Сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенсел: что известно о них самих и недавних родах

Что известно о сиамских близнецах сестрах Хенсел

Фото - © Страница сестер Эбби и Бриттани Хенсел в Инстаграм* @abbyandbrittany/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Сестры Хенсел, Эбби и Бриттани, появились на свет 7 марта 1990 года в США, в городе Нью-Джермани. У них есть младшие брат и сестра. У семьи есть внушительное домашнее хозяйство: они держат целую ферму с коровами, лошадью, собаками и кошками.

У сестер интересная анатомия. Это сросшиеся близнецы, при этом у каждой имеется свои желудок и сердце, однако между ними общее кровоснабжение. Также у них два спинных мозга, а вот все органы ниже талии у них одни на двоих. Таких близнецов называют дицефалами, и в научных архивах таких случаев зафиксировано всего четыре — невероятно редкое явление. Обычно такие близнецы быстро погибают — буквально на следующие сутки после родов.

Интересно, что каждая из сестер ощущает прикосновения только со своей стороны тела. Также они могут контролировать только свою руку и ногу. Как же они ходят? Приходится координировать свои усилия. В результате долгих тренировок они даже научились кататься на велосипеде, водить машину, плавать и играть на фортепиано.

У сестер разные вкусы и предпочтения, а также разные характеры. Эбби имеет более пацанский характер, она довольно вспыльчивая. А вот Бриттани может похвастаться артистическим даром. Склад ума у них тоже различный: Эбби хорошо понимает математику, тогда как ее сестре даются гуманитарные предметы.

Как и между обычными людьми, между ними бывают ссоры, порой достаточно серьезные. Когда они были маленькими, Бриттани ударила свою сестру камнем по голове.

Что касается высшего образования, то сестры его получили. Они учились в университете, а потом начали строить карьеру учителя математики в начальной школе. Любопытно, что зарплату они получают одну на двоих, хотя дипломы имеют разные.

Личная жизнь сестер Эбби и Бриттани Хенсел

Фото - © Страница сестер Эбби и Бриттани Хенсел в Инстаграм* @abbyandbrittany/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

В 2024 году стало известно, что в 2021-м Эбби тайно вышла замуж за медбрата и бывшего военного Джоша Боулинга. Будущие молодожены познакомились в городской больнице Миннесоты, где работает Джош. О личной жизни сестры стараются не распространяться, к тому же очень не любят публичность и не хотят быть медийными персонами.

Тем временем общественность тут же стала задаваться вопросами, а как же сиамские близнецы занимаются сексом и кто же из них будет считаться матерью, если дело дойдет до детей. По словам Джоша, во время полового акта он старается концентрироваться только на своей возлюбленной — Эбби. Ее сестра во время процесса надевает повязку для сна и на полную громкость включает музыку в наушниках — чтобы абстрагироваться.

Профессор клинической медицины и биоэтики Элис Дрегер в одном из телешоу, посвященном близняшкам, высказалась на щекотливую тему. Она сказала, что, раз органы ниже пояса у них общие, то чувствовать прикосновения в этой области должны обе сестры. Оргазм, соответственно, тоже испытывают обе.

Что касается повседневной жизни, то Джош и близнецы любят проводить время на кухне — делятся своими кулинарными умениями и фантазиями. Причем известно, что Бриттани — вегетарианка, она не ест рыбу и мясо, а вот Эбби ненавидит молоко. Выходные дни семья проводит активно: выходит на пробежку, затем дружно идет на йогу.

Ребенок сиамских близнецов Эбби и Бриттани Хенсел

Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Недавно стало известно, что в семье Эбби и Джоша появился малыш — радостной новостью близнецы поделились в своих социальных сетях: выложили фотографию маленькой детской ручки с подписью «Большое благословение». В комментариях к посту тут же посыпались поздравления от подписчиков.

Всего спустя две недели после радостного поста Эбби и Бриттани вышли в свет с переноской для малыша. Их заметили в Миннесоте, у здания школы, где близнецы преподают математику учащимся младших классов. На снимках папарацци видно, с какой бережностью сестры несут малыша. Сами они тем временем на кадрах выглядят довольно уставшими, но были рады встрече с коллегами из школы.

О том, чей же это малыш — Эбби или Бриттани, — сказать трудно. Однако, раз все-таки Эбби замужем за Джошем, да и говорить о желании стать мамой она начала год назад, можно предположить, что юридически матерью все же считается она, а не обе близняшки.