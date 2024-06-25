Как сэкономить на покупке авиабилетов: 12 способов

Как сэкономить на авиаперелетах и где искать дешевые билеты, читайте в материале РИАМО.

Учитывать сезон и приобретать билеты заранее Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори Один из самых распространенных способов экономии на авиабилетах — это заблаговременная их покупка. Если вы планируете отпуск за полгода или несколько месяцев, то стоить посмотреть цены на авиабилеты заранее. При этом стоит учитывать сезон. Самые дорогие перелеты обычно летом, зимой перед Новым годом и в мае. Дешевле планировать отдых в межсезонье — осенью или весной.

Забронировать билет сразу, а оплатить позже Фото - © Unsplash.com На некоторых агрегаторах можно забронировать билет на нужный рейс заблаговременно, а оплатить позже, за несколько дней до вылета. Цена билета на период бронирования фиксируется, но за саму услугу нужно заплатить небольшую сумму денег. При этом такая услуга действует не для всех авиарейсов и авиакомпаний.

Выбирать бюджетные авиакомпании Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори Есть авиакомпании, у которых билеты традиционно более дорогие, а есть бюджетные лоукостеры, которые предлагают перелеты подешевле. Агрегатор Aviasales даже составлял рейтинг топ-10 российских авиакомпаний с самыми дешевыми билетами. И первое место в нем уже несколько лет занимает лоукостер «Победа». Среди бюджетных авиакомпаний можно также выделить Pegasus Airlines, Smartavia, Red Wings и другие. А самой дорогим российским авиаперевозчиком традиционно считается «Аэрофлот».

Покупать билеты на чартерные рейсы Фото - © Медиасток.рф Чартерные рейсы организуют турагентства. Они берут в аренду у авиакомпаний самолеты и продают билеты в составе пакетных туров. Если туроператору не удается быстро распродать все билеты, то они появляются в свободной продаже, то есть купить их может любой желающий, а не только тот, кто оплатил тур. Стоят такие билеты гораздо дешевле, чем на регулярные рейсы, а ближе к дате вылета цены на них снижаются еще больше. Несмотря на очевидную выгоду, чартерные рейсы имеют и свои минусы: во-первых, билеты на них нельзя вернуть или обменять;

во-вторых, точное время и аэропорт вылета можно узнать за день или два до вылета;

в-третьих, чартерные рейсы нередко переносят на несколько часов.

Летать с пересадками Фото - © Unsplash.com Перелеты с пересадками часто стоят дешевле, чем прямые рейсы. Стыковки рейсов проходят в крупных аэропортах-хабах авиакомпаний — им выгодно продать больше билетов на один и тот же рейс разным людям, чтобы окупить расходы на обслуживание самолета. Перелет с пересадкой, как правило, менее комфортен, чем прямой рейс, и занимает больше времени, зато позволяет сэкономить деньги.

Покупать билет туда-обратно у одной авиакомпании Фото - © Фотобанк Лори Многие авиакомпании делают скидку при покупке билета туда-обратно одной бронью, рассчитывая сделать пассажира постоянным клиентом. Поэтому зачастую единовременное оформление и оплата билетов на рейс из пункта А в пункт Б и обратно обойдется дешевле, чем купленные по отдельности билеты.

Следить за динамикой курса валют Фото - © Unsplash.com Стоимость авиарейсов, особенно международных, зависит также от колебаний валютного курса и геополитической обстановки. Билеты дорожают, когда курс доллара растет, и могут подешеветь в результате его снижения. Влияют на цены перелетов и политические события. Например, осень 2022 года авиабилеты в страны ближнего зарубежья (Казахстан, Армению, Белоруссию, Турцию и др.) подорожали в несколько раз на фоне объявления в России частичной мобилизации.

Копить мили и получать кешбэк Фото - © Артём Крылов / Фотобанк Лори Стремясь сделать своих пассажиров постоянными клиентами, авиакомпании предлагают программы лояльности. Став участником такой программы, пассажир получает баллы или мили за перелеты у перевозчика, копит их и может обменять на билет либо повысить класс обслуживания в самолете. Однако программы лояльности имеют и свои недостатки: за мили можно выкупить только тарифную часть билета: за таксы и сборы придется доплачивать отдельно;

мили имеют ограниченный срок действия, после чего сгорают.

Выбирать невозвратные билеты Фото - © Unsplash.com Большинство авиаперевозчиков предлагают как возвратные, так и невозвратные билеты. Последние стоят дешевле, но их нельзя вернуть или обменять. Поэтому покупать их стоит лишь в том случае, когда вы уверены, что поездка точно состоится. Если же уверенности в этом нет, то лучше купить возвратный билет.

Покупать субсидированные билеты Фото - © Unsplash.com Субсидированные билеты финансируются из государственного бюджета, что позволяет значительно снизить их стоимость. Согласно постановлению правительства РФ № 215 от 2 марта 2018 года, авиабилеты со скидкой могут приобрести следующие категории граждан РФ: молодые люди в возрасте до 23 лет;

пенсионеры;

инвалиды I группы и их сопровождающие и инвалиды с детства II и III групп;

члены многодетных семей;

жители Дальневосточного федерального округа;

дети до 18 лет с путевкой в детский центр «Океан» во Владивостоке. С полным списком субсидируемых рейсов можно ознакомиться на сайте Росавиации. В 2024 году льготные билеты продают 11 авиакомпаний: «Аэрофлот», «Алроса», «Уральские авиалинии», «ИрАэро», «Якутия», S7, Smartavia, Utair, Red Wings, iFly, Nordstar. Льготные билеты на самолет продают на сайтах и в мобильных приложениях авиакомпаний, в офисах перевозчиков, а также в агентствах.

Сравнивать цены на авиабилеты на разных агрегаторах Фото - © Фотобанк Лори Авиакомпании продают билеты через свои сайты и через онлайн-агентства, которые называют агрегаторами. У каждого агрегатора свои партнеры-перевозчики, поэтому сравнивать стоимость билетов стоит на нескольких поисковиках. Среди популярных агрегаторов авиабилетов стоит выделить Aviasales, «Яндекс Путешествия», Aviakassa, Kupibilet, OneTwoTrip, Tutu.ru, City.Travel.