Лимит на сим-карты: зачем он нужен, как проверить количество сим-карт и чем грозит нарушение закона

Зачем нужен лимит на сим-карты, как его проверить и чем грозит нарушение закона

В материале РИАМО рассказываем о новых правилах для владельцев сим-карт с 1 ноября 2025 года и об ответственности за их несоблюдение.

Что меняется для владельцев сим-карт с 1 ноября 2025 года Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу положения федерального закона № 303-ФЗ от 08.08.2024, согласно которым на одного человека можно будет оформить не более 20 сим-карт. При подсчете сим-карт нужно учитывать всех операторов. Если лимит будет превышен, операторы связи будут блокировать номера и прекращать обслуживание. Само ограничение количества сим-карт начало действовать уже 1 апреля. С этой даты операторы связи просто не оформляли дополнительные сим-карты тем, у кого их уже было 20 и больше. Но с 1 ноября невозможным станет само наличие большего числа сим-карт. Кроме того, оператор связи с 1 ноября обязан прекратить обслуживание номера, по которому не подтверждены данные владельца.

Зачем нужен лимит на сим-карты Фото - © Freepik.com Цель ограничения заключается в том, чтобы противодействовать нелегальному обороту сим-карт и телефонному мошенничеству. Например, мошенники массово оформляли сим-карты на «дропов» и использовали их для телефонных атак, рассылки спама, хищения денег с банковских счетов, регистрации фиктивных сервисов и других махинаций. Таким образом, если число сим-карт превышает установленные лимиты, от лишних нужно отказаться. Россиянам нужно было это сделать до 1 ноября, иностранцам — до 1 июля.

Как проверить количество сим-карт Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Проверить количество сим-карт можно в личном кабинете «Госуслуг» в разделе «Сим-карты», в котором будут видны все номера, которые на вас зарегистрированы. Кроме того, можно обратиться к оператору связи — через личный кабинет в приложении или зайдя в офис обслуживания с паспортом. Но надо иметь в виду, что так придется проверять сим-карты у всех операторов. Однако лучше это сделать, даже если вы помните, что оформляли сим-карты только у одного или двух операторов.

Что делать, если нашлись лишние сим-карты Фото - © Антон Гаев / Фотобанк Лори Если при проверке у вас обнаружились лишние номера, то нужно провести ревизию и заблокировать ненужные, даже если их меньше 20. При проверке количества сим-карт убедитесь в правильности отображаемых личных данных — к примеру, может быть указан старый паспорт. Если есть неверная информация, ее нужно обновить в личном кабинете оператора связи или на «Госуслугах». Заблокировать номер можно также на «Госуслугах» или обратившись с заявлением к оператору. Лучше переоформить «семейные» сим-карты — в этом случае оба участника процесса должны прийти с паспортом в салон связи. Помните, что процедура отключения и переоформления может занять несколько дней. Кроме того, эксперт по информационной безопасности Александр Касьянов рекомендует усилить защиту всех своих личных кабинетов и использовать сложные пароли. Нужно использовать двухфакторную аутентификацию, а также убедиться, что QR-коды eSIM находятся у владельца — при необходимости их можно перевыпустить у оператора.