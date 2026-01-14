Как защитить себя от насилия во время родов и куда обращаться, если акушерка проявила агрессию
В материале РИАМО — о том, как вести себя, если медперсонал во время родов ведет себя грубо или ведет себя некомпетентно.
13 января по всей стране прогремела новость о чудовищной трагедии в роддоме Новокузнецка, где всего за несколько дней погибло девять младенцев и еще восемь находятся в критическом состоянии. Пациентки, рожавшие в родительном доме №1, также сообщали о грубом отношении медперсонала, хамстве, оскорблениях и даже домогательствах. В материале рассказываем, что делать и куда обращаться в случае акушерской агрессии.
Что такое акушерская агрессия: примеры
Акушерская агрессия проявляется различными способами, такими как:
- Использование приема Кристеллера — методики, при которой врачи оказывают давление на живот роженицы, чтобы ускорить рождение младенца. Этот прием запрещен в России и многих других странах.
- Проведение амниотомии (прокола плодного пузыря) без предварительного информированного согласия пациентки и разъяснения рисков.
- Присутствие посторонних лиц, например студентов-медиков, без согласия роженицы в процессе родов.
- Отказ в предоставлении медикаментозного обезболивания, несмотря на сильную боль и неэффективность немедикаментозных методов.
- Неправильно проведенное зашивание разрывов, отсутствие местного обезболивания перед процедурой, использование неуместных стежков («для мужа»).
- Запрещение свободного поведения в родах, удержание пациентки в определенном положении вопреки клиническим рекомендациям. Женщине рекомендовано свободно двигаться и выбирать удобные позы, если это не представляет риска для нее или ребенка.
- Незаконное введение окситоцина без обоснованных медицинских показаний и согласия пациентки.
- Недобросовестное отношение к правилам установки внутриматочной спирали после родов.
- Невыполнение требований этического отношения: грубость, хамство, унижение достоинства пациентов сотрудниками родильных домов.
Какие могут быть последствия насилия во время родов для женщины
Акушерское насилие серьезно влияет на здоровье и эмоциональное состояние женщины. Так, у новоиспеченной матери может развиться послеродовая депрессия и появиться множество других проблем:
- повторяющиеся ночные кошмары про роды;
- навязчивые и неожиданно всплывающие мысли и образы про роды;
- эмоциональное онемение;
- отсутствие эмоциональной включенности в ребенка;
- резкое отдаление от других людей;
- частые вспышки раздражения, гнева;
- проблемы со сном;
- нарушение когнитивных процессов: пробелы в памяти, трудности с вниманием, невозможность сосредоточиться, трудности с повседневными делами, усталость.
Как предотвратить жестокое обращение во время родов
Для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется заранее подготовиться:
- Выбрать надежного специалиста. Заранее познакомьтесь с врачом, которому доверяете. Обсудите возможные риски и выберите наиболее подходящий вариант родоразрешения.
- Ознакомиться с правами. Изучите законы, регулирующие права беременных женщин и новорожденных детей. Например, право отказаться от ненужных процедур или потребовать консультацию другого специалиста.
- Подготовьте пакет документов. Возьмите с собой копии медицинской карты, паспорта и страхового полиса. Эти бумаги помогут быстрее решить возникающие проблемы. Также нужно заранее подготовить заявления об отказе от нежелательных вмешательств: их можно составить на основании ст. 20 и ст. 51 закона № 323-ФЗ. Но, чтобы их не «потеряли», отдавать документы нужно со свидетелем (партнер, мама, доула — кто угодно).
- Сообщайте врачу обо всех тревожащих вас симптомах. Будьте честны перед врачами относительно своего состояния здоровья. Честно сообщайте о любых изменениях самочувствия и следуйте рекомендациям врачей. Даже если вы сначала согласились на вмешательство, в любой момент до совершения манипуляции вы имеете право изменить свое решение.
- Запишите контактную информацию учреждения. Запишите телефоны горячей линии больницы, страховой компании и правоохранительных органов. Они смогут оказать помощь в экстренных ситуациях.
- Заручитесь поддержкой близких. Поддержка родственников значительно облегчает процесс восстановления после родов и помогает избежать возможных конфликтов. Лучший вариант — это партнерские роды. Если с вами будет муж, мама или другой близкий человек, это значительно снижает степень потенциальной агрессии со стороны медперсонала.
- Помните, что во время нахождения в больнице вы вправе держать при себе включенный диктофон. Получать у медработников согласия на это не требуется — вы вправе записывать информацию, касающуюся вас и вашего здоровья.
Куда обратиться при проявлении агрессии во время родов
Если акушерка/врач ведет себя грубо или агрессивно, важно немедленно предпринять меры:
- Обратитесь к заведующему отделением или главному врачу клиники. Можно пожаловаться на несоблюдение врачебной этики, грубое обращение.
- Подайте жалобу в страховую компанию, если считаете, что ваши права были нарушены. Сюда стоит обращаться, если вы рожаете по ОМС. Компания проводит экспертизу качества медицинской помощи. Если будет установлено нарушение, больницу оштрафуют.
- Напишите заявление в прокуратуру или полицию, если речь идет о серьезных нарушениях закона. В полицию нужно писать заявление о преступлении, если здоровью роженицы и (или) ребенка был причинен тяжкий вред.
- Проконсультируйтесь с юристом, чтобы правильно оформить претензионные документы.
- Можно обратиться в Росздравнадзор, если не были соблюдены санитарные нормы, нарушены сроки предоставления услуг или же с вас требовали оплатить бесплатные услуги. Сюда обращаются, если были «технические» нарушения, которые не касались самого качества оказанной помощи.