Что такое индивидуальный пенсионный коэффициент и как он рассчитывается

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) – это показатель, от которого зависит размер пенсии. ИПК также называют пенсионным баллом. Эти баллы начисляются за каждый год работы. Страховые взносы, перечисляемые работодателем в Социальный Фонд, конвертируются в индивидуальные пенсионные коэффициенты. Соответственно, количество ИПК напрямую зависит от размера зарплаты трудящегося.

участие в СВО – 3,6 балла за год.

уход за пожилым человеком старше 80 лет – 1,8 балла в год;

уход за ребенком-инвалидом – 1,8 балла в год;

отпуск по уходу за ребенком до достижения им полутора лет: за первого – 1,8 балла в год, за второго – 3,6 балла в год, за третьего и четвертого – 5,4 балла в год;

ИПК начисляется не только за трудовую деятельность, но и за:

Как рассчитать пенсионный коэффициент в баллах в 2024 году

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Сумма ИПК за год рассчитывается по нескольким формулам.

Наиболее простая выглядит следующим образом:

ИПК за год = (зарплата за год/ предельная величина базы для начисления страховых взносов) Х максимальное количество ИПК за год.

Предельная величина базы для начисления страховых взносов в 2024 году составляет 2,225 млн рублей, а максимальное количество ИПК, которое можно получить за год, – 10 баллов.

При зарплате в 100 000 тысяч рублей в месяц за год можно получить

(100 000 Х 12/ 2 225 000) Х 10 = 5,393 балла.

Стоимость пенсионного коэффициента каждый год меняется. В 2024 году она составляет 133,05 рубля. Соответственно, размер пенсионных баллов в рублях за год составит 5,393 Х 133,05 = 717,5 рубля.