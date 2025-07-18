Ольга Павленко: «Гуманитарии столкнулись с беспрецедентной конкуренцией со стороны нейросетей»

Какие специальности сохранят актуальность, но трансформируются, а какие окажутся под угрозой, РИАМО рассказала проректор по научной и проектной работе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Ольга Павленко.

В 2025 году искусственный интеллект перестал быть технологией будущего. Еще недавно казавшийся фантастикой, сегодня ИИ активно вытесняет целые пласты профессий, которые десятилетиями считались стабильными и престижными.

Какие профессии могут в ближайшие годы исчезнуть

Фото - © Татьяна Яцевич / Фотобанк Лори

По данным крупного HR-агентства McKinsey, в ближайшие годы благодаря развитию ИИ могут исчезнуть до 30% офисных профессий — от секретарей и офис-менеджеров до копирайтеров и дизайнеров. Для представителей 70% специальностей могут измениться условия труда. Исследования Института частного предпринимательства имени Фрэнка Хокинса Кэнона показывают, что автоматизация угрожает преимущественно «женским» профессиям, так как именно они часто связаны с рутинными операциями, которые легко алгоритмизируются. Так какие же профессии могут в ближайшие годы могут исчезнуть, а какие — трансформироваться?

По словам проректора по научной и проектной работе РГГУ Ольги Павленко, первыми исчезнут профессии, связанные с обработкой информации и созданием контента. Журналисты, копирайтеры, специалисты по рекламе столкнулись сегодня с беспрецедентной конкуренцией со стороны нейросетей. ChatGPT и аналогичные системы научились генерировать качественные тексты на заданные темы, причем делают это мгновенно и за мизерную стоимость. Особенно уязвимы оказались авторы, работающие с шаблонными форматами — новостными заметками, описаниями товаров, SEO-текстами.

С похожей проблемой столкнулись переводчики. Сегодня современные нейросети обеспечивают приемлемое качество перевода стандартных текстов, оставляя людям лишь нишу художественного и синхронного переводов. То же самое происходит и в маркетинге: алгоритмы научились анализировать поведение потребителей, предсказывать тренды и даже генерировать рекламные концепции.

Образование, туризм, графический дизайн — как ИИ входит в эти сферы

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Особое беспокойство вызывает проникновение ИИ в сферу образования. По словам проректора по научной и проектной работе РГГУ, в некоторых американских школах искусственный интеллект уже сегодня составляет планы уроков, готовит тестовые задания и проверяет работы. И нейросеть справляется с этими задачами быстрее, чем человек.

«При этом доверять воспитание детей искусственному интеллекту очень опасно. ИИ не сможет привить главного — ценности, гражданское сознание, критическое мышление, сочувствие и многие другие качества, которые важны для гармоничного развития личности. Преподаватель был, есть и должен оставаться главной фигурой в образовании — никакой искусственный интеллект не заменит живого человеческого участия в обучении», — подчеркивает Ольга Павленко.

Искусственный интеллект активно меняет и сферу туризма, открывая новые возможности для путешествий. Если раньше туроператоры вручную формировали запросы и занимались бронированием, теперь эти задачи во многих агентствах успешно выполняет ИИ. Более того, индивидуальный туризм будет развиваться еще быстрее благодаря алгоритмам, которые прогнозируют удобные рейсы, подсказывают лучшее время для бронирования, находят самые выгодные цены на авиабилеты и туры.

Изменения происходят и в графическом дизайне. Сегодня в этой сфере появились новые функции, вроде генеративной заливки в Adobe Photoshop. Теперь благодаря ИИ создавать яркие и оригинальные дизайны могут даже люди без профессионального художественного образования.

Новые возможности, которые дает ИИ

Фото - © Виктория Тельминова / Фотобанк Лори

Парадоксально, но технологический прогресс не только «убивает» старые профессии, но и создает новые. На первый план выходят специальности, требующие работы с самим искусственным интеллектом.

Медиа-аналитики нового поколения

Современные медиа-аналитики должны в совершенстве владеть инструментами работы с большими данными и GPT-системами. Их ключевые компетенции:

анализ и структурирование огромных массивов информации;

преобразование сложных данных в понятные аналитические отчеты;

применение цифровых инструментов в гуманитарных сферах.

Эксперты по ИИ и машинному обучению

Эти специалисты становятся критически важными для всех отраслей экономики. Они разрабатывают и внедряют:

алгоритмы машинного обучения;

нейросетевые модели;

системы автоматизированного анализа данных.

Архитекторы цифровой трансформации

Специалисты этого профиля занимаются:

цифровизацией бизнес-процессов;

разработкой стратегий внедрения новых технологий

созданием гибридных систем «человек-ИИ».

Опасности ИИ: «галлюцинации», альтернативная реальность

Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

Хотя искусственный интеллект открывает фантастические возможности, он таит в себе серьезные опасности, которые нельзя игнорировать. Одной из главных проблем стали так называемые «галлюцинации» ИИ — когда нейросети генерируют убедительную, но фактически ложную информацию. Это явление особенно опасно в таких сферах, как медицина, юриспруденция и СМИ, где достоверность данных критически важна.

Еще более тревожной представляется способность ИИ создавать альтернативную реальность. Обрабатывая огромные массивы данных, системы могут формировать искаженную картину мира, не соответствующую действительности. Это создает почву для манипуляций общественным сознанием и может подорвать доверие к любым информационным источникам.

Машинам достанется рутина, а человеку останется творчество и эмпатия

Фото - © Департамент коммуникаций РГГУ

Подводя итоги, Ольга Павленко отмечает, что машины превосходят человека в исполнении рутинных задач, но бессильны там, где требуется подлинное творчество, эмпатия или моральный выбор. Проректор по научной и проектной работе РГГУ видит в ИИ не угрозу, а эффективный и неоднозначный инструмент, который должен находиться под строгим надзором профессионалов.

«Профессии будущего — это не борьба с технологиями, а симбиоз с ними. Как показывает практика, самые успешные специалисты сегодня — это те, кто научился использовать ИИ как инструмент, а не воспринимает его как угрозу. В ближайшие годы нам предстоит сложный, но неизбежный переход к новой модели занятости. Как и во времена промышленной революции, многие привычные занятия исчезнут, но на смену им придут возможности, которые сегодня трудно даже представить. Главное — не сопротивляться изменениям, а научиться быть на шаг впереди», — подытожила Ольга Павленко.