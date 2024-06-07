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Что такое индивидуальный пенсионный коэффициент и как он рассчитывается

Шпаргалки

Фото - © Фотобанк Лори

Что такое пенсионные баллы, как они рассчитываются и влияют на пенсию и где о них узнать, читайте в материале РИАМО.

Что такое индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)

Фото - © Медиасток.рф

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) – это показатель, от которого зависит размер пенсии. ИПК также называют пенсионным баллом. Эти баллы начисляются за каждый год работы. Страховые взносы, перечисляемые работодателем в Социальный Фонд, конвертируются в индивидуальные пенсионные коэффициенты. Соответственно, количество ИПК напрямую зависит от размера зарплаты трудящегося.

За что начисляют пенсионные коэффициенты (баллы)

Фото - © Медиасток.рф

ИПК начисляется не только за трудовую деятельность, но и за:

  • отпуск по уходу за ребенком до достижения им полутора лет: за первого – 1,8 балла в год, за второго – 3,6 балла в год, за третьего и четвертого – 5,4 балла в год;
  • уход за ребенком-инвалидом – 1,8 балла в год;
  • уход за пожилым человеком старше 80 лет – 1,8 балла в год;
  • период военной службы по призыву – 1,8 балла;
  • участие в СВО – 3,6 балла за год.

Как рассчитать пенсионный коэффициент в баллах в 2024 году

Фото - © Фотобанк Лори

Сумма ИПК за год рассчитывается по нескольким формулам.

Наиболее простая выглядит следующим образом:

ИПК за год = (зарплата за год/ предельная величина базы для начисления страховых взносов) Х максимальное количество ИПК за год.

Предельная величина базы для начисления страховых взносов в 2024 году составляет 2,225 млн рублей, а максимальное количество ИПК, которое можно получить за год, – 10 баллов.

При зарплате в 100 000 тысяч рублей в месяц за год можно получить

(100 000 Х 12/ 2 225 000) Х 10 = 5,393 балла.

Стоимость пенсионного коэффициента каждый год меняется. В 2024 году она составляет 133,05 рубля. Соответственно, размер пенсионных баллов в рублях за год составит 5,393 Х 133,05 = 717,5 рубля.

Где узнать количество накопленных пенсионных баллов

Фото - © Фотобанк Лори

Узнать количество пенсионных баллов можно несколькими способами:

  • на «Госуслугах» в разделе «Работа и пенсия» → «Пенсионные накопления»;
  • в МФЦ – срок получения выписки составит один-два дня;
  • в СФР по месту жительства (лично или онлайн) – выписка из лицевого счета будет готова в течение одного рабочего дня.

Как рассчитать пенсию, зная ИПК

Фото - © Фотобанк Лори

Размер страховой пенсии по старости рассчитывается по следующей формуле:

СП = ИПК × СПК + ФВ, где:

  • ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент;
  • СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается пенсия;
  • ФВ – фиксированная выплата к страховой пенсии.

Например, если человек накопил 60 пенсионных баллов, то размер его пенсии составит: 60 Х 133,05 + 8134,88 = 16 117, 88 рублей в месяц.

Страховая пенсия назначается при соблюдении трех условий:

  • достижении пенсионного возраста;
  • наличии необходимого страхового стажа (с 2024 года – не менее 15 лет);
  • наличии минимального количества ИПК – не менее 28,2 балла.

Как увеличить размер пенсионных баллов

Фото - © Фотобанк Лори

Увеличить размер ИПК можно несколькими способами:

  • заработать баллы – устроиться на работу с высокой зарплатой (максимальное количество ИПК за год – 10 баллов – можно получить, если месячная зарплата больше 185 416 рублей);
  • купить баллы – для этого необходимо обратиться в СФР и внести добровольный взнос (его сумма зависит от размера МРОТ: минимум можно заплатить 22% от годового МРОТ, то есть 50 798,88 рубля (и получить 1,038 балла), а максимум – в восемь раз больше, то есть 406 391,04 рубля (и получить 8,302 балла));
  • с помощью дополнительных доходов: открыть вклад, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) или купить недвижимость и сдавать ее в аренду.