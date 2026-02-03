Ошибочка вышла: как живому человеку доказать, что он не умер

В материале РИАМО разбираемся, когда человека могут признать умершим, почему такое может произойти с живыми и здоровыми и как доказать, что ты — это ты.

Как человека могут случайно признать умершим Фото - © Влад Нордвинг / Фотобанк Лори Случаев, когда вполне живые и здоровые люди признаются умершими, не так много, но каждый из них вызывает неподдельный интерес. Казус в том, что человек есть, а по документам его нет, и именно бумажкам банки, министерства и ведомства верят охотнее. В январе СМИ рассказали, как житель Омска полгода доказывал, что живой. Дело в том, что в больнице, где пенсионер лечился, его данные внесли в медкарту умершего пациента, а на основании карты оформили свидетельство о смерти и другие документы. Омич узнал о своей смерти на «Госуслугах», где ему сообщили, что его учетная запись и банковские карты заблокированы. Мужчина обратился в прокуратуру и через полгода через суд он смог вернуть свою жизнь — восстановил все документы и даже получил небольшую компенсацию за ошибку больницы. Чаще всего человек узнает о том, что он умер, случайно. Внезапно блокируются банковские карты, не приходят выплаты, невозможно получить загранпаспорт.

Чем грозит признание умершим живого человека Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Если живой человек признан умершим, это на первый взгляд может выглядеть забавно — ведь теперь не нужно платить налоги, оплачивать штрафы и коммунальные услуги. Конечно, вернуть свои права живого человека и начать исполнять обязанности не очень сложно, но это, тем не менее, занимает определенное время, а кому-то приходится доказывать свою жизнь годами. Если человек признается умершим, но на самом деле он жив, то он лишается всех выплат, снимается автоматически с регистрационного учета по месту жительства, брак, если он был, тоже становится недействительным, невозможно снять деньги, устроиться на работу. Человек живой, стоит перед вами и готов работать и дальше, но по документам его нет. Гражданин «умирает» для общества, избавляется от обязанностей и лишается всех прав.

Почему и когда человека могут признать умершим Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори сегодня Признание человека умершим может происходить и вполне официально, например, когда он пропал и о нем долгое время ничего неизвестно. Умершим пропавшего можно признать только через суд, сделать это могут родственники, иждивенцы, наследники, арендодатель, если пропавший прописан в квартире, заинтересованные организации. Обратиться в суд можно тоже не сразу после исчезновения. Должно пройти не меньше шести месяцев с момента пропажи, если человека в последний раз видели в месте, где ему угрожала смертельная опасность, или если он пропал в зоне СВО. Пять лет должно пройти, если человек пропал при других обстоятельствах. Так что признание человека умершим не такая простая и быстрая процедура. «Умереть» есть риск по документам, если ошибку допустили в загсе или больнице, например. Иногда люди по своей воле «умирают», чтобы скрыться от кого-то или избежать законного наказания. Бывают и случаи, когда наследники пытаются незаконно признать своего наследодателя умершим, чтобы быстрее вступить в наследство, или по другим незаконным мотивам. Тут при разбирательствах не обойтись без правоохранительных органов.

Что делать, если живого человека признали умершим Фото - © Илья Андриянов / Фотобанк Лори Вернуть себе свою жизнь и отменить статус умершего можно в загсе, но только по решению суда, вступившего в силу. Сделать это может сам человек, которого признали умершим, либо тот, кто знает, что якобы умерший жив. Заявление можно нести сразу в суд, в котором и было вынесено решение о признании гражданина умершим. Помимо контактных данных понадобятся дата и номер дела, по которому человека признали умершим (эти данные есть в загсе), место пропажи, дата возвращения. Кроме того, понадобятся свидетели, которые докажут, что пропал и вернулся один и тот же человек. В отдельных случаях может понадобиться тест ДНК или проведение расследования, в таком случае обращаться нужно сначала в прокуратуру или в полицию. После того, как суд примет решение об отмене своего заключения, оно вступит в силу через месяц, и с этим документом нужно идти в загс, где аннулируют запись о смерти. На основании этого «воскресшему» человеку выдадут новые документы. За ошибки, из-за которых человек «умер», виновных наказать можно, но сделать это крайне сложно — и то только в случае, если удастся доказать умысел. Тем не менее можно получить компенсацию, связанную с расходами, понесенными в связи с ошибкой, например, судебные издержки, услуги нотариусов и юристов.