76 кг на двоих: как сейчас живут сестры Леденевы, победившие анорексию

В материале РИАМО читайте о сестрах, о которых несколько лет назад говорила вся страна.

Стремление похудеть чуть не довело сестер Леденевых до трагедии

Фото - © скриншот/передача "Звёзды сошлись"

Когда Маше и Даше было всего по 14 лет, мама привела их в модельное агентство, чтобы избавить от комплексов — девушки были заметно выше своих сверстниц. Однако фигуры у них были что надо — при росте около 180 сантиметров их вес был равен 52 и 54 кг.

Уже в столь юном возрасте сестры уверенно ходили по подиуму и участвовали в фотосессиях — преимущественно вдвоем. Именно поэтому им так важно было следить за своими фигурами: в кадре они должны были выглядеть одинаково.

Однако в один злополучный день что-то пошло не так. После семейного отдыха в Италии сестры набрали пару лишних килограмм, и на эти изменения во внешности тут же обратил внимание их фотограф в модельном агентстве и предложил похудеть, чтобы были лучше видны скулы.

Даша и Маша восприняли этот совет достаточно болезненно, но согласились с критикой фотографа. Желая получить идеальную модельную внешность, девушки начали истязать себя изнурительными диетами. И остановиться было уже трудно: спустя короткое время вес одной был равен 40 килограмм, а другой и того меньше — 36. Конечно, такой вес сказался на работе сестер: они начали терять сознание, а Даша упала в обморок прямо на показе.

Путь Даши и Маши Леденевых к восстановлению

Фото - © @dashenka_ledeneva

Девушкам поставили диагноз «нервная анорексия», а их мама начала бить тревогу. Сестер отправили лечиться в липецкую больницу, но лечение не дало никаких результатов. В итоге мама девочек от безысходности обратилась в передачу «Звезды сошлись». Даша тогда весила чуть больше 30 килограмм и даже не могла нормально поднять голову, поскольку мускулатура ее была в плачевном состоянии, передвигалась девушка на каталке.

На передаче было озвучено, что девушкам потребуется дорогостоящее лечение стоимостью полтора миллиона рублей. Деньги собрали благодаря телевизионщикам и популярным блогерам. Ощутимую роль в помощи близняшкам сыграла Мария Кохно, экс-участница «Дома-2», которая и сама когда-то победила анорексию. Именно она первой забила тревогу и настояла на том, что девушкам нужна профессиональная помощь.

Сестер положили в московскую клинику, где с ними работали не только врачи, но и психотерапевты. Поначалу девушки даже не могли есть твердую пищу — врачам приходилось кормить их сбалансированными питьевыми коктейлями. Лишь окрепнув, они перешли на более основательное питание.

Помимо насыщенной программы реабилитации, девушкам пытались вернуть интерес к жизни при помощи творчества — музыки и рисования. Также к ним приглашали контактный зоопарк.

В общей сложности Даша и Маша провели в московской клинике пять недель. К моменту выписки их вес уже был в пределах нормы — каждая весила около 48 килограмм. Девушки тут же направились в пиццерию и отметили выписку пиццей, салатом и семгой с картошкой.

Возвращение Леденевых в мир моды

Фото - © @dashenka_ledeneva

Учитывая психологическое состояние сестер, врачи настоятельно рекомендовали им отказаться от модельного бизнеса. Однако девушки не послушались и все-таки вернулись в модельную школу.

Сестры продолжают ходить по подиуму и участвовать в съемках, а вес контролируют физическими упражнениями и больше не прибегают к диетам. Периодически им приходится проходить обследование, чтобы вновь не допустить анорексии.

Также сестры ведут социальные сети, где открыто говорят о том, что победили такую страшную болезнь. Этим они стараются мотивировать людей с расстройствами пищевого поведения на прохождение лечения.

В 2019 году Маша и Даша посетили телепередачу «Пусть говорят». В кадре они появились худенькими, но уже полными сил и очень жизнерадостными. В программе они рассказали свою историю борьбы с анорексией и предостерегли девушек, грезящих модельной карьерой, от чрезмерного похудения.

В настоящее время близняшки часто выкладывают в социальных сетях фотографии с едой и рассказывают о текущей жизни. Они поступили в МГУ на факультет журналистики и отучились в модельной школе. Об этом в своем аккаунте написала Мария Кохно.

«Именно сегодня отмечают день рождения мои любимые Машенька и Дашенька. Родные мои, я как сейчас помню, как мы отмечали день рождения под капельницами, как ездили на выпускной, вы получали золотые медали, а сейчас вы студентки МГУ. Любимые мои, никогда не устану говорить, что безусловно горжусь вами. Вы справились со страшной болезнью», — написала в социальной сети Кохно.

На радость поклонников, выглядят они очень здоровыми и счастливыми, а снимки с профессиональных фотосессий радуют глаз. Сестры активно занимаются спортом — катаются на сноуборде. Очень любят проводить время со своими близкими людьми.

В Instagram* у Маши и Даши около 16 тысяч подписчиков у каждой, и там они рассказывают о том, что анорексию можно победить, а также благодарят свою маму, что она не опустила руки и помогла им справиться с болезнью.

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