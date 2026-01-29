Дом – тихая крепость: как сделать шумоизоляцию в квартире

В материале РИАМО рассказываем о том, как можно минимизировать шум в квартире нового дома.

От чего зависит шумоизоляция в новостройке Фото - © Александр Сухов/РИА Новости Самой лучшей шумоизоляцией славятся квартиры в кирпичных домах, но среди новостроек такие здания сейчас встречаются редко: слишком долгий процесс возведения делает дома из кирпича невыгодными для застройщиков и дорогими для покупателей. На втором месте по уровню шумоизоляции – кирпично-монолитные дома, на третьем – монолитные новостройки, но стоит учитывать, что в этом случае многое зависит от толщины монолита. Если монолит тонкий, звукоизоляция в таком доме будет мало чем отличаться от звукоизоляции в «панельке». Панельные и блочные дома, даже самые современные, в «рейтинге тишины» располагаются на последнем месте: многие жильцы жалуются на то, что могут слышать даже кашель или звук вибрации телефона соседей. Впрочем, некоторые застройщики стараются решить проблему шумоизоляции с помощью отделки – White box или чистовой. Если вы планируете покупку квартиры у застройщика, который уже сдал ряд домов, почитайте отзывы жильцов или проведите опрос лично, посетив уже построенный и заселенный ЖК. Обитатели квартир, похожих на выбранную вами, могут поделиться своими впечатлениями от качества звукоизоляции в доме. В целом, и в кирпичных, и в монолитных, и в панельных зданиях самое «слабое звено» с точки зрения шума – это межэтажные перекрытия, которые выступают как проводники и резонаторы звуков. Во многом тишина в квартире зависит именно от толщины межэтажных перекрытий, а также от качества заделки швов между стенами, полом и потолком.

Как проверить шумоизоляцию квартиры перед покупкой Фото - © Александр Сухов/РИА Новости Перед покупкой квартиры имеет смысл запросить у застройщика техническую документацию о шумоизоляции пола. В некоторых случаях строительные компании выполняют работы по звуковой изоляции межэтажных перекрытий даже в квартирах без отделки, и это будет отражено в документах. Также имеет смысл самостоятельно измерить уровень шума в выбранной квартире – с помощью шумомера либо специального приложения для смартфона. Если речь идет о новостройке, то, как правило, на момент покупки жилья дом еще пустует – так что сложно понять, что будет слышно из соседней квартиры или с соседнего этажа. Однако можно проверить шумоизоляцию, попросив представителя застройщика провести вас по квартирам. На просмотр квартиры стоит пойти всей семьей, можно взять с собой друзей. Несколько человек понадобятся, чтобы выяснить, насколько хорошо передается звук из соседней комнаты или соседней квартиры. Попросите друга пройти в другую комнату (а в идеале – в соседнюю пустующую квартиру) и похлопать в ладоши, включить музыку на телефоне, поговорить, потопать ногами. Включите на смартфоне шумомер и зафиксируйте показания. При этом стоит помнить, что в пустом помещении звуки будут более гулкими, чем в обжитом, так как они не поглощаются отделочными материалами, мебелью и текстилем. Ориентироваться имеет смысл не только на стандарты «разрешенного» шума, но и на собственные ощущения.

Чем отличается шум от соседей сверху и соседей сбоку Фото - © Elnur / Фотобанк Лори Для начала стоит понимать, что существует два вида шума – воздушный и ударный. Ударный шум производится при контакте с полом квартиры, когда по нему ходят люди, бегают животные, когда кто-то из соседей двигает мебель или раскладывает диван. Ударный шум может распространяться через прилегающие стены не только на квартиру снизу, но также на несколько этажей вверх и вниз. Воздушный (акустический) шум – это бытовые звуки, которые сопровождают обычную жизнь семьи: разговоры, смех, музыка, включенный телевизор или лай собаки. Как правило, эти шумы слышны только через ближайшую стену.