Вадим Герасимов: трое суток удерживал оборонительные рубежи

Долго профессию не выбирал

Вадим Герасимов еще в юности решил, что станет военным. Он родился в 1985 году в городе Котельниково Волгоградской области. И после школы не сомневался ни секунды и поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. Для родителей он был первым помощником в доме, да и в целом не мог пройти мимо, когда кому-то была нужна помощь.

Вадим Герасимов участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе, получил звание майора, окончил академию Генштаба. В звании подполковника стал командующим батальоном в 138-й мотострелковой бригаде, дислоцировавшейся в поселке Каменка Ленинградской области. А из всех командировок возвращался домой к своей жене Анастасии и дочке.

Прикрыл товарищей

Командир мотострелкового батальона отдельной гвардейской мотострелковой бригады, подполковник Вадим Герасимов участвовал в специальной военной операции на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В начале марта самые ожесточенные бои шли в Изюме, под Мариуполем и в Сумах. Подполковник Герасимов и его подразделение вышли на рубеж – и попали в окружение, но смогли взять высоту и окопаться.

Силы были не равны – противник несколько раз пытался сломить оборону наших войск, но даже несмотря на их превосходство, ничего не могли сделать. За три дня ожесточенных боев ВСУ потеряли множество техники и живой силы, четверо украинских военнослужащих попали в плен, в том числе два офицера старшего звена.

На третьи сутки две группы разведчиков по приказу подполковника Герасимова совершили вылазку, чтобы прощупать огневые точки противника и найти путь для прорыва. Сам Герасимов вместе бойцами более 8 часов вел бой, уничтожил 4 единицы тяжелой техники и до 80 националистов. Враг пошел в контратаку, подполковник принял решение о прорыве и выходе из окружения, а сам остался прикрывать отход тактической группы. Батальон прорвался, но подполковник Герасимов погиб в неравном бою.

Подполковнику Вадиму Герасимову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Его имя увековечено золотыми буквами на мраморной плите в Зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области, он посмертно награжден Орденом Мужества.

По материалам портала «Герои спецоперации»