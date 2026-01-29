Дом – тихая крепость: как сделать шумоизоляцию в квартире
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем о том, как можно минимизировать шум в квартире нового дома.
От чего зависит шумоизоляция в новостройке
Фото - © Александр Сухов/РИА Новости
Самой лучшей шумоизоляцией славятся квартиры в кирпичных домах, но среди новостроек такие здания сейчас встречаются редко: слишком долгий процесс возведения делает дома из кирпича невыгодными для застройщиков и дорогими для покупателей.
На втором месте по уровню шумоизоляции – кирпично-монолитные дома, на третьем – монолитные новостройки, но стоит учитывать, что в этом случае многое зависит от толщины монолита. Если монолит тонкий, звукоизоляция в таком доме будет мало чем отличаться от звукоизоляции в «панельке».
Панельные и блочные дома, даже самые современные, в «рейтинге тишины» располагаются на последнем месте: многие жильцы жалуются на то, что могут слышать даже кашель или звук вибрации телефона соседей.
Впрочем, некоторые застройщики стараются решить проблему шумоизоляции с помощью отделки – White box или чистовой. Если вы планируете покупку квартиры у застройщика, который уже сдал ряд домов, почитайте отзывы жильцов или проведите опрос лично, посетив уже построенный и заселенный ЖК. Обитатели квартир, похожих на выбранную вами, могут поделиться своими впечатлениями от качества звукоизоляции в доме.
В целом, и в кирпичных, и в монолитных, и в панельных зданиях самое «слабое звено» с точки зрения шума – это межэтажные перекрытия, которые выступают как проводники и резонаторы звуков. Во многом тишина в квартире зависит именно от толщины межэтажных перекрытий, а также от качества заделки швов между стенами, полом и потолком.
Как проверить шумоизоляцию квартиры перед покупкой
Фото - © Александр Сухов/РИА Новости
Перед покупкой квартиры имеет смысл запросить у застройщика техническую документацию о шумоизоляции пола. В некоторых случаях строительные компании выполняют работы по звуковой изоляции межэтажных перекрытий даже в квартирах без отделки, и это будет отражено в документах.
Также имеет смысл самостоятельно измерить уровень шума в выбранной квартире – с помощью шумомера либо специального приложения для смартфона. Если речь идет о новостройке, то, как правило, на момент покупки жилья дом еще пустует – так что сложно понять, что будет слышно из соседней квартиры или с соседнего этажа. Однако можно проверить шумоизоляцию, попросив представителя застройщика провести вас по квартирам.
На просмотр квартиры стоит пойти всей семьей, можно взять с собой друзей. Несколько человек понадобятся, чтобы выяснить, насколько хорошо передается звук из соседней комнаты или соседней квартиры. Попросите друга пройти в другую комнату (а в идеале – в соседнюю пустующую квартиру) и похлопать в ладоши, включить музыку на телефоне, поговорить, потопать ногами. Включите на смартфоне шумомер и зафиксируйте показания.
При этом стоит помнить, что в пустом помещении звуки будут более гулкими, чем в обжитом, так как они не поглощаются отделочными материалами, мебелью и текстилем. Ориентироваться имеет смысл не только на стандарты «разрешенного» шума, но и на собственные ощущения.
Чем отличается шум от соседей сверху и соседей сбоку
Фото - © Elnur / Фотобанк Лори
Для начала стоит понимать, что существует два вида шума – воздушный и ударный. Ударный шум производится при контакте с полом квартиры, когда по нему ходят люди, бегают животные, когда кто-то из соседей двигает мебель или раскладывает диван. Ударный шум может распространяться через прилегающие стены не только на квартиру снизу, но также на несколько этажей вверх и вниз.
Воздушный (акустический) шум – это бытовые звуки, которые сопровождают обычную жизнь семьи: разговоры, смех, музыка, включенный телевизор или лай собаки. Как правило, эти шумы слышны только через ближайшую стену.
Как сделать шумоизоляцию квартиры в новостройке
Фото - © РИА Новости, Владимир Астапкович
Как минимизировать акустический шум
Акустический шум от работающего телевизора или громких разговоров передается в основном через стены.
Если вы хотите максимально оградить себя от звуков из соседней квартиры, придется пожертвовать неким количеством полезной площади: для того, чтобы звукоизоляционный материал «работал», он должен иметь толщину не менее 70 мм. В случае, когда ваша спальня находится за стеной соседской гостиной, может потребоваться и более толстая прослойка.
Внимание стоит уделить и звукоизоляции внутри квартиры. Межкомнатные перегородки во многих современных новостройках составляются из пазогребневых блоков, которые сами по себе имеют высокую звукопроницаемость. Такие стены по возможности лучше заменить (например, на блоки из пено- или газобетона), либо покрыть шумоизолирующим материалом.
Для шумодавления используются различные способы, например, использование специализированных сэндвич-панелей или обшивка стены гипсокартоном поверх слоя звукопоглощающей минеральной ваты. А вот гипсокартон, под которым остались незаполненные пространства, напротив, выступит дополнительным усилителем шума: таких способов отделки лучше избегать.
Как минимизировать ударный шум
Ударный шум распространяется, главным образом, через межэтажные перекрытия и прилегающие к ним стены. Чтобы его уменьшить, нужно убедиться, что все стыки качественно заделаны. Если между панелями останутся полости, они будут служить дополнительными резонаторами. Также в качестве резонаторов часто выступают каналы, в которых проложены электрические кабели. Перед началом ремонта посоветуйтесь с прорабом или пригласите специалиста-акустика, который укажет на возможные пути распространения ударного шума от соседей.
Очень большое значение также имеет напольное покрытие, уложенное в квартире этажом выше. Со своей стороны вы можете немного уменьшить ударный шум от соседей сверху, если установите натяжные потолки со шумоизолирующими свойствами, а свободное пространство заполните акустической минеральной ватой или другим звукопоглощающим материалом. Однако на практике наличие или отсутствие топота сверху на 95% зависит от доброй воли соседей, которые могут ответственно подойти к звукоизоляции, а могут обойтись минимальными усилиями (например, постелить ламинат прямо на бетонное перекрытие или выложить кухню напольной плиткой без подложки).
Если вы купили жилье без отделки, постарайтесь познакомиться с соседями и узнать, какую звукоизолирующую подложку они планируют применять на полу. Возможно, вам удастся убедить их подойти к этому вопросу со всей серьезностью. На некоторых форумах в интернете советуют даже оплатить соседям качественную звукоизолирующую стяжку и напольное покрытие – чтобы обеспечить себе последующие годы в тишине, без шума и топота сверху.
И, наконец, нужно ответственно подойти к звукоизоляции собственного пола. Во-первых, это несколько уменьшит вероятность посторонних звуков от жильцов этажом ниже, а во-вторых, позволит установить комфортные отношения с соседями, которые так же, как и вы, хотели бы жить в тишине.