Что такое индивидуальный пенсионный коэффициент и как он рассчитывается
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Что такое пенсионные баллы, как они рассчитываются и влияют на пенсию и где о них узнать, читайте в материале РИАМО.
Что такое индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)
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Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) – это показатель, от которого зависит размер пенсии. ИПК также называют пенсионным баллом. Эти баллы начисляются за каждый год работы. Страховые взносы, перечисляемые работодателем в Социальный Фонд, конвертируются в индивидуальные пенсионные коэффициенты. Соответственно, количество ИПК напрямую зависит от размера зарплаты трудящегося.
За что начисляют пенсионные коэффициенты (баллы)
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ИПК начисляется не только за трудовую деятельность, но и за:
- отпуск по уходу за ребенком до достижения им полутора лет: за первого – 1,8 балла в год, за второго – 3,6 балла в год, за третьего и четвертого – 5,4 балла в год;
- уход за ребенком-инвалидом – 1,8 балла в год;
- уход за пожилым человеком старше 80 лет – 1,8 балла в год;
- период военной службы по призыву – 1,8 балла;
- участие в СВО – 3,6 балла за год.
Как рассчитать пенсионный коэффициент в баллах в 2024 году
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Сумма ИПК за год рассчитывается по нескольким формулам.
Наиболее простая выглядит следующим образом:
ИПК за год = (зарплата за год/ предельная величина базы для начисления страховых взносов) Х максимальное количество ИПК за год.
Предельная величина базы для начисления страховых взносов в 2024 году составляет 2,225 млн рублей, а максимальное количество ИПК, которое можно получить за год, – 10 баллов.
При зарплате в 100 000 тысяч рублей в месяц за год можно получить
(100 000 Х 12/ 2 225 000) Х 10 = 5,393 балла.
Стоимость пенсионного коэффициента каждый год меняется. В 2024 году она составляет 133,05 рубля. Соответственно, размер пенсионных баллов в рублях за год составит 5,393 Х 133,05 = 717,5 рубля.
Где узнать количество накопленных пенсионных баллов
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Узнать количество пенсионных баллов можно несколькими способами:
- на «Госуслугах» в разделе «Работа и пенсия» → «Пенсионные накопления»;
- в МФЦ – срок получения выписки составит один-два дня;
- в СФР по месту жительства (лично или онлайн) – выписка из лицевого счета будет готова в течение одного рабочего дня.
Как рассчитать пенсию, зная ИПК
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Размер страховой пенсии по старости рассчитывается по следующей формуле:
СП = ИПК × СПК + ФВ, где:
- ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент;
- СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается пенсия;
- ФВ – фиксированная выплата к страховой пенсии.
Например, если человек накопил 60 пенсионных баллов, то размер его пенсии составит: 60 Х 133,05 + 8134,88 = 16 117, 88 рублей в месяц.
Страховая пенсия назначается при соблюдении трех условий:
- достижении пенсионного возраста;
- наличии необходимого страхового стажа (с 2024 года – не менее 15 лет);
- наличии минимального количества ИПК – не менее 28,2 балла.
Как увеличить размер пенсионных баллов
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Увеличить размер ИПК можно несколькими способами:
- заработать баллы – устроиться на работу с высокой зарплатой (максимальное количество ИПК за год – 10 баллов – можно получить, если месячная зарплата больше 185 416 рублей);
- купить баллы – для этого необходимо обратиться в СФР и внести добровольный взнос (его сумма зависит от размера МРОТ: минимум можно заплатить 22% от годового МРОТ, то есть 50 798,88 рубля (и получить 1,038 балла), а максимум – в восемь раз больше, то есть 406 391,04 рубля (и получить 8,302 балла));
- с помощью дополнительных доходов: открыть вклад, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) или купить недвижимость и сдавать ее в аренду.