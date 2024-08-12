Как грамотно купить машину с пробегом и не потерять деньги
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Пошаговая инструкция о том, как безопасно купить подержанный автомобиль – в материале РИАМО.
Где искать объявления и как выбирать продавца
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Множество объявлений о продаже подержанных автомобилей можно найти на «Авто.ру», «Дром», «Авито», «Юле», «Автокод Поиске» и других площадках. Продают б/у автомобили как частные лица, так и дилеры.
Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников советует избегать продавцов, которые неохотно делятся информацией или пытаются что-то скрыть.
«Выбирая продавца, доверьтесь своей интуиции. Если что-то кажется подозрительным, возможно, так оно и есть. Надежный продавец будет открыт для вопросов и предоставит полную историю обслуживания автомобиля. Всегда проверяйте отзывы о продавцах, прежде чем принимать решение», – рекомендует эксперт.
По словам профессионального автоподборщика и автоблогера Игоря Шагапова, лучше всего покупать подержанный автомобиль у собственника, чем у перекупа или дилера. При этом сейчас стало появляться больше перекупщиков, которые занимаются перепродажей только качественных автомобилей, добавил специалист.
«Такие продавцы следят за своей репутацией и работают как полноценные автосалоны. Таких продавцов бояться не стоит, но их еще нужно найти. Обычно их много в крупных городах. У них вы приобретете автомобиль по рыночной или немного завышенной стоимости», – рассказал Шагапов.
Эксперт советует воспользоваться услугами автоподборщиков или сервисных центров, которые могут провести тщательный предпродажный осмотр.
На что обращать внимание на этапе изучения объявлений
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Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рекомендует обратить внимание на следующие характеристики автомобиля:
- количество собственников, владевших автомобилем;
- тип двигателя: надежнее всего цепной двигатель, менее надежен ременной;
- мощность и мотор;
- тип привода: меньше всего проблем с передним приводом, у заднеприводного авто могут быть проблемы с карданным валом и задним мостом, а полноприводник может иметь проблемы с раздаточной коробкой;
- фотографии: их нужно изучить на предмет наличия ржавчины на автомобиле;
- уникальный идентификационный номер транспортного средства (VIN);
- пробег: если в объявлении указано 100 км пробега при трех и более владельцах, значит пробег скручен. По словам Матвеева, первый хозяин на автомобиле проезжает в среднем 80 тысяч км, второй – +/- 50 тысяч км (до капитального ремонта), а третий хозяин ездит максимум 30 тысяч км, немного ремонтирует автомобиль и начинает его продавать.
Историю автомобиля можно проверить на «Авто.ру», «Дром» и других ресурсах, где продаются машины.
«Заплатив от 300 рублей, можно увидеть всю историю авто: когда, при каких обстоятельствах, при каком пробеге и за какую цену машина продавалась в прошлом. Сравните эту информацию с тем, что написано в объявлении», – рекомендует эксперт.
На что обратить внимание при очном осмотре автомобиля
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При очном осмотре авто Матвеев советует обращать внимание на следующие детали:
- тормозные колодки: у тормозных дисков истертость не должна превышать 35% от общей толщины (замерить ее можно в автосервисе);
- пороги – не являются ли они гнилыми;
- двери: автомобилю может быть всего 5 лет, но он эксплуатировался при таких условиях, что двери уже прогнили внизу (такими могут быть машины из Москвы и других крупных городов, где реагенты «сжигают» авто за несколько лет до открытых дырок и коррозии);
- наличие подтеков на двигателе: если двигатель промывали водой перед продажей, то покупать такой автомобиль не стоит – ни один нормальный слесарь не будет мыть двигатель в авто, поскольку это чревато окислением проводки в местах соединения;
- наличие подтеков масла на головке блока цилиндров (ГБЦ): если они видны только на клапанах и крышках, то ничего страшного, а если масло течет из ГБЦ, это может означать, что она прохудилась и находится на грани прогорания (это грозит тем, что охлаждающая жидкость может хлынуть в цилиндр сгорания и нанести серьезный ущерб компонентам двигателя).
Автоэксперт Александр Стрельников рекомендует также осмотреть салон, оценить износ сидений, руля и педалей и проверить корпус авто на наличие вмятин и царапин.
У продавца же на руках должны быть следующие документы:
- паспорт транспортного средства (ПТС) – содержит информацию о владельцах, технических характеристиках и истории автомобиля;
- СТС (свидетельство о регистрации) – подтверждает право собственности и необходим для постановки автомобиля на учет;
- журнал обслуживания с отметками о пройденных ТО и ремонтах.
Что должно насторожить при проверке машины с пробегом
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По словам Стрельникова, насторожить покупателя авто должны следующие нюансы:
- скрытая история аварий: попросите отчет об истории автомобиля, чтобы убедиться, что он не был в серьезных ДТП.
- несоответствие пробега: сравните указанный пробег с состоянием педалей, руля и сидений. Износ может указывать на более высокий пробег.
- признаки затопления: ищите следы ржавчины, воды или грязи в труднодоступных местах.
- манипуляции со спидометром: осмотрите спидометр на предмет признаков вмешательства.
- мошеннические продажи: будьте осторожны при слишком выгодных предложениях или если продавец оказывает давление.
Дополнительные проверки
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Если есть время, эксперт рекомендует провести дополнительные проверки автомобиля, которые помогут избежать сюрпризов в будущем:
- проверка на угон: например, на сервисе «Автокод» можно узнать, не находится ли автомобиль в розыске;
- проверка работы в такси: на этом сервисе можно узнать, не использовался ли автомобиль в качестве такси. Машины, работавшие в такси, обычно имеют высокий пробег и изношены;
- проверка на утилизацию: мошенники иногда пытаются продать утилизированные автомобили, поэтому нужно историю автомобиля, чтобы убедиться, что он не был снят с учета для утилизации;
- компьютерная диагностика: с помощью диагностического сканера можно проверить электронику автомобиля на наличие ошибок и неисправностей;
- проверка на скрытые дефекты после ДТП: для этого нужно попросить мастера на СТО проверить автомобиль на наличие следов кузовного ремонта и скрытых повреждений после аварий.
Как сбить цену и сэкономить при покупке подержанного автомобиля
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Чтобы сбить цену и получить скидку, Стрельников рекомендует:
- указывать продавцу на недостатки, то есть использовать обнаруженные проблемы для торга;
- сообщить продавцу о том, что рассматриваете несколько вариантов и можете отказаться от покупки осматриваемого автомобиля;
- начинать торговаться с более низкой цены и постепенно двигаться к своей максимальной сумме;
- покупать автомобиль в конце месяца: в это время дилеры чаще идут на уступки, стремясь выполнить план продаж;
- рассматривать прошлогодние модели.
Как оформить сделку и что нужно сделать после покупки
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Вместе с подписанными документами, продавец передает покупателю ПТС с внесенными изменениями и СТС. В случае покупки автомобиля с пробегом у физического лица, покупатель и продавец составляют договор купли-продажи и подписывают его в необходимом количестве экземпляров. Продавец также передает с автомобилем ПТС, СТС и все сопутствующие сервисные документы.
«После приобретения автомобиля с пробегом его необходимо зарегистрировать в ГИБДД в течение 10 дней. Для регистрации автомобиля необходимо пройти Технический осмотр на профильном пункте и заключить договор страхования (получить полис ОСАГО)», – напоминает директор Департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.