии, Китая, Узбекистана, Армении и Палестины», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках заключенных договоренностей «новички» экспортируют бытовую химическую продукцию, косметическую продукцию, контактные линзы и медизделия, упаковочное оборудование, пиломатериалы и стекольную продукцию, нетканые материалы, печенье, средства для защиты от насекомых, игрушки для домашних животных и другое.

Так, например, ООО «Дизайн Студия Фаворит» из Подольска подписал контракт с партнерами из Казахстана. Для зарубежных заказчиков подмосковная компания поставит комплект препятствий для конкура.

Все компании, вышедшие на экспорт, воспользовались помощью фонда поддержки ВЭД МО. Благодаря его содействию большинство стали участниками международных выставок, проходивших в России и за ее пределами. Это позволило компаниям познакомиться с потенциальными клиентами и впоследствии заключить экспортные контракты. Также значительная часть новичков воспользовалась услугой по сопровождению экспортного контракта специалистами Фонда.

Фонд оказывает и другие услуги по выходу на экспорт. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России.

С полным перечнем мер поддержки для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.