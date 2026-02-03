Ультразвуковой, паровой или традиционный: как выбрать увлажнитель воздуха для квартиры

О правилах выбора увлажнителя воздуха для дома или квартиры рассказываем в материале РИАМО.

Зачем и в каких случаях нужен увлажнитель воздуха Фото - © Freepik.com В зимнее время в квартирах воздух очень часто пересушен из-за раскаленных радиаторов центрального отопления или постоянно включенных обогревателей. В таких условиях люди нередко отмечают, что кожа становится сухой и шелушится, в глазах постоянно ощущение «песка», в горле – першение. Кроме того, слишком сухой воздух может приводить к учащению респираторных заболеваний: слизистые носа высыхают и хуже выполняют свою функцию «антимикробного барьера». Измерить влажность воздуха в квартире можно гигрометром (на маркетплейсах эти приборы продаются по цене от 110 рублей). Для жилых помещений оптимальная влажность – от 30 до 60 процентов, в детской комнате рекомендуется поддерживать уровень влажности 40–60%. Если воздух пересушен (20% или ниже) – это повод задуматься о покупке увлажнителя воздуха.

Виды увлажнителей воздуха Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Существует три вида увлажнителей воздуха: Паровые Прибор работает по принципу чайника: вода в емкости кипит, а встроенный вентилятор выдувает из устройства горячий пар (в большинстве таких увлажнителей присутствует также система охлаждения пара, чтобы он был теплым, но не обжигающим). Часто паровые увлажнители используются в помещениях, где много цветов, чувствительных к уровню влажности. Плюсы: в прокипяченной водяной взвеси нет микробов, скорость увлажнения довольно высокая, нет требований к качеству воды. Минусы: потребляет много энергии (нагрев+вентиляция), шумит при нагреве воды. Традиционные Такие увлажнители имеют товарное название «мойка воздуха с увлажнением». При помощи вентилятора воздух прогоняется через фильтр и резервуар, очищаясь и увлажняясь. Пар такой прибор не выделяет, из него выходит воздух комнатной температуры, обогащенный влагой. Плюсы: очистка воздуха, относительно низкое энергопотребление. Минусы: увлажнение воздуха происходит медленно, картриджи или фильтры надо регулярно менять, резервуар – регулярно промывать. Ультразвуковые За счет высокочастотных колебаний образуется водяной туман, который выводится через сопло (или сопла) в помещение. Такие увлажнители бывают настольными (небольшой емкости, маломощные и тихие, можно поставить на прикроватную тумбочку) и напольными (большой резервуар, более высокая мощность). Плюсы: энергоэффективность, низкий уровень шума. Минусы: при небольшой мощности увлажнение происходит медленно, резервуар с водой надо регулярно промывать, использовать рекомендуется дистиллированную или хорошо очищенную воду, чтобы на полу и мебели не оседал белый налет.

Что нужно учесть при выборе увлажнителя Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Площадь помещения Перед выбором увлажнителя стоит определиться с площадью помещения, в котором вы планируете наладить микроклимат. Для квартиры-студии площадью до 30 метров, для маленькой детской и для двухэтажного дома нужны увлажнители разной мощности. Если вы хотите увлажнять воздух только ночью во время сна, можно обойтись компактным ультразвуковым девайсом емкостью 1-3 литра. Если нужно интенсивное увлажнение – подойдет большой паровой или напольный ультразвуковой увлажнитель. Режим увлажнения: постоянное или периодическое Определитесь, планируете ли вы включать увлажнитель время от времени или оставлять включенным на весь день/всю ночь. От этого зависит выбор интенсивности испарения, объема резервуара и уровня шума.

Параметры увлажнителя, которые нужно изучить Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Мощность испарения (от 0,28 до 1,5 литров в час). Чем больше производительность прибора – тем, как правило, больше и резервуар для воды.

Объем резервуара. Обычно резервуар рассчитан на 8–14 часов непрерывной работы, но бывают модели, которые работают непрерывно и 20–25 часов. Более компактные увлажнители расходуют весь объем воды за 5–8 часов.

Уровень шума. Самые шумные – паровые увлажнители, самые тихие – ультразвуковые. Перед покупкой рекомендуется изучить отзывы пользователей: многие производители в описании прибора занижают уровень шума.

Настройки управления: регулировка интенсивности испарения, поддержание заданной влажности, интервальное включение и выключение, «ночной режим», автоматическое отключение при отсутствии воды.

Дополнительные полезные функции увлажнителя Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Кроме базовых функций, многие увлажнители оснащены дополнительными опциями, которые могут пригодиться в той или иной ситуации. Обеззараживание воды (в ультразвуковых и традиционных увлажнителях) Для того, чтобы в воде не размножались болезнетворные бактерии и грибки, в резервуаре увлажнителя размещают UF-лампу или ионизатор. Это даст возможность мыть резервуар реже. Теплый пар (в ультразвуковых увлажнителях) Функция теплого пара пригодится в квартире, где есть маленькие дети или люди со слабым здоровьем. Перед испарением вода немного нагревается, так что в воздухе образуется не прохладная, а теплая водяная взвесь. Для малышей и людей, склонных к простудам, эта функция может быть очень важна. Разветвленные сопла (в ультразвуковых увлажнителях) Это своего рода «дерево», которое возвышается над прибором и распыляет влагу в трех-четырех направлениях на разной высоте. Такая надстройка повышает стоимость девайса, но дает возможность эффективного и быстрого увлажнения в помещениях большой площади.