Счастье в многодетстве: мама семерых детей из Подмосковья о том, каково иметь огромную семью и как все успевать

О том, как живет семья с семью детьми из подмосковного Дмитрова, читайте в материале РИАМО.

Рождение детей — серьезная ответственность, особенно когда родители хотят создать большую дружную семью. Корреспондент РИАМО пообщался с матерью семерых детей Любовью Губайдуллиной из подмосковного Дмитрова.

— Любовь, расскажите, сколько у вас детей?

— Всего детей у нас семеро. Старший уже совсем взрослый, ему 24 года, он отучился в техникуме на автомеханика. Максиму 19 лет, он учится на повара — последний год остался. Он уже работает в ресторане. Диане 14 лет, она учится в школе, в восьмом классе, дополнительно уже четыре года занимается в центре изучения английского языка. Профессионально занимается спортивно-бальными танцами. Она выступает на соревнованиях, занимает первые места.

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Камилле 12 лет, она занимается рисованием и четыре года — бальными танцами. Аделине 9 лет, она занимается рисованием и танцует в паре бальные танцы. Эмилия совсем маленькая, ей скоро будет три года. Она ходит в детский сад и дополнительно ничем не занимается. Дамир — младший в семье, ему 3 месяца.

— Какие эмоции вы испытали, когда узнали, что ждете второго малыша? Что говорили друзья?

— С одним ребенком тяжело, а уж с двумя-то! Все нам говорили: «Вот куда? Зачем?». Но сейчас я то ли не успеваю ни с кем общаться, то ли просто не обращаю на это внимание, но я считаю, что чем больше детей, тем им легче. И родителям тоже легче. Когда ребенок один, с ним надо больше заниматься. А когда детей много, они друг другу помогают и отвлекают, а у родителей в результате даже больше времени получается свободного.

Фото - © Рой Евгений Александрович Фото - © Рой Евгений Александрович Фото - © Рой Евгений Александрович Фото - © из личного архива Фото - © из личного архива Фото - © из личного архива Фото - © Рой Евгений Александрович Фото - © Рой Евгений Александрович

—Как ребята ладят между собой?

— Ребята между собой ладят и помогают друг другу, присматривают друг за другом. Когда у них какие-то вопросы возникают, они обращаются скорее не к родителям, а к брату, сестре. Они звонят друг другу, спрашивают: «Как ты считаешь, как мне будет лучше — вот так или вот так?». Спорить между собой у них нет времени, они очень много занимаются спортом. У них ежедневные тренировки, а единственный выходной — это воскресенье, когда они могут делать что-то свое, личное. А в остальное время они очень заняты.

— Есть ли у вас любимые семейные блюда, игры, фильмы?

— Мы готовим блюда из разных кухонь. Дети, например, очень любят роллы. Рестораны мы посещаем достаточно редко, поэтому готовим все это дома. Дети любят, например, еще меренговый рулет — готовят его несколько раз в неделю. Также любят голубцы и пельмени.

Мы ничего не покупаем — производим все сами. Мы покупаем мясо, а из него уже делаем фарш и готовим — и ежики, и голубцы, и много что из этого. Также мы не покупаем печенье — печем его сами. Сами печем белый и черный хлеб, на дрожжах делаем черный, а на закваске — бородинский хлеб.

Фото - © Рой Евгений Александрович

Мы встаем с утра и делаем заготовки. Блины, например, оладьи. Все мы делаем сами, и дети это все тоже умеют. Они могут сварить суп, испечь любой торт, даже чизкейк. И медовик мы печем, и просто бисквитный, с кремом, со взбитыми сливками. Дочь у меня очень любит эклеры готовить.

— Часто ли вы проводите время всей семьей и как развлекаетесь?

— Мы ездим на Волгу с палатками. Дамиру сейчас всего 3 месяца, но мы уже думаем, что вот чуть-чуть подрастет — и мы поедем. Конечно, хотелось бы на море поехать, но всей семьей это получается очень дорого. Неплохо было бы, если бы государство заботилось о многодетных в плане путевок, потому что собраться очень тяжело, когда девять человек в семье.

Иногда собираемся, покупаем что-то из продуктов и едем отдыхать с палатками. Рыбалка, например, нам очень нравится. Ну, а так у нас очень много всяких дел. Любим сушить травы, делать свой чай. Ходим в баню вместе. Это тоже отдых, я считаю.

— Какие из мер поддержки оказались действительно полезны для вашей семьи?

— В первую очередь, это земельный участок. У нас же жилья совсем не было, и мы получили от государства участок. Ну и детские пособия, конечно. Для родителей это огромная подмога.