Фото - © Страница Ивана Аксенова в Инстаграм* @ivanaxenov/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Du hast и другие «седативные» каверы на рок-хиты: чем известен музыкант Иван Аксенов

«Феназепамовые хиты»: чем прославился Иван Аксенов

0:56 Видео - © Страница Ивана Аксенова в Инстаграм* @ivanaxenov/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Иван Аксенов — музыкант, который в последние недели стал мегапопулярен благодаря своим «каверам» на мировые хиты. В действительности полноценными каверами эти треки назвать сложно: Иван наигрывает мелодию на свирели, гитаре, укулеле или синтезаторе и расслабленным полусонным голосом напевает текст песни.

Такая манера исполнения вызвала волну интереса со стороны пользователей: в соцсетях треки Аксенова называют «седативной музыкой» и «феназепамовыми хитами», их используют в озвучивании различных роликов из жизни, множество песен уже разошлись на мемы. В фолловерах музыканта на платформе Instagram* (*принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) — 71 тысяча человек, на YouTube — 5 тысяч подписчиков.

В трек-листе Ивана Аксенова — «Du Hast» и «Mein herz brennt» от Rammstein, «We will rock you» от Queen, «The nobodies» от Marilyn Manson, «Firestarter» от Prodigy, «Smells like teen spirit» от Nirvana, «Rolling» от Limp Bizkit, «Thunderstuck» от AC/DC, «Enter sandman» от Metallica и множество других композиций из числа мировой классики.

Что известно об Иване Аксенове

Фото - © Страница Ивана Аксенова в Инстаграм* @ivanaxenov/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Биография Ивана Аксенова широкой публике известна лишь поверхностно. Иван родился 21 апреля 1980 года в Волгограде, заниматься музыкой начал с шести лет, получил классическое музыкальное образование: 8 лет обучался игре на фортепиано, два года — на саксофоне. Играл в джазовом оркестре.

В 2021 году Иван Аксенов написал музыку для кино: его композиции прозвучали в комедийно-драматическом фильме Николая Гостюхина «Иллюзии». Также упоминается, что Иван Аксенов писал музыку для различных проектов Netflix, а также сочинил песню «Свеча», посвященную полюбившейся ему игре «Ведьмак».

Инстаграм*-аккаунт музыканта был создан в 2012 году, в настоящий момент Иван Аксенов живет в Берлине.

О чем рассказывает Иван Аксенов в соцсетях

2:22 Видео - © Страница Ивана Аксенова в Инстаграм* @ivanaxenov/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

На своей странице Аксенов не только выкладывает авторские интерпретации популярных песен, но также рассказывает об основах сольфеджио: интервалы (терция, кварта, квинта), гаммы, музыкальные знаки. На канале присутствует множество шуток про музыкантов и музыку, поп- и рэп-хиты, а отдельной темой идет анализ состояния современной музыкальной индустрии. Для этого Аксенов придумал специальную рубрику: «Деградантская музыка».

«Современная деградантская музыка требует введения новых музыкальных терминов, на итальянском языке. Например, Porridge in Bocca — „Каша во рту“, Voc. Acustico Degradato — когда между строчками песен вставляются умственно отсталые фразы типа „Фа, пепе, шнене“. Genitali-Drammando — вокальная техника нытья на тему расставания или отношения с бывшими», — делился соображениями певец.

«Продолжая тему: Assai Mingherlino — дегенеративный стиль рэперской читки о тачках, бабках и прочей атрибутике „крутой“ жизни. Effetto Dunning-Kruger — когда люди, слабо разбирающиеся в музыке, активно защищают какой-то стиль, а любое несогласие объявляют старперством или академическим снобизмом — считая, что именно их новая музыка ломает границы. Хотя на деле недостаток их собственных знаний не позволяет им трезво оценить этот стиль и, что более важно, их собственный вкус», — говорит Аксенов.

Цитаты Ивана Аксенова о музыке

Фото - © Страница Ивана Аксенова в Инстаграм* @ivanaxenov/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Иван Аксенов достаточно скептично относится к современной музыке и порой довольно резко высказывается об актуальных тенденциях шоу-бизнеса.