Генеральный директор БТИ Московской области Нелли Алексеева о незаконных перепланировках, кадастре и льготах

Генеральный директор БТИ Московской области Нелли Алексеева в интервью РИАМО рассказала о том, какие услуги БТИ наиболее востребованы, кто и какие льготы может получить и почему важно вовремя оформлять всю техническую документацию на недвижимость.

— Нелли Александровна, расскажите с какими вопросами чаще всего жители Подмосковья обращаются в БТИ?

— БТИ готовит документы, необходимые для юридического существования объекта недвижимости и регистрации прав собственности. Чаще всего жители Московской области обращаются с вопросами подготовки технических планов объектов недвижимости, межевания (уточнение местоположения границ земельного участка, возможность объединения и раздела земельных участков), оформления права собственности на гаражи по «гаражной» амнистии.

Также поступают заявления на оформление технического паспорта объекта для газификации дома и в других целях, на подготовку проекта перепланировки. Мы консультируем по оформлению документов на земельные участки и на жилые и садовые дома, хозяйственные постройки и другие объекты и регистрации прав на них в рамках «дачной амнистии».

Кроме того, регулярно работаем с представителями бизнеса, проводим консультации и подготовку необходимых документов.

— Какие каналы коммуникации вы используете и насколько быстро решаются проблемы и споры?

— Сразу хочу сказать, что мы не решаем споры, но подготовленные нашими специалистами по результатам работ документы помогают гражданам юридически грамотно защищать свои права, поставить на государственный кадастровый учет недвижимость и оформить в установленном порядке права на нее.

Мы стремимся оставаться современным учреждением и стараемся максимально упростить коммуникацию с жителями и бизнесом. Поэтому, в первую очередь, вся актуальная информация, в том числе и форма обратной связи, доступна на нашем официальном сайте. Там же можно оставить заявку на оказание услуг.

Помимо этого, обратиться можно в МФЦ по месту жительства, где наши специалисты очно помогут разобраться в вопросах регистрации недвижимости. По понедельникам директора филиалов проводят приемы, а в Центре помощи садоводам в Щелкове специалисты БТИ Московской области консультируют каждую пятницу. Такие центры планируем открыть и в других городских округах. Работает наш мобильный офис при проведении выездных встреч в СНТ и ДНТ, на которых можно не только проконсультироваться, но и оформить заявку на услугу.

Еще задать вопрос, оставить комментарий или отзыв можно в наших соцсетях. Недавно мы запустили чат-бот @MyBTIServices_bot, который отвечает на самые популярные вопросы. Можно также позвонить по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

— Часто БТИ ассоциируется с чем-то очень сложным, и не все понимают для чего нужны те или иные согласования и экспертизы. Какие услуги оказывает БТИ и для чего они нужны? Почему важно вовремя и правильно оформить все документы на недвижимость?

— БТИ имеет богатую историю — через два года будет ровно 100 лет существования Бюро. За это время, конечно, произошло много разных трансформаций, менялось законодательство, были взлеты и падения, тем не менее учреждение всегда стремилось оставаться актуальным и современным, быть полезным для граждан и бизнеса.

На сегодняшний день у нас очень хороший штат, многие работают очень давно, есть целые династии. Это говорит о том, что в БТИ созданы все условия для комфортной работы профессионалов, а значит, жители Московского региона могут получать качественные услуги.

БТИ предоставляет широкий спектр услуг, связанных с недвижимостью, от подготовки первичных документов до консультаций. Знаете, человек при рождении сразу получает свидетельство, то есть свой первый и главный документ. Так вот у объекта недвижимости тоже должен быть такой первичный документ, в котором фиксируются все его технические характеристики, чтобы он начал свое существование юридически. Иначе с объектом невозможно проводить никаких действий — элементарно не провести газ к дому, пока не получен документ из БТИ.

Отмечу, что документы, подготовленные БТИ, содержат характеристики объектов недвижимости — земельных участков, зданий, строений, жилых и нежилых помещений и прочего. И как раз они требуются для подавляющего большинства юридически значимых действий с недвижимостью, представляются в Росреестр, в суды, нотариусам, в банки и в другие инстанции.

У нас можно заказать и оформить такие документы как технический план недвижимости, межевой план земельного участка, технический паспорт объекта недвижимости, экспертное заключение, топографическую съемку, проекты перепланировки, акт обследования, вынос точек в натуру, отчеты об оценке движимого и недвижимого имущества. Кроме того, мы проводим досудебные и судебные экспертизы в случае возникновения споров.

— Какие проблемы могут возникнуть, если избегать инженеров и экспертов БТИ, пытаться скрыть перепланировку или строение на участке, например?

— Помимо неприятных штрафов за незаконную перепланировку, например, собственник просто лишается возможности что-то делать со своей недвижимостью — незаконный дом невозможно продать, нельзя провести газ, воду, свет, в целом невозможно совершать никаких юридических действий. Если сосед решит оспорить границы участка, то защитить свои права будет крайне сложно.

Незаконная перепланировка может обернуться штрафом и более страшными последствиями, когда рушатся целые дома из-за неправильных действий одного собственника. Замечу, что штрафы за неузаконенную планировку назначают даже в том случае, если перепланировка выполнена без нарушений требований безопасности, но не согласована в установленном порядке.

В БТИ Московской области можно заказать услугу по подготовке проекта перепланировки. Специалисты проведут осмотр помещения, объяснят, какие изменения в вашей квартире можно сделать, а что категорически запрещено. Это займет максимум 10 дней, будет стоить не так дорого, но сэкономит деньги, время, и главное, все будут спать спокойно, зная, что все сделано правильно.

— Какие скидки есть для граждан при получении услуг БТИ? Есть ли льготы для ветеранов, участников СВО, многодетных семей и других слоев населения?

— Конечно, есть и скидки, и льготные программы. Так, для участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их вдов бесплатно осуществляем подготовку технического плана, межевого плана, акта обследования, технического заключения для перевода садового дома в жилой, проводим техническую инвентаризацию и топографические съемки.

Участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий, многодетные семьи, инвалиды I группы могут воспользоваться при оплате 10% скидкой на все услуги БТИ.

Хочу обратить внимание, что у семей с детьми есть возможность использовать свой материнский капитал. Собственники строений на садовых участках могут перевести их из нежилых в жилые и при этом для приобретения или строительства жилья на садовом участке можно использовать маткапитал. Можно вызвать специалиста, который подготовит документ, все исследует и скажет, можно или нельзя переводить помещение на участке из нежилого в жилое. На сегодняшний день эта услуга пользуется спросом, многие семьи хотят переехать из города ближе к природе.

— В Московской области запущен пилотный проект по постановке на кадастровый учет и регистрации прав на объекты недвижимости на территории СНТ. Расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте и его первых итогах.

— Да, проект работает сейчас в восьми городских и муниципальных округах Подмосковья: Богородском, Наро-Фоминском, Домодедове, Сергиево-Посадском, Дмитровском, Чехове, Ступине и Балашихе.

В округах, где заключены контракты, проводится работа по выявлению объектов недвижимости, в отношении которых необходимо выполнить кадастровые работы и подготовить технические и межевые планы. Для этого в садоводческих товариществах при участии сотрудников МФЦ работают мобильные офисы БТИ Московской области, что максимально удобно для граждан.

Итоги таковы: в отношении 157 объектов недвижимости документы для постановки на учет поданы, а 98 объектов уже зарегистрированы.

В рамках заключенного контракта с администрацией городского округа Балашиха БТИ Московской области была проведена работа по выявлению объектов недвижимости, в отношении которых необходимо выполнить кадастровые работы на земельных участках, которые были бесплатно выделены многодетным семьям.

Распространять этот опыт планируем и на другие городские округа.