Как правильно загадывать желания на Новый год 2026

Не надо гнаться за модой при постановке желания. Если все летают отдыхать в Дубай, это не значит, что ваше желание тоже побывать там идет из глубины души. Подумайте, не хотите ли вы закрыть свою потребность «быть как все» и не боитесь ли не соответствовать каким-то «нормам» вашего окружения. Может быть, вы на самом деле охотнее бы съездили в Италию? Тогда и загадывать нужно именно ее. В таком случае ваше внутреннее истинное состояние не будет конкурировать с необходимостью подстраиваться под чужие ожидания, и желание быстрее исполнится.

Думать только о том, что нужно конкретно вам. Не надо желать здоровья своим близким, удачи на работе и вообще реализации того, что хотят родные. Конечно, это очень благородный порыв души, но все-таки сосредоточьтесь на том, что надо именно вам.

Этот пункт является самым важным. От того, что именно вы хотите, будет зависеть осуществление желания. Следует придерживаться двух несложных правил при постановке запроса:

Не загадывайте нереализуемые желания. Напрасно желать стать миллионером при текущей зарплате в условные 50 тысяч рублей. Конечно, всегда есть шанс выигрыша в лотерею или обвалившейся на голову славы и миллионных контрактов, но лучше все-таки отталкиваться от текущего положения дел – так вы не будете скептически относиться к возможности реализации запроса. Желая увеличения финансовой подушки, логично будет построить запрос так: «Я зарабатываю с каждым месяцем на 20/30/40/50 тысяч больше», «Я могу позволить себе откладывать 70% от зарплаты на покупку дома», «Я регулярно пополняю свой счет в валюте», «Я могу позволить купить себе все, что хочу» и т.д.

Избегать слова «хочу» в своем желании. Хотеть ведь можно хоть всю жизнь, это не запрещается! Формулируйте свой запрос так: «Я начальник фирмы», «На работу я езжу на своей машине, которая меня радует», «Я владелец акций», «Я прохожу стажировку по работе в Германии», «Я с отличием оканчиваю учебное заведение», «Я получаю удовольствие от своей работы», «Я имею внешность мечты» и т.д. При этом предложения стоит строить в настоящем времени, как будто это происходит уже сейчас.

Добавить в формулировку как можно больше деталей. «В 2025 году у меня есть гараж для моей машины» – не очень понятный запрос. Какой гараж? А где? А сколько в нем места? Вдруг гараж решит подарить дядя, который живет в другом городе и в силу обстоятельств уезжает, а свой гараж отдает? Таким образом, желание можно построить так: «В 2025 году у меня есть просторный обустроенный гараж рядом с домом, который меня полностью устраивает».

Желательно не ставить какие-то временные рамки или иные ограничения. Допустим, хочется приобрести машину в новом году. И вот прошел январь, февраль, март, а скоро и июль на носу, но машины все нет. Зато каким-то образом появляются дополнительные деньги на банковском счете, начальник балует премиями, удалось продать барахло из дома и тоже выручить немного денег. И, наконец, в ноябре вдруг обнаруживается, что на желаемую модель автомобиля установлена скидка или подворачивается иная возможность машину приобрести. Деньги накоплены, шанс сам пришел в руки – осталось только купить. А если ограничить желание сроками («Хочу в марте ездить на новой машине»), то желание вряд ли реализуется.

Избегать отрицательных частиц и негативных слов. Если желание будет в духе «Я не буду болеть в 2025 году» – заболеть однозначно придется, ведь само желание – о болезни. Нужно загадать так: «В течение всего года я здоровый, хорошо питаюсь, отлично выгляжу и чувствую себя наполненным жизненной силой». При такой формулировке мысли будут обращены в сторону изобильности, а не направлены на борьбу с недугами.

Не нужно строить желание так, чтобы оно каким-то образом зависело от других людей. Например, желание «Хочу, чтобы директор заметил мои достижения и повысил меня» будет неправильным. А вот формулировка «Я продвигаюсь по карьерной лестнице, занимаю должность выше» будет отлично услышана вселенной. Желать, чтобы парень подарил новый телефон, тоже не лучшая идея, а запрос «В 2025 году я хожу с новым телефоном» точно реализуется. Ведь телефон можно и выиграть в случайном розыгрыше в соцсетях, и получить в подарок от других людей, необязательно от парня. В таком случае шанс на реализацию желания будет значительно выше.

Многое, конечно, будет зависеть и от того, как именно желание было загадано. А потому можно опираться на следующие критерии:

Выберите способ загадывания желания на Новый год

Фото - © Freepik

Желания лучше всего загадывать тогда, когда это делают и остальные. Всеобщая вера в волшебство и обращенные в сторону лучшего будущего надежды послужат отличным подспорьем, чтобы наполнить придуманный запрос необходимой энергией. Новогодняя ночь подходит для этих целей идеально.

Во время процесса загадывания желания в идеале находиться в окружении других людей. Можно отправиться в центр города, где проходят народные гуляния, а украшенные улицы создают атмосферу праздника. Если встреча Нового года проходит дома, то стоит собрать близких за одним столом и загадать желания одновременно, а не разбредаться по комнатам.

Что касается способов загадывания желания, то их несколько, например: