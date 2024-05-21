С отделкой или без: какую квартиру купить выгоднее и в каких случаях

Что выгоднее: купить квартиру с отделкой или без отделки, но сделать ремонт в ней самому, читайте в материале РИАМО.

В каких случаях выгоднее купить квартиру с готовой отделкой Фото - © Freepik.com Юрист, генеральный директор АН «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева сообщила, что в России от 25% до 35% всех квартир на первичном рынке продаются с отделкой, а квадратный метр в них стоит на 10-15 тысяч рублей дороже, чем аналогичная площадь в «бетонных коробках». Эксперт по недвижимости компании «Этажи» Илья Павлюк отметил, что покупка квартир с готовой отделкой привлекательна прежде всего для тех, кто решает свой жилищный вопрос в короткие сроки, например, расширяет площадь жилья. «Второй сценарий – это покупка квартиры с отделкой для сдачи в аренду. Покупатель получает понятный готовый продукт, на котором он может выстроить финансовую модель, включив в нее амортизацию на ремонт через 4-5 лет», – добавил специалист. По словам руководителя студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасии Ковальчук, отделка от застройщика может быть также выгодна при покупке недвижимости в ипотеку – тогда не придется отдельно тратиться на ремонт, он будет включен в сумму кредита. «Ежемесячные платежи по ипотеке за квартиру с отделкой и без нее будут не очень отличаться. Но после одобрения ипотеки не каждый заемщик получит еще один крупный кредит на ремонт», – подчеркнула собеседник. Другой эксперт, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова, обратила внимание на то, что квартиры с готовой отделкой больше всего пользуются спросом у покупателей в сегменте эконом-класса.

С какой отделкой покупать жилье в новостройке Фото - © Freepik.com По словам Ильи Павлюка, большинство покупателей хотят получить квартиру в новостройке без дополнительных затрат. Но, как показывает практика, ремонт от застройщиков нравится не всем с точки зрения качества. Некоторые помещения в квартирах новые собственники зачастую хотят переделать. «Поэтому, если покупатель рассматривает квартиру, в которой будет жить сам, то чаще всего он отдает предпочтение предчистовой отделке (white box). Сложные черновые работы уже проведены, и можно погрузиться в творческий процесс: выбирать цвет стен, напольное покрытие, дизайн ванной и т.д.», – рассказал представитель компании «Этажи». В свою очередь дизайнер Ковальчук утверждает, что на практике часто приходится переделывать и чистовую, и предчистовую отделку квартиры, поскольку обнаруживается много дефектов и нарушений. «Они касаются, например, внутренней разводки инженерных сетей, электрики. Это самая важная часть обустройства квартиры, но ее качество выяснится только в процессе эксплуатации. Используемые материалы тоже не всегда достаточно качественные, так что некоторые собственники перед новосельем меняют сантехнику, окна и двери от застройщика на более качественные и эстетичные модели. Квартиры с чистовой отделкой или с отделкой white box – это „кот в мешке”», – перечислила недостатки руководитель студии Kovalchuk Interior. Также она подчеркнула, что чистовая отделка уменьшает возможности по дизайну интерьера: его вряд ли получится создать полностью под себя – придется подстраиваться под существующие ограничения. «Выбор отделки квартиры зависит от потребностей покупателя. Если хочется создать индивидуальный интерьер и на это есть время, то лучше взять жилье с предчистовой отделкой и внести необходимые коррективы, например, в электрике, коммуникациях. При создании интерьера в квартире с чистовой отделкой дизайнерские идеи можно воплощать только при помощи мебели и декоративных элементов, адаптированных к уже существующей цветовой гамме полов, плитки, стен и прочего окружения, уже имеющегося в доме. В таком жилье, например, уже нельзя перенести розетки туда, где их не хватает, или если они расположены не там, где нужно», – рассказала Ковальчук.

В каких случаях выгоднее купить жилье без отделки Фото - © Медиасток.рф Эксперт компании «Этажи» перечислил преимущества покупки жилья без отделки. «Во-первых, это возможность быстрее получить ключи. Застройщики передают их по корпусам без отделки, как правило, через один-два месяца после того, как дом прошел государственную комиссию и введен в эксплуатацию. Квартиры же с отделкой застройщики передают обычно через шесть месяцев после ввода дома в эксплуатацию. Таким образом, купить „бетонную коробку” выгодно, потому что можно раньше приступить к ремонту и заехать после его окончания», – отметил Илья Павлюк. Второе преимущество, на которое обратил внимание эксперт, – это комфорт. Покупатели корпусов без отделки получат ключи и начнут ремонтные и отделочные работы примерно в одно время, а значит, к моменту завершения ремонта и заселения все соседи завершат шумные работы, и можно будет проживать в доме спокойно, тогда как в корпусах с отделкой кто-то может решить исправить ремонт от застройщика в любое время. Третьим плюсом отсутствия отделки Павлюк считает возможность сделать дизайн-проект квартиры под свои потребности. Кроме того, в «бетонной коробке» легче исправить недостатки коммуникаций. «Некоторые мои клиенты, которые купили квартиры с отделкой, в первые месяцы проживания сталкивались с тем, что при включении нескольких электроприборов отключался свет по всей квартире или не работали розетки либо выключатели. Бывали случаи, когда в системе водоснабжения не были загерметизированы соединения и происходили затопления соседей. Поэтому, когда вы приобретаете квартиру без отделки, вы сможете проконтролировать качество подключения инженерных систем, так как именно надежная их работа – залог вашего спокойного и комфортного проживания», – подчеркнул собеседник. Что же касается спроса на квартиры без отделки, то, по словам экономиста Ольги Борисовой, их чаще всего покупают покупатели жилья премиум-класса, жильцы, которых не устроила типовая отделка у застройщика, а также профессиональные строители, понимающие отдельные недостатки подобного ремонта.