Как грамотно купить машину с пробегом и не потерять деньги

Где искать объявления и как выбирать продавца

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Множество объявлений о продаже подержанных автомобилей можно найти на «Авто.ру», «Дром», «Авито», «Юле», «Автокод Поиске» и других площадках. Продают б/у автомобили как частные лица, так и дилеры.

Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников советует избегать продавцов, которые неохотно делятся информацией или пытаются что-то скрыть.

«Выбирая продавца, доверьтесь своей интуиции. Если что-то кажется подозрительным, возможно, так оно и есть. Надежный продавец будет открыт для вопросов и предоставит полную историю обслуживания автомобиля. Всегда проверяйте отзывы о продавцах, прежде чем принимать решение», – рекомендует эксперт.

По словам профессионального автоподборщика и автоблогера Игоря Шагапова, лучше всего покупать подержанный автомобиль у собственника, чем у перекупа или дилера. При этом сейчас стало появляться больше перекупщиков, которые занимаются перепродажей только качественных автомобилей, добавил специалист.

«Такие продавцы следят за своей репутацией и работают как полноценные автосалоны. Таких продавцов бояться не стоит, но их еще нужно найти. Обычно их много в крупных городах. У них вы приобретете автомобиль по рыночной или немного завышенной стоимости», – рассказал Шагапов.

Эксперт советует воспользоваться услугами автоподборщиков или сервисных центров, которые могут провести тщательный предпродажный осмотр.