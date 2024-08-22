14 тыс рабочих мест создадут в Солнечногорске в ближайшие три года

На территории городского округа Солнечногорск продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. В течение трех лет запланировано завершить 69 проектов с общей суммой инвестиций более 95 млрд рублей и созданием более 14 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Один из наиболее крупных проектов — строительство распределительного центра «Вайлдберриз». Объем инвестиций составляет 11,2 млрд рублей, будет создано 7 500 рабочих мест.

«Инвесторы продолжают делать выбор в пользу Солнечногорска. Благодаря работе по наращиванию инвестиционного потенциала уже в этом году для наших жителей будет создано более 300 рабочих мест, а в ближайшие три года итоговая цифра составит 14 тысяч», — прокомментировал и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Среди тех, что будут реализованы в ближайшее время — строительство завода металлоконструкций ООО «Аполло», производственно-складской комплекс индастриал сити «Есипово», строительство производственных цехов ООО «Метал-Мастер». Общий объем инвестиций составляет порядка 1,40 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.