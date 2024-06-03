Громоотвод для дачи: как защитить дом от молний летом 2024
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Подробности о том, как изготовить громоотвод для дачи, чтобы защитить дом от молний летом 2024 года, читайте в материале РИАМО.
Что такое молниезащита и зачем она нужна?
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Молниезащита — это специальный монтажный набор, который защищает дом от ударов молний и смягчает их последствия. Такой набор состоит из трех компонентов, причем чем они толще, тем надежнее молниезащита:
- заземление — именно в него уходит разряд молнии;
- молниеприемник — толстый стальной штырь;
- специальный токопровод — по нему разряд молнии моментально перемещается до земли.
Хорошая молниезащита важна, поскольку попадание молнии в дом может привести к серьезным последствиям — например, спровоцировать пожар и разрушение здания, или вызвать короткое замыкание электропроводки. Также удар молнии опасен тем, что из-за него ломаются бытовые электроприборы, а люди, которые в этот момент находятся в доме или рядом с ним, могут получить травмы или даже погибнуть.
При этом важно отметить: нет никакой формулы, которая позволила бы понять, грозит ли вашему дому удар молнии. Однако влиять на эту вероятность могут такие факторы, как географическое положение дома (стоит он на возвышении или в низменности), его высота по сравнению с соседскими домами, наличие рядом высоких деревьев и влажность воздуха. К слову, теоретически «притянуть» молнии также могут антенны и вышки сотовой связи.
Какой бывает молниезащита и как ее установить?
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Вся молниезащита делится на два основных вида:
- Активная молниезащита. У нее есть функция ионизации воздуха, обеспечивающая наивысший защитный эффект. Однако ее оборудование стоит больших денег, поэтому такую молниезащиту редко устанавливают на обычных дачах;
- Пассивная молниезащита. Самый распространенный вариант в частном секторе. Цель такой молниезащиты — смягчать последствия ударов молний для внутренних коммуникаций здания.
Для того, чтобы обустроить пассивную молниезащиту, на самой высокой части крыши устанавливается толстый металлический стержень (молниеприемник). К нему крепится стальная проволока (токопровод) толщиной как минимум шесть миллиметров, которая соединяется с заземлением. Последнее делают из металлических штырей или уголков, стараясь установить их как можно глубже, а затем обваривают эти элементы 40-миллиметровой металлической полосой.
Стоит отметить, что заземление у молниеприемника должно быть свое, отдельное от контура заземления дома. При этом в деревянных домах, чтобы избежать пожаров, заземление устанавливают на расстоянии при помощи специальных хомутов.
Как и любое оборудование, молниеприемник нуждается в профилактике: раз в год необходимо осматривать его части, проверять исправность соединений и креплений, менять поврежденные места и зачищать контакты. А раз в пять лет при помощи специального прибора — мегаомметра — проверяется работоспособность заземления и глубина коррозии.
Что говорят синоптики о дождях и грозах летом 2024?
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Судя по предварительным данным синоптиков, летом 2024 года молниезащита в столичном регионе может оказаться весьма кстати, поскольку оно будет богато на дожди и грозы. В частности, по словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в ближайший четверг, 6 июня, ожидается мощный залп ливня интенсивностью до 17 мм за несколько часов, а значит, возможны подтопления в низинных формах рельефа.
«Высота грозовых облаков будет достигать 10-12 км, поэтому сохранится вероятность мозаичного града диаметром 2-3 мм. При прохождении кучево-дождевых туч будет формироваться шкваловый ворот с усилением ветра до штормовых значений», — рассказывал ранее Тишковец.
В целом, климатическая норма осадков для Москвы в июне — это 77 мм. Однако, по прогнозу синоптиков «Фобоса», в июне 2024 года количество осадков может достигнуть 75-90 мм (100-120% от нормы). Причем ожидается, что больше половины всех дождей и гроз пройдет в первой декаде месяца.