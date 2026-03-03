Что делать, если квартиру затопило с крыши, и как добиться от УК выплаты компенсаций

О том, что делать, если растаявший снег на крыше затопил вашу квартиру, рассказываем в материале РИАМО.

Почему во время таяния снега может затопить квартиру Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Вариантов, почему квартиру затопило из-за тающего снега, может быть несколько. Возможно, обслуживающая компания не содержит в должном порядке и не ремонтирует вовремя общедомовое имущество. Также свои обязательства может некачественно исполнять Фонд капитального ремонта: работы по починке крыши проводятся позже заявленного срока или в недостаточном объеме. Нередко талая вода затапливает квартиры из-за того, что нанятые УК или ФКР рабочие отнеслись к работе халатно, что-то недоделали или использовали некачественные материалы. И, наконец, за протечки с крыши новых домов может «отвечать» застройщик: если дому еще нет трех лет, все недочеты строительства – это зона ответственности СК.

Что делать после обнаружения протечки Фото - © Freepik.com Если вы заметили, что стены стали сырыми или по ним бежит вода, в первую очередь нужно обесточить квартиру, отключив электричество в квартире (щиток может находиться у входной двери внутри или снаружи квартиры). Затем следует известить о произошедшем аварийные службы. Если ваша квартира застрахована, также сообщите о случившемся в страховую компанию. Оператор колл-центра страховой сориентирует вас на счет дальнейших действий.

Куда звонить в случае затопления квартиры тающим снегом Фото - © Дмитрий Кобзев / Фотобанк Лори Номер аварийно-диспетчерской службы можно найти в квитанции ЖКУ, в договоре управляющей компании или ТСЖ, на сайте ЖЭУ или управляющей компании. Также нередко телефонные номера «аварийки» размещают на стендах на первом этаже у лифта или снаружи у двери в подъезд. Убедитесь, что диспетчер зарегистрировал ваш звонок, и узнайте, в течение какого срока ожидать аварийную бригаду. Запишите время обращения и номер заявки о коммунальной аварии – эти сведения могут пригодиться во время последующих разбирательств.

Что делать, пока вы ждете аварийную службу Фото - © Ирина Старкова / Фотобанк Лори После того, как вашу заявку об аварии приняли, займитесь фото- и видеофиксацией последствий коммунальной аварии. Постарайтесь, чтобы на фото или видео были запечатлены полные масштабы бедствия. Пятна, протечки, подтеки, отстающие обои или капли воды должны быть видны и на общем, и на крупном плане. Спасать мебель и обстановку тоже не возбраняется: чтобы диваны или ковры не промокли, имеет смысл переместить их на середину комнаты, под льющуюся с потолка воду поставить ведра или тазы. Если напольное покрытие чувствительно к влаге – протрите его сухими тряпками и укройте полиэтиленовой пленкой (пакетами).

Что должна сделать аварийная бригада Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости Бригада должна приехать, зафиксировать факт залива квартиры с крыши, осмотреть место происшествия, по возможности устранить или минимизировать аварию в моменте. Устранение причины протечки по закону должно завершиться в течение 24 часов. После того, как бригада осмотрит место происшествия, она составляет акт о заливе и передает его в управляющую компанию (ЖЭУ, ТСЖ). В свою очередь УК обязана выслать на место комиссию, которая оценит ущерб, нанесенный потопом. Согласно п. 152 постановления правительства РФ от 06.05.2011 № 354, акт должен быть составлен в нескольких экземплярах (один – для управляющей компании, по одному – каждому из собственников жилого помещения) не позднее, чем через 12 часов после залива.

Что должно быть указано в акте о заливе Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Комиссия обязана, во-первых, назвать причину залива помещения и указать ответственного за произошедшее (УК, Фонд капитального ремонта, застройщик). Во-вторых, в акте должны быть отражены все последствия аварии: повреждения мебели, предметов интерьера, потолочных, настенных и напольных покрытий, повреждения электропроводки и т.д. Если собственник не согласен с оценкой представителя комиссии или считает, что в акте не отражены какие-то важные моменты, он имеет право вписать свои соображения в свободной форме. Затем все экземпляры акта подписываются представителем комиссии и каждым из присутствующих собственников. Если отдаленные последствия аварии проявились уже после визита комиссии, собственник вправе попросить УК произвести повторный осмотр и составить новый акт. Если обслуживающая организация отказывается фиксировать факт залива или предоставлять комиссию для составления акта, необходимо обратиться в инспекцию жилищного надзора Москвы или Московской области.

Кто оценивает ущерб от протечки с крыши Фото - © Freepik.com Чтобы оценить материальный ущерб от ЧП, необходимо вызвать независимого оценщика, который осмотрит квартиру и вынесет свое заключение. Специалисты рекомендуют вызывать оценщика через 3-4 дня после протечки, чтобы все последствия (порча полов, мебели, обоев или другого настенного покрытия) успели проявиться. Оценщик проведет независимую экспертизу и установит сумму ущерба, которую можно будет взыскать с виновника коммунальной аварии.