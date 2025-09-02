Эпоха перемен: как Анна Винтур изменила модную индустрию и почему уходит с поста главного редактора Vogue

В материале РИАМО рассказываем об одной из самых влиятельных фигур в мировой модной индустрии — Анне Винтур.

Ранние годы и начало карьеры Анны Винтур

Фото - © Foreign, Commonwealth & Development Office/Flickr.com

Анна Винтур родилась 3 ноября 1949 года в Лондоне. Ее отец Чарльз Винтур был известным британским журналистом и редактором газеты Evening Standard. С раннего возраста Анна интересовалась модой и журналистикой, работала в лондонском бутике. После окончания школы Анна начала свою карьеру в сфере моды, работая ассистентом редактора британского издания Harper's & Queen. Затем последовали должности младших редакторов в изданиях Saturday Review и Savvy Magazine.

Ее стиль работы отличался от общепринятых стандартов: четкость требований, стремление к визуальной эстетике и внимание к деталям сделали ее заметной фигурой среди коллег.

Приход в Vogue и прорыв в американской моде

Фото - © Vogue, 1986 год

В 1983 году Винтур стала креативным директором американского Vogue, а затем — главным редактором британского Vogue в 1985 году, где получила прозвище "ядерная зима" за радикальные изменения в редакции.

В 1988 году Анна переехала в Нью-Йорк, чтобы возглавить американский Vogue после ухода Грейс Мирабеллы. Ее приход ознаменовал новую эпоху в истории журнала и превратил его в культурный феномен, определяющий модные тренды и стиль. Она решительно отказалась от традиционных подходов, предпочитая экспериментировать с новыми формами подачи материала, сочетать высокую моду с культурой поп-арта и киноиндустрией.

Одной из первых инициатив стало приглашение фотографов, чьи работы ранее считались недостаточно коммерческими для глянца, таких как Стивен Мейзел и Питер Линдберг. Это позволило привлечь молодых дизайнеров и художников, открывавших новые направления в индустрии моды.

Кроме того, Винтур ввела практику сотрудничества с крупными брендами, создавая рекламные кампании высокого уровня, способствующие росту продаж и повышению престижа брендов.

Эпоха влиятельного стиля Анны Винтур

Фото - © Unsplash.com

С момента назначения Анну стали называть "самым влиятельным человеком в мире моды". Ее фирменный образ — стрижка боб-каре и темные очки — стал визитной карточкой. Именно благодаря ей сформировался стереотип успешного редактора: строгие требования, высокие стандарты качества и непримиримое отношение к недостаткам исполнения работ сотрудников.

В этот период были введены инновационные решения: ежегодные тематические выпуски, посвященные молодым талантливым дизайнерам, фотопроекты известных деятелей культуры и искусства, создание оригинального дизайна обложек журналов, привлеченных знаменитостей Голливуда.

Под руководством Винтур журнал Vogue стал источником вдохновения для многих мировых изданий. Она организовала показы новых коллекций, спонсировала такие престижные мероприятия, как Met Gala. Она внесла значительный вклад в становление многих моделей и дизайнеров, однако также подвергалась критике за пропаганду элитарности и использование натурального меха.

В 2008 году получила Орден Британской империи за заслуги в журналистике и моде.

Новаторские идеи главного редактора Vogue

Фото - © скриншот

Одним из главных нововведений Анны стала концепция Fashion Night Out ("Ночь шопинга"), которую впервые провели в сентябре 2009 года. Мероприятие быстро приобрело популярность, распространилось на другие города мира и превратилось в глобальное событие. Его целью было стимулирование потребления одежды и аксессуаров путем организации массовых распродаж, показов и культурных мероприятий.

На протяжении карьеры она запускала дополнительные проекты внутри Vogue, такие как Teen Vogue и Vogue Living, укрепляя статус бренда в мире моды и медиа.

Другим новшеством стало внедрение мультимедийных форматов, таких как веб-сайты, приложения для смартфонов и социальных сетей. Эти инструменты позволили значительно расширить аудиторию журнала, сделав его доступным миллионам пользователей по всему миру.

Почему Анна Винтур уходит с поста главного редактора Vogue

Фото - © скриншот

Анна Винтур уходит с поста главного редактора американского Vogue после 37 лет работы на этой должности, чтобы сосредоточиться на более глобальных задачах. Она сохранит за собой должности глобального редакционного директора Vogue и главного директора по контенту издательского дома Condé Nast, курируя стратегию развития международных версий журнала и контент для многих брендов компании.

Основной причиной ухода с оперативного руководства Vogue США стало желание получить больше времени и гибкости для управления другими глобальными рынками, а также дать возможность новому руководителю с свежими идеями вести ежедневные редакционные операции журнала под ее общим руководством. Новый руководитель будет называться начальником редакционного контента и подчиняться Винтур, которая таким образом сохраняет ключевую роль в развитии Vogue на мировом уровне. На пост главного редактора американского Vogue назначена Хлоя Маль.

Личная жизнь Анны Винтур

Фото - © скриншот

Анна Винтур была замужем за детским психиатром Дэвидом Шэффером с 1984 по 1999 год. В этом браке у них родились двое детей: сын Чарльз (1985) и дочь Кэтрин (1987). После развода Анна Винтур долгое время состояла в отношениях с бизнесменом и инвестором Шелби Брайаном — их роман длился более 20 лет, но в 2020 году пара рассталась.

Сын Чарльз женился в 2014 году и подарил Анне Винтур внучку Кэролайн в 2017 году, а дочь Кэтрин вышла замуж за сына редактора итальянского Vogue — Франческо Кароззини, с которым у них также есть дети. Несмотря на строгий имидж железной леди, Анна известна как заботливая бабушка и любит проводить время с семьей.

В ранние годы у Анны были романы с писателем Пиром Полом Ридом и музыкальным продюсером Мишелем Эстебаном. В настоящее время личная жизнь Анны Винтур не афишируется, она ведет размеренную жизнь, отдавая приоритет работе и семье.