Как защитить себя от насилия во время родов и куда обращаться, если акушерка проявила агрессию

Для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется заранее подготовиться:

Выбрать надежного специалиста. Заранее познакомьтесь с врачом, которому доверяете. Обсудите возможные риски и выберите наиболее подходящий вариант родоразрешения.

Ознакомиться с правами. Изучите законы, регулирующие права беременных женщин и новорожденных детей. Например, право отказаться от ненужных процедур или потребовать консультацию другого специалиста.

Подготовьте пакет документов. Возьмите с собой копии медицинской карты, паспорта и страхового полиса. Эти бумаги помогут быстрее решить возникающие проблемы. Также нужно заранее подготовить заявления об отказе от нежелательных вмешательств: их можно составить на основании ст. 20 и ст. 51 закона № 323-ФЗ. Но, чтобы их не «потеряли», отдавать документы нужно со свидетелем (партнер, мама, доула — кто угодно).

Сообщайте врачу обо всех тревожащих вас симптомах. Будьте честны перед врачами относительно своего состояния здоровья. Честно сообщайте о любых изменениях самочувствия и следуйте рекомендациям врачей. Даже если вы сначала согласились на вмешательство, в любой момент до совершения манипуляции вы имеете право изменить свое решение.

Запишите контактную информацию учреждения. Запишите телефоны горячей линии больницы, страховой компании и правоохранительных органов. Они смогут оказать помощь в экстренных ситуациях.

Заручитесь поддержкой близких. Поддержка родственников значительно облегчает процесс восстановления после родов и помогает избежать возможных конфликтов. Лучший вариант — это партнерские роды. Если с вами будет муж, мама или другой близкий человек, это значительно снижает степень потенциальной агрессии со стороны медперсонала.