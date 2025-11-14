Как получить гражданство Армении: кто может получить паспорт в упрощенном порядке и когда могут отказать

В материале РИАМО рассказываем о том, как получить паспорт Армении, какие он дает преимущества и почему в гражданстве могут отказать.

Каковы плюсы получения паспорта Армении Фото - © РИА Новости Получить паспорт Армении можно за шесть месяцев в упрощенном порядке при соблюдении некоторых условий. Второе гражданство помогает россиянам избежать проблем с открытием счетов в зарубежных банках, международными денежными переводами, оформлением резидентства в других странах мира. Паспорт Армении помогает получать визы в страны Европы и Южной Америки, он дает доступ к обслуживанию в заграничных банках с системами международных платежей — SWIFT, Visa, Mastercard, Payoneer. Гражданам Армении проще вести бизнес за рубежом. Сама республика относительно недорогая для проживания.

В чем минусы паспорта Армении для россиян Армения сталкивается с экономическими трудностями, и это может сказываться на уровне жизни в республике. Некоторые недавние граждане могут сталкиваться с трудностями в трудоустройстве. В Армении нестабильная политическая ситуация, что может вызывать беспокойство, особенно если паспорт Армении нужен больше для бизнеса. Кроме того, нужно пройти этап адаптации, выучить армянский язык, несмотря на то, что многие в республике говорят на русском.

Куда можно ездить с паспортом Армении Фото - © Медиасток.рф С армянским паспортом проще открыть шенгенскую или американскую визу, с ним можно свободно посещать 84 страны, включая Азию и Южную Америку. Более того, гражданин Армении имеет право участвовать в популярных мировых иммиграционных программах без ограничений. Так, можно оформить вид на жительство за покупку недвижимости в Европе (Латвия, Португалия, Испания) или получить резидентство ЕС в качестве предпринимателя либо инвестора.

Можно ли получить второе гражданство в Армении Статья 13 закона от 6 ноября 1995 года «О гражданстве Республики Армения» регулирует право граждан на владение паспортами в других государствах. При этом, как и в России, для Армении человек считается только своим гражданином, который имеет полный пакет прав и обязанностей. Поэтому получение гражданства Армении никак не противоречит Конституции РФ и не обязывает отказываться от российского гражданства. Двойного гражданства Армении и России не предусмотрено, так как между странами нет соответствующего соглашения. Обе страны признают только свое гражданство у владельцев паспортов.

Кто может претендовать на получение гражданства Армении Фото - © РИА Новости Получение гражданства в Армении регулируется законом «О гражданстве». Согласно ст. 13 закона получить гражданство имеют право любые лица, достигшие 18 лет, дееспособные, проживающие (находящиеся) в иностранном государстве или проживающие (находящиеся) в Армении на законных основаниях, если: в установленном законом порядке последние три года постоянно проживали в Армении; могут объясниться на армянском языке; знакомы с конституцией республики. Гражданство Армении в упрощенном порядке могут получить: Армяне по национальности.

Состоящие в браке с гражданином Армении в течение последних двух лет и проживающие на территории республики не менее 365 дней в течение этих двух лет на законных основаниях.

Родители ребенка-гражданина Армении.

Ребенок, чей родитель является гражданином Армении или армянином по национальности.

Граждане, прекратившие гражданство республики по собственному заявлению после 1-го января 1995 года.

Имеющие статус беженца в республике Армения.

Если родители (или один ин них) имели в прошлом гражданство Армении и в установленном законом порядке в течение последнего года постоянно проживали на территории республики.

Как оформить паспорт Армении в обычном порядке Фото - © Adobe Stock Оснований для получения гражданства Армении несколько. Стандартный – это натурализация. Она подходит всем иностранцам, не состоящим в браке, не имеющим близких родственников армян, особых заслуг перед республикой, не попадающим под программу репатриации и тем, кто не имел гражданства Армении до 1995 года. При натурализации в Армении нужно прожить не менее трех лет, доказать знание национального языка на разговорном уровне и изучить конституционные нормы. Нужно получить вид на жительство, который обычно дают тем, кто решил работать, вести бизнес, учиться в стране либо переехать к близким родственникам. Россияне могут въезжать в Армению по внутреннему паспорту, но загранпаспорт понадобится, если вы планируете жить в Армении больше 180 дней и хотите легализовать дальнейшее пребывание. Вид на жительство нужно запрашивать в территориальном полицейском органе либо в Службе иммиграции и гражданства в Ереване по личному ходатайству. После получения вида на жительства (карта резидента) с ним нужно прожить в республике до момента натурализации. Карта резидента продлевается каждый год. По прошествии трех лет можно подавать заявление на гражданство через Единый портал электронных запросов. Потом нужно лично посетить паспортно-визовый отдел, оплатить административный сбор, подать пакет документов. После этого нужно дождаться одобрения (обычно около шести месяцев) и пройти церемонию присяги. Нужно будет выучить текст на армянском языке. После всех процедур нужно оформить внутренние документы, сделать прописку, посетить паспортный стол, где запросить ID-карту гражданина и загранпаспорт.

Как получить паспорт Армении в упрощенном порядке Фото - © Румянцева Наталия / Фотобанк Лори Есть упрощенный порядок оформления паспорта гражданина Армении. Если вы попадаете под критерии, то пакет документов и сроки значительно уменьшаются. Так, супруги граждан Армении могут не ждать три года. Не ждать срок могут и те, у кого есть дети от гражданина Армении, но они не состоят в официальном браке. Инвестиция крупной суммы в казну Армении также может быть основанием для получения гражданства в упрощенном порядке. Это может быть признано как особые заслуги перед Арменией. В целом те, кто имеет особые заслуги перед республикой, например, в спорте, науке или культуре, могут рассчитывать на упрощенный порядок. Приобретение паспорта Армении возможно через восстановление. Документ выдается тем, кто ранее имел статус местного гражданина и добровольно отказался от него в период с 1995 года по сегодняшний день. Восстановить гражданство могут и те, кто имел его во времена СССР, вне зависимости от текущего паспорта. Дополнительных требований к заявителю нет. По репатриации гражданство Армении получить проще всего. Репатриантам не нужен вид на жительство, достаточно выучить текст присяги и основы конституции. Участники программы могут получить второе гражданство в срок до 6 месяцев.

Какие документы нужны для получения гражданства Армении Фото - © Freepik.com К базовым документам на гражданство Армении относятся: лично заполненное на армянском языке заявление на имя президента Армении;

анкета-автобиография с указанием личных данных (допускается электронная форма);

действительное удостоверение личности (например, российский загранпаспорт);

6 цветных матовых фотографий размером 35 х 45 мм;

свидетельства гражданского состояния (о рождении, браке или разводе);

квитанция об уплате административного сбора. Могут понадобиться дополнительные документы, например, подтверждающие армянское происхождение. Документы, выданные за границей, нужно официально перевести на армянский язык и заверить нотариально.

Как дети могут получить гражданство Армении Ребенок получает гражданство республики после того, как паспорт оформит хотя бы один из родителей. Второй родитель при этом должен дать свое письменное разрешение, если он – иностранец. Других условий детям не нужно, в паспортно-визовом отделе по месту проживания ему выдадут армянский паспорт для несовершеннолетних.