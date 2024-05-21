С отделкой или без: какую квартиру купить выгоднее и в каких случаях
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Что выгоднее: купить квартиру с отделкой или без отделки, но сделать ремонт в ней самому, читайте в материале РИАМО.
В каких случаях выгоднее купить квартиру с готовой отделкой
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Юрист, генеральный директор АН «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева сообщила, что в России от 25% до 35% всех квартир на первичном рынке продаются с отделкой, а квадратный метр в них стоит на 10-15 тысяч рублей дороже, чем аналогичная площадь в «бетонных коробках».
Эксперт по недвижимости компании «Этажи» Илья Павлюк отметил, что покупка квартир с готовой отделкой привлекательна прежде всего для тех, кто решает свой жилищный вопрос в короткие сроки, например, расширяет площадь жилья.
«Второй сценарий – это покупка квартиры с отделкой для сдачи в аренду. Покупатель получает понятный готовый продукт, на котором он может выстроить финансовую модель, включив в нее амортизацию на ремонт через 4-5 лет», – добавил специалист.
По словам руководителя студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасии Ковальчук, отделка от застройщика может быть также выгодна при покупке недвижимости в ипотеку – тогда не придется отдельно тратиться на ремонт, он будет включен в сумму кредита.
«Ежемесячные платежи по ипотеке за квартиру с отделкой и без нее будут не очень отличаться. Но после одобрения ипотеки не каждый заемщик получит еще один крупный кредит на ремонт», – подчеркнула собеседник.
Другой эксперт, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова, обратила внимание на то, что квартиры с готовой отделкой больше всего пользуются спросом у покупателей в сегменте эконом-класса.
С какой отделкой покупать жилье в новостройке
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По словам Ильи Павлюка, большинство покупателей хотят получить квартиру в новостройке без дополнительных затрат. Но, как показывает практика, ремонт от застройщиков нравится не всем с точки зрения качества. Некоторые помещения в квартирах новые собственники зачастую хотят переделать.
«Поэтому, если покупатель рассматривает квартиру, в которой будет жить сам, то чаще всего он отдает предпочтение предчистовой отделке (white box). Сложные черновые работы уже проведены, и можно погрузиться в творческий процесс: выбирать цвет стен, напольное покрытие, дизайн ванной и т.д.», – рассказал представитель компании «Этажи».
В свою очередь дизайнер Ковальчук утверждает, что на практике часто приходится переделывать и чистовую, и предчистовую отделку квартиры, поскольку обнаруживается много дефектов и нарушений.
«Они касаются, например, внутренней разводки инженерных сетей, электрики. Это самая важная часть обустройства квартиры, но ее качество выяснится только в процессе эксплуатации. Используемые материалы тоже не всегда достаточно качественные, так что некоторые собственники перед новосельем меняют сантехнику, окна и двери от застройщика на более качественные и эстетичные модели. Квартиры с чистовой отделкой или с отделкой white box – это „кот в мешке”», – перечислила недостатки руководитель студии Kovalchuk Interior.
Также она подчеркнула, что чистовая отделка уменьшает возможности по дизайну интерьера: его вряд ли получится создать полностью под себя – придется подстраиваться под существующие ограничения.
«Выбор отделки квартиры зависит от потребностей покупателя. Если хочется создать индивидуальный интерьер и на это есть время, то лучше взять жилье с предчистовой отделкой и внести необходимые коррективы, например, в электрике, коммуникациях. При создании интерьера в квартире с чистовой отделкой дизайнерские идеи можно воплощать только при помощи мебели и декоративных элементов, адаптированных к уже существующей цветовой гамме полов, плитки, стен и прочего окружения, уже имеющегося в доме. В таком жилье, например, уже нельзя перенести розетки туда, где их не хватает, или если они расположены не там, где нужно», – рассказала Ковальчук.
В каких случаях выгоднее купить жилье без отделки
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Эксперт компании «Этажи» перечислил преимущества покупки жилья без отделки.
«Во-первых, это возможность быстрее получить ключи. Застройщики передают их по корпусам без отделки, как правило, через один-два месяца после того, как дом прошел государственную комиссию и введен в эксплуатацию. Квартиры же с отделкой застройщики передают обычно через шесть месяцев после ввода дома в эксплуатацию. Таким образом, купить „бетонную коробку” выгодно, потому что можно раньше приступить к ремонту и заехать после его окончания», – отметил Илья Павлюк.
Второе преимущество, на которое обратил внимание эксперт, – это комфорт. Покупатели корпусов без отделки получат ключи и начнут ремонтные и отделочные работы примерно в одно время, а значит, к моменту завершения ремонта и заселения все соседи завершат шумные работы, и можно будет проживать в доме спокойно, тогда как в корпусах с отделкой кто-то может решить исправить ремонт от застройщика в любое время.
Третьим плюсом отсутствия отделки Павлюк считает возможность сделать дизайн-проект квартиры под свои потребности.
Кроме того, в «бетонной коробке» легче исправить недостатки коммуникаций.
«Некоторые мои клиенты, которые купили квартиры с отделкой, в первые месяцы проживания сталкивались с тем, что при включении нескольких электроприборов отключался свет по всей квартире или не работали розетки либо выключатели. Бывали случаи, когда в системе водоснабжения не были загерметизированы соединения и происходили затопления соседей. Поэтому, когда вы приобретаете квартиру без отделки, вы сможете проконтролировать качество подключения инженерных систем, так как именно надежная их работа – залог вашего спокойного и комфортного проживания», – подчеркнул собеседник.
Что же касается спроса на квартиры без отделки, то, по словам экономиста Ольги Борисовой, их чаще всего покупают покупатели жилья премиум-класса, жильцы, которых не устроила типовая отделка у застройщика, а также профессиональные строители, понимающие отдельные недостатки подобного ремонта.
Что дешевле: квартира с отделкой или без, но с ремонтом за свой счет
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По вопросу о том, что обойдется дешевле: квартира с готовой отделкой или жилье без отделки с ремонтом за свой счет, мнения экспертов разделились.
Юлия Усачева утверждает, что отделка от застройщика часто оказывается на 20-30% дешевле, чем самостоятельный ремонт.
«Это связано с оптовыми закупками материалов и профессиональными бригадами, работающими на постоянной основе. Возможность включить полную отделку в ипотечный кредит также приносит клиенту реальную экономию, позволяя распределить затраты на длительный срок и снизить первоначальные расходы», – объяснила специалист.
С ней согласен Илья Павлюк, который считает, что для некоторых покупателей лучше оплатить квартиру с ремонтом от застройщика с помощью ипотечных средств, так как процент по такому кредиту меньше, чем по потребительскому. Если же покупатель сделал ремонт своими силами и сэкономил на процентах по ипотеке, то в целом квартира все равно обойдется дороже, если для ремонта пришлось брать кредит, отметил собеседник.
Дизайнер же Анастасия Ковальчук придерживается другого мнения.
«Если сравнивать цены, то готовая отделка от застройщика, как правило, будет стоить дороже. Аналогичный ремонт своими силами обойдется дешевле и наверняка окажется качественней», – уверяет эксперт.