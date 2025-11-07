Гражданство Казахстана: как его получить россиянину и какие документы нужны

В материале РИАМО рассказываем о тонкостях получения гражданства Казахстана и о том, как его получить россиянам.

Кто может получить гражданство Казахстана в упрощенном порядке Фото - © David Kashakhi / Фотобанк Лори Гражданство Республики Казахстан можно принять в следующих случаях: по рождению;

в результате приема в гражданство Республики Казахстан;

по основаниям или в порядке, предусмотренными межгосударственными договорами Республики Казахстан;

по иным основаниям, предусмотренным законом Упрощенный порядок приобретения гражданства Казахстана действует в отношении постоянно проживающих в республике граждан Российской Федерации, граждан Беларуси, граждан Киргизии при наличии одного из условий, указанных в статье 1 Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Киргизской республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства: если заявитель состоял в гражданстве Белорусской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР или РСФСР и одновременно в гражданстве бывшего СССР, родился или проживал на территории Стороны приобретаемого гражданства до 21 декабря 1991 года;

при наличии у заявителя одного из постоянно проживающих на территории стороны приобретаемого гражданства и являющихся ее гражданами близких родственников: супруга, одного из родителей (усыновителей), ребенка (в том числе усыновленного), сестры, брата, деда или бабушки, внука или внучки. Упрощенный порядок действует в отношении: кандасов (этнические казахи или члены их семей казахской национальности, ранее не имевшие гражданства Казахстана, ред.), постоянно проживающих на территории Казахстана на законных основаниях, независимо от срока проживания;

реабилитированных жертв массовых политических репрессий, а также их потомков, лишенных или утративших гражданство без их свободного волеизъявления, постоянно проживающих на территории Казахстана на законных основаниях, независимо от срока проживания;

этнических казахов, обучающихся в высших учебных заведениях Республики Казахстан.

вдов граждан Республики, постоянно проживающие на территории Казахстана на законных основаниях, независимо от срока проживания. Срок рассмотрения материалов о приобретении гражданства в упрощенном порядке не должен превышать три месяца со дня подачи заявления.

Как получить гражданство Казахстана на общих основаниях Фото - © Feruza Tashmetova / Фотобанк Лори Общий порядок означает, что придется собрать полный пакет документов, обратиться с заявлением к президенту Республики и ждать решения. Иностранцам, которые постоянно проживают в стране, – пять лет с даты получения вида на жительство (ВНЖ). Для супругов граждан Казахстана – три года с даты получения ВНЖ. Есть оговорка, что к несовершеннолетним и недееспособным требований по срокам нет. Они могут приобрести гражданство одновременно с родителями или опекунами. Также нет требований по сроку пребывания к иностранцам, которые имеют особые заслуги перед Казахстаном, а также обладателям профессий из перечня и членам их семей.

Гражданам стран бывшего СССР, прибывшим в Казахстан для постоянного проживания и имеющим в этой стране близкого родственника — гражданина Республики. Это может быть ребенок, супруг, родитель, брат, сестра, бабушка или дедушка. Срок получения гражданства Казахстана для таких категорий занимает до шести месяцев. Он может быть меньше, если собрать сразу все документы и не будет бюрократических издержек.

Как детям стать гражданами Казахстана Фото - © Pixabay.com Без проблем гражданами Казахстана становятся дети, оба родителя которых на момент их рождения были гражданами Республики, при этом не важно, в какой стране рождаются дети. При различном гражданстве родителей, один из которых к моменту рождения ребенка состоял в гражданстве Республики Казахстан, ребенок тоже становится гражданином, если он родился: на территории Республики;

вне пределов Казахстана, но родители или один из них в это время имели постоянное место жительства на территории Республики. В таких условиях для получения гражданства ребенком нужно письменное заявление родителей. В случае, если родители не смогли прийти к соглашению о гражданстве ребенка, гражданство определяется в судебном порядке. Дети, родившиеся на территории Казахстана, у которых не установлены родители или они являются лицами без гражданства, становятся гражданами Республики.

Почему могут отказать в гражданстве Казахстана Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори По закону есть ряд оснований, по которым в получении гражданства Казахстана могут отказать. Это следующие случаи: человек состоит в гражданстве другого (других) государства (государств);

совершение преступления против человечества, сознательное выступление против суверенитета и независимости Республики;

призыв к нарушению единства и целостности территории Республики Казахстан;

осуществляет противоправную деятельность, наносящую ущерб национальной безопасности, здоровью населения;

разжигание межнациональной, межконфессиональной и религиозной вражды, противодействует функционированию государственного языка Республики Казахстан;

причастность к террористическим или экстремистским организациям или судимость за террористические или экстремистские преступления;

нахождение в международном розыске и другие причины.

Какие документы нужны для получения гражданства Казахстана Фото - © Adobe Stock Общий список документов для гражданства Казахстана выглядит так: Заявление-ходатайство на имя президента. В нем в свободной форме человек объясняет, почему обратился за гражданством РК. Анкета-заявление. В ней указывают всю основную информацию о себе: место жительства, учебы, работы, есть ли факты привлечения к уголовной ответственности. Автобиография. Четыре фотографии размером 3,5 × 4,5 см. Заявление о согласии соблюдать ст. 1 закона РК о гражданстве. То есть не нарушать конституцию и другие законы страны, а также уважительно относиться к традициям и государственному языку. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя. Например, паспорт РФ, свидетельство о рождении или удостоверение лица без гражданства. Квитанция об уплате госпошлины в размере одного МРП. Или документ об освобождении от уплаты госпошлины для некоторых категорий. Справка об отсутствии или прекращении гражданства другого государства. При подаче в упрощенном порядке для начала будет достаточно нотариально заверенного отказа от гражданства. Сертификат, подтверждающий знание государственного языка на элементарном уровне, истории страны и основ национальной конституции. Не понадобится при подаче в упрощенном порядке. Записаться на экзамен и ознакомиться с примерами заданий можно на сайте Национального центра тестирования. Сертификат действует два года, а стоит около 900 рублей. Справку об отсутствии или прекращении гражданства россияне могут оформить на родине через территориальные подразделения МВД – госпошлина в таком случае составит 4200 рублей. В Казахстане через консульскую службу посольства РФ такая услуга обойдется в сумму около 10 тысяч рублей. Проще процедуру провести в России. В Казахстане она занимает до шести месяцев. Для получения гражданства нужно обратиться с заявлением-ходатайством на имя президента Республики Казахстан и с другими документами в подразделение миграционной службы. Найти их можно на сайте. Обратиться можно в консульство Казахстана в России. После проверки и получения справки о гражданстве Казахстана нужно будет отказаться от гражданства России в течение 30 дней. После этого нужно будет обратиться в Казахстане в Центр обслуживания населения (ЦОН), чтобы получить удостоверение личности. В Казахстане это пластиковая карта.

Двойное и второе гражданство: в чем разница Фото - © Feruza Tashmetova / Фотобанк Лори Согласно закону №138 «О гражданстве Российской Федерации», россияне могут приобретать гражданство иностранного государства, не теряя при этом статуса гражданина РФ. То есть можно получить второй или даже третий паспорт, пользоваться им при путешествиях или переезжать в другие страны на постоянное место жительства. В России при этом вы всегда будете считаться гражданином РФ со всеми правами и обязанностями. Второе и двойное гражданство – понятия разные. Так, при наличии второго гражданства человек одновременно является гражданином двух разных стран. Гражданин при этом может проживать в обеих и больше странах бессрочно, пользоваться преимуществами обоих документов, но при этом обязательства гражданина, например, уплата налогов и военная служба, придется выполнять в обеих странах в отдельности. При двойном гражданстве предполагается наличие двустороннего договора между странами о взаимном признании прав и обязанностей тех, у кого есть два паспорта. У России такие договоры заключены с Таджикистаном, Абхазией и Южной Осетией. В большинстве стран россияне могут получить паспорт в качестве второго, но паспорт РФ при этом на территории другой страны действовать не будет. В России второй паспорт никаких преимуществ не дает. Более того, важно помнить, что со стороны России получение гражданства Казахстана признается, а вот чтобы стать гражданином Казахстана, от всех других паспортов нужно будет отказаться. Это предусмотрено п.5 ст.21 закона «О гражданстве Республики Казахстан». В течение 30 дней с момента приобретения гражданства другого государства гражданин Республики Казахстан обязан известить об этом государственные органы и сдать казахский паспорт.