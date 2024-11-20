127 тыс раз обратились к столичным онлайн-сервисам для малого бизнеса

На столичном портале «Малый бизнес Москвы» собрано свыше 35 онлайн-сервисов для предпринимателей. Ими воспользовались 127 тыс. раз с начала года, сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Это почти на 20% больше, чем за тот же период 2023-го», — добавила заммэра.

С помощью онлайн-сервисов можно выбрать нишу, подготовить документы для регистрации своего дела, узнать о мерах финансовой поддержки и т. д.

Так, чаще всего предприниматели обращались к «Законодательному бизнес-дайджесту», в котором собраны правовые новости, нормативные акты и законопроекты. С января подборку посмотрели 34 тыс. человек — это в 7 раз больше, чем годом ранее.

Услугой «Проверь законность вывески» воспользовались 27,5 тыс. раз. Это на 20% больше, чем год назад. Она помогает узнать, есть ли нарушения в размещении рекламной конструкции.

Фото - © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Порядка 14 тыс. обращений обработал онлайн-сервис «Проверка контрагентов», который помогает оценить надежность потенциальных партнеров. Он предоставляет подробную информацию о компании, если указать ее наименование, ИНН, ОГРН или ОГРНИП.

Также более 6 тыс. раз бронировали места для работы с помощью услуги «Запись в бесплатный коворкинг». Начинающие предприниматели чаще всего обращались к сервису «Бизнес-боксы», объединяющему бесплатные предложения для запуска своего дела. С начала года им воспользовались около 5 тыс. раз — это втрое больше, чем годом ранее.

Поддержка бизнеса в столице оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».