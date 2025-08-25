Исчезновение российского пловца в заливе Босфор: подробности происшествия

О том, что известно о пропавшем во время межконтинентального заплыва через Босфор российском спортсмене Николае Свечникове и как идут поиски пловца – в материале РИАМО.

Исчезновение Николая Свечникова во время заплыва

Фото - © соцсети Николая Свечникова

24 августа в Стамбуле прошел межконтинентальный заплыв через залив Босфор. Это мероприятие проводится Олимпийским комитетом Турции с 1989 года, в нем участвуют спортсмены из десятков стран мира. Маршрут протяженностью 6.5 км начинается в азиатской части Стамбула, пересекает Босфорский залив и заканчивается в европейской части города. Обычно преодоление всего пути занимает у пловцов около от полутора до двух часов, при этом многое зависит от погодных условий и подводного течения.

Заплыв 2025 года собрал более 2800 участников, в числе которых был и 29-летний москвич Николай Свечников – опытный пловец, кандидат в мастера спорта и спортивный тренер. По сообщениям знакомых Николая, он готовился к заплыву больше года, специально для соревнования купил новый гидрокостюм. Свечников вышел на старт в положенное время, однако после завершения заплыва выяснилось, что к финишу Николай так и не пришел.

Известно, что многие участники заплыва отмечали плохую организацию мероприятия, в частности, поверхностно проведенный медосмотр и недостаточное количество спасателей. Обычно группу пловцов на протяжении всего маршрута сопровождают спасательные катера, которые подбирают тех, кто выбился из сил или почувствовал себя плохо. Однако во время заплыва 24 августа катера находились рядом со спортсменами только часть пути.

Ситуация осложнялась также плохой погодой: незадолго до старта прошел дождь, видимость испортилась из-за тумана, а в самом заливе поднялись сильные волны. Некоторые участники жаловались на подводные течения, которые сносили их в сторону от маршрута.

Поиски Николая Свечникова

Фото - © Илюхина Наталья / Фотобанк Лори

По свидетельствам очевидцев, российский пловец успешно преодолел первый полукилометровый отрезок трассы, причем часть пути он, возможно, плыл на спине. После этого Свечникова никто больше не видел. Вместе с Николаем в Стамбул прилетели и пловцы, которых он тренировал в спортивном центре. Именно они первыми забили тревогу, когда Свечников не появился на финише вместе с остальными участниками соревнования. Однако сами организаторы заплыва заметили исчезновение российского спортсмена только спустя 12 часов.

Друзья Николая полагают, что у спортсмена могла случиться судорога, либо его снесло течением в сторону от точки финиша, и он не смог подняться на берег из-за сильных волн. Однако они не могут предположить, по какой причине столь опытный пловец мог бесследно пропасть.

Ночью 25 августа в Стамбул прилетела супруга Николая Свечникова, вместе с его друзьями она организовала поиски пропавшего пловца. Также к поискам подключилась турецкая береговая охрана, планируется также задействовать Военно-морские силы Турции.

Генконсульство России готовит официальный запрос в турецкие компетентные органы.