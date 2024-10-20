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Сальдо: в рядах ВСУ на херсонском направлении есть польские наемники

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал присутствии польских наемников в рядах ВСУ на херсонском направлении фронта, пишут РИА Новости .

По его словам, об этом говорят перехваченные радиопереговоры.

«Что касается наемников, то они есть — иногда прорываются радиопереговоры на польском», — сказал он.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что российские военнослужащие оттеснили бойцов ВСУ с левобережья региона и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра.