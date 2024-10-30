13 наименований рыбы и морепродуктов: как изменились цены за год

Цены на рыбу и морепродукты могут вырасти в РФ еще на 10-15% за полгода

Цены на рыбу и морепродукты за 2024 год существенно увеличились. Как изменились стоимость этих важных для рациона продуктов питания, рассказал РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

«За год рыба в отечественных торговых сетях существенно подорожала. Например, скумбрия выросла в цене на 13,8%, минтай — на 14,8%, форель — на 21,1%, кета — на 31,7%, а сельдь и вовсе на 32,2%», — отметил Калугин.

По данным сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр», цены на рыбу, морепродукты и консервы изменились следующим образом:

Минтай (1 кг) +14,8% (средний ценник — 326,3 рубля);

Камбала (1 кг) +4,6% (средний ценник — 320,8 рубля);

Лосось (1 кг) +4,4% (средний ценник — 1702,3 рубля);

Горбуша (1 кг) +6,6% (средний ценник — 613 рублей);

Сельдь (1 кг) +32,2% (средний ценник — 197,7 рубля);

Хек (1 кг) +14,7% (средний ценник — 532,4 рубля);

Кета (1 кг) +31,7% (средний ценник — 905,5 рубля);

Форель (1 кг) +21,1% (средний ценник — 844,6 рубля);

Скумбрия (1 кг) +13,8% (средний ценник — 412,7 рубля);

Креветки (1 кг) +4,9% (средний ценник — 1109,2 рубля);

Кальмары (1 кг) +3,2% (средний ценник — 685,7 рубля);

Мидии (1 кг) +15,2% (средний ценник — 667,1 рубля);

Рыбные консервы (250 г) +11,4% (средний ценник — 156,3 рубля).

Рыба, как и морепродукты, дорожает по ряду причин, пояснил эксперт. Основной причиной подорожания является меньший, чем в 2023 году, вылов. При этом спрос толкает цены вверх. Также оказывают влияние постоянно растущие в цене логистика, упаковка. Дорожает и процесс вылова рыбы.

«Цены на рыбу и морепродукты могут вырасти в ближайшие полгода еще на 10-15%, в большей степени подорожание коснется лососевых, сельди, скумбрии, минтая и креветок из-за существенного сокращения вылова», — спрогнозировал Калугин.