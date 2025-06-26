Разгар сезона: какие ягоды можно покупать в июле

В материале РИАМО рассказываем о сезонных ягодах в июле и о том, на что нужно обратить внимание при покупке.

Клубника Фото - © Медиасток.рф Клубника в июле еще есть, но уже подходит к концу, поэтому и цены могут быть ниже, так что можно успеть наесться вдоволь. Покупать клубнику стоит ровно столько, сколько планируете съесть, если не собираетесь делать из нее заготовки. Ягода очень капризная и быстро портится. Выбирать нужно сухие, равномерно яркие плоды с блестящей, упругой и гладкой поверхностью. В клубнике много витаминов (A, C, B5, P, E), фолиевой кислоты, цинка, железа, фосфора, кальция. Она препятствует развитию диабета второго типа, обладает противовоспалительным эффектом, улучшает качество крови и помогает снизить количество холестерина. Клубнику рекомендуют всем, у кого есть проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой, анемия, но, конечно, аллергикам нужно быть осторожными.

Черешня Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Черешня на прилавках в июле тоже еще есть. Эта ягода обладает мощным противовоспалительным действием, помогает снижать артериальное давление и защищает от болезней сердца. Кроме того, черешня помогает укрепить иммунитет, препятствует развитию опухолевых процессов и нормализует пищеварение, поскольку по содержанию клетчатки она превосходит абрикосы и персики. Светлые сорта черешни более нежные, с небольшой кислинкой, они достаточно водянисты и отлично освежают. Темные ягоды черешни имеют более насыщенный и сладкий вкус. В них содержится максимальное количество витамина А и железа. Розовая черешня – рекордсменка по содержанию витамина С.

Вишня Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори В июле на прилавках магазинов Центрального региона появляется вишня – как привозная, так и местная. Эта ягода обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, благотворно действует на центральную нервную систему. И, конечно, как все ягоды, богата витаминами. Раннеспелые сорта вишни, которые созревают уже в начале июля, для Московского региона – это «Возрождение», «Игрушка» (гибрид с черешней), «Память Еникеева», «Расторгуевская», «Сильва», «Кристалл» и другие. Среднеспелые сорта, появляющиеся в середине лета, – «Волочаевка», «Радонеж», «Тургеневка», «Булатниковская», «Золушка» и другие. Поздние подмосковные вишни появляются в начале августа, это такие сорта, как «Апухтинская», «Малиновка», «Коралл». В продуктовую корзину лучше класть вишни с веточками, благодаря которым ягоды остаются сочными дольше. Веточки должны быть ярко-зелеными, а сами ягоды твердыми и упругими. Не стоит брать вишни с темными пятнами и морщинистой кожицей.

Смородина черная, красная и белая Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Черная и красная смородина – лидеры по содержанию витамина С, незаменимое средство при простудных инфекционных заболеваниях разной природы. В черных ягодах вместе с клетчаткой и пектиновыми веществами содержится комплекс антиоксидантов – витаминов С и Е, полиненасыщенных жирных кислот и полифенолов. Не уступают по целебным свойствам и листья черной смородины, которые могут быть жаропонижающим средством, дезинфицирующим, тонизирующим и мочегонным. Красная и белая смородина (появилась в результате естественной мутации красной) тоже содержат антиоксиданты, в них больше витаминов группы В и фитостеролов, чем в черной смородине. В красной смородине много витамина А, а белая – гипоаллергенна. При покупке смородины нужно обращать внимание на то, что ягоды должны быть плотными, без плесени, повреждений и влаги. Мыть их нужно непосредственно перед употреблением, а хранить в холодильнике, так как ягоды в тепле начинают бродить. Для длительного хранения смородину лучше заморозить.

Крыжовник Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Крыжовник – отличный пребиотик, кроме того, в нем тоже содержится много витамина С. В ягоде есть пектин, благодаря чему крыжовник помогает при запорах. А еще пищевые волокна способны связывать и выводить из организма жир. Особенность этой ягоды в том, что в ней в достатке микроэлементов, таких как медь, калий и марганец, что делает ягоду хорошим дополнительным средством для укрепления сосудов. Как и все ягоды с высоким содержанием органических кислот, крыжовник не рекомендуется употреблять людям с проблемами ЖКТ в стадии обострения и в целом относиться к ягоде с осторожностью и не есть ее слишком много. Идеальная ягода крыжовника – упругая, без повреждений, признаков перезрелости или заболеваний, пятен и неровностей. Она не должна быть слишком твердой или слишком мягкой, а покупать лучше те, у которых есть плодоножки. Качественный крыжовник должен быть сухим, иначе он быстро начнет гнить. Долго хранить его не стоит, и в замороженном виде ягода сохраняет большую часть полезных свойств.