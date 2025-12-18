Как правильно загадывать желания на Новый год 2026
Фото - © mdjaff/Freepik
В материале РИАМО о том, как нужно загадывать желания, чтобы они точно сбывались.
Определитесь с новогодним желанием
Фото - © KamranAydinov/Freepik
Этот пункт является самым важным. От того, что именно вы хотите, будет зависеть осуществление желания. Следует придерживаться двух несложных правил при постановке запроса:
- Думать только о том, что нужно конкретно вам. Не надо желать здоровья своим близким, удачи на работе и вообще реализации того, что хотят родные. Конечно, это очень благородный порыв души, но все-таки сосредоточьтесь на том, что надо именно вам.
- Не надо гнаться за модой при постановке желания. Если все летают отдыхать в Дубай, это не значит, что ваше желание тоже побывать там идет из глубины души. Подумайте, не хотите ли вы закрыть свою потребность «быть как все» и не боитесь ли не соответствовать каким-то «нормам» вашего окружения. Может быть, вы на самом деле охотнее бы съездили в Италию? Тогда и загадывать нужно именно ее. В таком случае ваше внутреннее истинное состояние не будет конкурировать с необходимостью подстраиваться под чужие ожидания, и желание быстрее исполнится.
Правильно сформулируйте свое желание
Фото - © mdjaff/Freepik
Многое, конечно, будет зависеть и от того, как именно желание было загадано. А потому можно опираться на следующие критерии:
- Не нужно строить желание так, чтобы оно каким-то образом зависело от других людей. Например, желание «Хочу, чтобы директор заметил мои достижения и повысил меня» будет неправильным. А вот формулировка «Я продвигаюсь по карьерной лестнице, занимаю должность выше» будет отлично услышана вселенной. Желать, чтобы парень подарил новый телефон, тоже не лучшая идея, а запрос «В 2025 году я хожу с новым телефоном» точно реализуется. Ведь телефон можно и выиграть в случайном розыгрыше в соцсетях, и получить в подарок от других людей, необязательно от парня. В таком случае шанс на реализацию желания будет значительно выше.
- Избегать отрицательных частиц и негативных слов. Если желание будет в духе «Я не буду болеть в 2025 году» – заболеть однозначно придется, ведь само желание – о болезни. Нужно загадать так: «В течение всего года я здоровый, хорошо питаюсь, отлично выгляжу и чувствую себя наполненным жизненной силой». При такой формулировке мысли будут обращены в сторону изобильности, а не направлены на борьбу с недугами.
- Желательно не ставить какие-то временные рамки или иные ограничения. Допустим, хочется приобрести машину в новом году. И вот прошел январь, февраль, март, а скоро и июль на носу, но машины все нет. Зато каким-то образом появляются дополнительные деньги на банковском счете, начальник балует премиями, удалось продать барахло из дома и тоже выручить немного денег. И, наконец, в ноябре вдруг обнаруживается, что на желаемую модель автомобиля установлена скидка или подворачивается иная возможность машину приобрести. Деньги накоплены, шанс сам пришел в руки – осталось только купить. А если ограничить желание сроками («Хочу в марте ездить на новой машине»), то желание вряд ли реализуется.
- Добавить в формулировку как можно больше деталей. «В 2025 году у меня есть гараж для моей машины» – не очень понятный запрос. Какой гараж? А где? А сколько в нем места? Вдруг гараж решит подарить дядя, который живет в другом городе и в силу обстоятельств уезжает, а свой гараж отдает? Таким образом, желание можно построить так: «В 2025 году у меня есть просторный обустроенный гараж рядом с домом, который меня полностью устраивает».
- Избегать слова «хочу» в своем желании. Хотеть ведь можно хоть всю жизнь, это не запрещается! Формулируйте свой запрос так: «Я начальник фирмы», «На работу я езжу на своей машине, которая меня радует», «Я владелец акций», «Я прохожу стажировку по работе в Германии», «Я с отличием оканчиваю учебное заведение», «Я получаю удовольствие от своей работы», «Я имею внешность мечты» и т.д. При этом предложения стоит строить в настоящем времени, как будто это происходит уже сейчас.
- Не загадывайте нереализуемые желания. Напрасно желать стать миллионером при текущей зарплате в условные 50 тысяч рублей. Конечно, всегда есть шанс выигрыша в лотерею или обвалившейся на голову славы и миллионных контрактов, но лучше все-таки отталкиваться от текущего положения дел – так вы не будете скептически относиться к возможности реализации запроса. Желая увеличения финансовой подушки, логично будет построить запрос так: «Я зарабатываю с каждым месяцем на 20/30/40/50 тысяч больше», «Я могу позволить себе откладывать 70% от зарплаты на покупку дома», «Я регулярно пополняю свой счет в валюте», «Я могу позволить купить себе все, что хочу» и т.д.
Выберите способ загадывания желания на Новый год
Фото - © Freepik
Желания лучше всего загадывать тогда, когда это делают и остальные. Всеобщая вера в волшебство и обращенные в сторону лучшего будущего надежды послужат отличным подспорьем, чтобы наполнить придуманный запрос необходимой энергией. Новогодняя ночь подходит для этих целей идеально.
Во время процесса загадывания желания в идеале находиться в окружении других людей. Можно отправиться в центр города, где проходят народные гуляния, а украшенные улицы создают атмосферу праздника. Если встреча Нового года проходит дома, то стоит собрать близких за одним столом и загадать желания одновременно, а не разбредаться по комнатам.
Что касается способов загадывания желания, то их несколько, например:
- Самый популярный способ: написать на листике бумаги свое желание (заранее!), проговорить его про себя и сжечь под бой курантов. Затем пепел высыпать в шампанское и выпить его до дна.
- Положить свое желание в пустую чистую бутылку из-под шампанского. Когда гости опустошат сосуд, нужно аккуратно просунуть бумажку с желанием через горлышко, закупорить пробкой и убрать в укромное место. Говорят, желания правда сбываются.
- Спрятать свое желание под подушку, когда будете ложиться спать после отмечания Нового года. Предлагается вариация этого способа: написать несколько желаний на отдельных листиках, убрать под подушку, а утром просунуть руку и достать один. Какое вытащили – то желание и сбудется.
- Загадать желание во время горения бенгальского огня. Оставшуюся «палочку» сохранить до тех пор, пока желание не сбудется.
- Если на новогоднем столе будут какие-либо свечи, то можно загадать желание, глядя на пламя. Огонь – очень мощный проводник.