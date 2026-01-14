Как защитить себя от насилия во время родов и куда обращаться, если акушерка проявила агрессию

В материале РИАМО — о том, как вести себя, если медперсонал во время родов ведет себя грубо или ведет себя некомпетентно.

13 января по всей стране прогремела новость о чудовищной трагедии в роддоме Новокузнецка, где всего за несколько дней погибло девять младенцев и еще восемь находятся в критическом состоянии. Пациентки, рожавшие в родительном доме №1, также сообщали о грубом отношении медперсонала, хамстве, оскорблениях и даже домогательствах. В материале рассказываем, что делать и куда обращаться в случае акушерской агрессии.

Что такое акушерская агрессия: примеры

Акушерская агрессия проявляется различными способами, такими как:

  1. Использование приема Кристеллера — методики, при которой врачи оказывают давление на живот роженицы, чтобы ускорить рождение младенца. Этот прием запрещен в России и многих других странах.
  2. Проведение амниотомии (прокола плодного пузыря) без предварительного информированного согласия пациентки и разъяснения рисков.
  3. Присутствие посторонних лиц, например студентов-медиков, без согласия роженицы в процессе родов.
  4. Отказ в предоставлении медикаментозного обезболивания, несмотря на сильную боль и неэффективность немедикаментозных методов.
  5. Неправильно проведенное зашивание разрывов, отсутствие местного обезболивания перед процедурой, использование неуместных стежков («для мужа»).
  6. Запрещение свободного поведения в родах, удержание пациентки в определенном положении вопреки клиническим рекомендациям. Женщине рекомендовано свободно двигаться и выбирать удобные позы, если это не представляет риска для нее или ребенка.
  7. Незаконное введение окситоцина без обоснованных медицинских показаний и согласия пациентки.
  8. Недобросовестное отношение к правилам установки внутриматочной спирали после родов.
  9. Невыполнение требований этического отношения: грубость, хамство, унижение достоинства пациентов сотрудниками родильных домов.

Какие могут быть последствия насилия во время родов для женщины

Акушерское насилие серьезно влияет на здоровье и эмоциональное состояние женщины. Так, у новоиспеченной матери может развиться послеродовая депрессия и появиться множество других проблем:

  • повторяющиеся ночные кошмары про роды;
  • навязчивые и неожиданно всплывающие мысли и образы про роды;
  • эмоциональное онемение;
  • отсутствие эмоциональной включенности в ребенка;
  • резкое отдаление от других людей;
  • частые вспышки раздражения, гнева;
  • проблемы со сном;
  • нарушение когнитивных процессов: пробелы в памяти, трудности с вниманием, невозможность сосредоточиться, трудности с повседневными делами, усталость.

Как предотвратить жестокое обращение во время родов

Для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется заранее подготовиться:

  1. Выбрать надежного специалиста. Заранее познакомьтесь с врачом, которому доверяете. Обсудите возможные риски и выберите наиболее подходящий вариант родоразрешения.
  2. Ознакомиться с правами. Изучите законы, регулирующие права беременных женщин и новорожденных детей. Например, право отказаться от ненужных процедур или потребовать консультацию другого специалиста.
  3. Подготовьте пакет документов. Возьмите с собой копии медицинской карты, паспорта и страхового полиса. Эти бумаги помогут быстрее решить возникающие проблемы. Также нужно заранее подготовить заявления об отказе от нежелательных вмешательств: их можно составить на основании ст. 20 и ст. 51 закона № 323-ФЗ. Но, чтобы их не «потеряли», отдавать документы нужно со свидетелем (партнер, мама, доула — кто угодно).
  4. Сообщайте врачу обо всех тревожащих вас симптомах. Будьте честны перед врачами относительно своего состояния здоровья. Честно сообщайте о любых изменениях самочувствия и следуйте рекомендациям врачей. Даже если вы сначала согласились на вмешательство, в любой момент до совершения манипуляции вы имеете право изменить свое решение.
  5. Запишите контактную информацию учреждения. Запишите телефоны горячей линии больницы, страховой компании и правоохранительных органов. Они смогут оказать помощь в экстренных ситуациях.
  6. Заручитесь поддержкой близких. Поддержка родственников значительно облегчает процесс восстановления после родов и помогает избежать возможных конфликтов. Лучший вариант — это партнерские роды. Если с вами будет муж, мама или другой близкий человек, это значительно снижает степень потенциальной агрессии со стороны медперсонала.
  7. Помните, что во время нахождения в больнице вы вправе держать при себе включенный диктофон. Получать у медработников согласия на это не требуется — вы вправе записывать информацию, касающуюся вас и вашего здоровья.

Куда обратиться при проявлении агрессии во время родов

Если акушерка/врач ведет себя грубо или агрессивно, важно немедленно предпринять меры:

  • Обратитесь к заведующему отделением или главному врачу клиники. Можно пожаловаться на несоблюдение врачебной этики, грубое обращение.
  • Подайте жалобу в страховую компанию, если считаете, что ваши права были нарушены. Сюда стоит обращаться, если вы рожаете по ОМС. Компания проводит экспертизу качества медицинской помощи. Если будет установлено нарушение, больницу оштрафуют.
  • Напишите заявление в прокуратуру или полицию, если речь идет о серьезных нарушениях закона. В полицию нужно писать заявление о преступлении, если здоровью роженицы и (или) ребенка был причинен тяжкий вред.
  • Проконсультируйтесь с юристом, чтобы правильно оформить претензионные документы.
  • Можно обратиться в Росздравнадзор, если не были соблюдены санитарные нормы, нарушены сроки предоставления услуг или же с вас требовали оплатить бесплатные услуги. Сюда обращаются, если были «технические» нарушения, которые не касались самого качества оказанной помощи.