1 млрд рублей инвестируют в новый станкостроительный завод в Подмосковье

Компания «ДжиЭрСи» в подмосковном городском округе Щелково реализует крупный инвестиционный проект в области станкостроения, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект направлен на обеспечение технологического суверенитета российской экономики.

«Компания «ДжиЭрСи» ведет строительство научно-производственного комплекса по разработке, выпуску и ремонту станков. Инвестиции в создание нового станкостроительного предприятия оцениваются в 1 млрд рублей. Предприятие будет ориентировано, в первую очередь, на технологическое обеспечение своей деятельности в сфере услуг по металлообработке. Ежегодно «ДжиЭрСи» планирует выпускать до 10 новых металлообрабатывающих станков. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках создания научно-производственного комплекса инвестор организует работу по трем направлениям: научное, производственное и ремонтное. В рамках научного направления компания будет осуществлять разработку и проектирование металлообрабатывающих станков.

Производственный блок будет осуществлять выпуск станков по собственным разработкам. Также компания планирует вести ремонт станков, механических узлов, деталей и агрегатов производственной, строительной и иной техники.

Компания «ДжиЭрСи» занимается ремонтом промышленного оборудования и спецтехники с 2005 года. Помимо ремонтной и производственной деятельности, компания уже активно занимается собственными разработками — на предприятии организованы конструкторский, технологический и R&D отделы. Новый комплекс позволит инвестору развить и реализовать имеющийся потенциал по созданию станков собственного производства. На сегодняшний день в штате компании 160 сотрудников, за счет реализации инвестпроекта штат может увеличиться на 300 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.