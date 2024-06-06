Выходные 7–9 июня: концерт Смешариков, книжный фестиваль и фильм «Непослушники»

Выходные начнутся с концерта легендарных Смешариков, Nash Albert и стендапа на теплоходе. В Москве пройдут фестиваль уличной культуры и книжный фест на Красной площади, а в парке «Сад будущего» состоятся лекции и мероприятия на тему экологии. В музеях покажут модный бал кукол, в театрах — мюзиклы и комедии, а в кино состоится премьера фильма «Непослушники».

Концерты

«Смешарики. От винта!»

Фото - © Сайт Кинопоиска

В пятницу состоится большой концерт «Смешарики. От Винта!». Это будет празднование дня рождения культового сериала, а со сцены прозвучат зажигательные хиты Смешариков. Исполнят песни композиторы проекта — Марина Ланда и Сергей Васильев вместе с музыкальным коллективом «СмешBand», а также приглашенные гости — Александр Пушной и Мариам Мерабова. Концерт запомнится зрителям невероятной сценической импровизацией, в которой органично сплетаются рок, поп, джаз, фанк и, конечно, анимация. 6+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1, Base

Когда: 7 июня, 19:00

Сколько стоит: от 3 тысяч рублей

Nash Albert

Nash Albert (Нэш Тавхелидзе) в Москве и Лондоне известен как фронтмен и создатель группы Blast Unit Moscow. Это яркие представители инди-сцены, которых британский музыкальный журнал NME назвал «крестными отцами российского альтернативного рока». В программе концерта прозвучит мелодичный гитарный рок.

Nash — певец, музыкант, гитарист и поэт грузинского происхождения. Выступать он начал в США, а вернувшись в Москву, основал группу и записал первый альбом, который принес коллективу популярность. В 2003 Nash и его музыканты открывали концерты Blur в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2006-м «разогревали» многотысячную аудиторию перед выступлением HIM. 12+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Маросейка, 9/2, Left Bank, клуб Алексея Козлова

Когда: 8 июня, 22:00

Сколько стоит: от 1 тысячи рублей

Стендап и музыка на теплоходе

Фото - © Медиасток.рф

Это уникальное путешествие по Москве-реке с живой музыкой и выступлением комиков. Стендап-концерт с тремя комиками ТНТ и Labelcom пройдет на нижней палубе, за столиками. Потом на верхней палубе корабля состоится концерт с живой музыкой. Прозвучат известные хиты мировой сцены в необычных обработках.

Состав участников скрыт для того, чтобы сделать зрителям приятный сюрприз. Известно лишь, что это будут участники популярных стендап-шоу на ТВ и YouTube. 18+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Лужники, 24, стр. 33, причал «Лужники-Северный», теплоход «Ривьера»

Когда: 9 июня, 18:00 и 20:30

Сколько стоит: от 2290 рублей

Фестивали

Urban Culture Fest

Фото - © Unsplash.com

На уникальном фестивале молодежной культуры Urban Culture Fest гости смогут окунуться в культуру улиц, попробовать себя в стрит-искусстве и просто насладиться атмосферой мероприятия. Всего будет представлено 20 видов уличного искусства: скейтбординг, стритбол, шоу данкеров, танцы, панна-футбол, модные показы, маркет, перфомансы, арт-пространство, граффити-контест, уличные художники, хэдлайнеры, фрешмены, диджеи. Также предусмотрена зона чилл-аут, где пройдут мастер-классы, лекции, интерактивы, будут фудкорт и зона отдыха. На главной сцене фестиваля выступят: Boulevard Depo, blago white, nkeeei & uniqe & Artem Shilovets и другие. 16+

Купить билет на фестиваль можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Большая Новодмитровская, 36, «Дизайн-завод»

Когда: 8 июня, 12:00

Сколько стоит: не фестиваль вход бесплатный, на концерт — от 1290 рублей

Книжный фестиваль «Красная площадь»

Фото - © Медиасток.рф

Книжный фестиваль «Красная площадь» проходит в Москве с 6 по 9 июня. На нем будет представлена детская и учебная литература, художественная литература, нон-фикшн, комиксы, пройдет фестиваль национальных литератур и состоятся выступления на сцене со стороны исторического музея. Будут работать стенды регионов России и Белоруссии. Среди участников юбилейного фестиваля «Красная площадь» — множество известных и любимых артистов, среди которых Юрий Башмет, Светлана Крючкова, Сергей Шакуров, Максим Аверин, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Алена Бабенко, Сати Спивакова. 0+

Подробная программе фестиваля доступна на официальном сайте

Где: Красная площадь

Когда: 6–9 июня

Сколько стоит: бесплатно

Экофестиваль «Парк Яуза встречает друзей»

Фото - © Unsplash.com

9 июня в парке «Сад Будущего» состоится экофестиваль с участием природоохранных и эколого-просветительских центров из разных регионов России. Посетители парка познакомятся с Окским и Дарвинским государственными заповедниками, узнают, как вести себя при встрече с дикой птицей, и примут участие в «Заповедной викторине». Кроме того, гости научатся определять качество питьевой воды и содержание нитратов в продуктах вместе с кафедрой экологии РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева и смогут почувствовать себя настоящим экотуристом на мастер-классе от Экоцентра «Яуза». 6+

Узнать подробнее о фестивале можно на сайте

Где: 1-я улица Леонова, парк «Сад будущего»

Когда: 9 июня, 12:00–17:00

Сколько стоит: бесплатно

Выставки

«Модный бал кукол»

Всего на выставке будет участвовать 500 авторов со всей России. Посетители увидят дизайнерские игрушки, куклы, а также различную фурнитуру и товары для творчества. Организовала выставку Светлана Пчельникова — коллекционер и меценат. В России на данный момент очень сильная субкультура преображения знаменитой во всем мире куклы Блайз. Именно поэтому Светлана Пчельникова решила провести отдельное мероприятие, посвященное этому виду кукольного искусства. 0+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: Тишинская пл, 1, стр. 1

Когда: 7–9 июня

Сколько стоит: от 300 рублей

«Ужины»

Фото - © Freepik.com

На выставке будет представлена новая серия живописных работ Павла Пепперштейна «Ужины» и его редкой графики 1980-х годов. Художник считает, что жизнь арт-мира нередко имеет форму коллективных трапез, скромных или роскошных застолий, обедов или ужинов. Данная выставка представляет собой попытку продвинуться в этом направлении. Именно в условиях коллективных трапез художники, сотрудники музеев, галеристы, арт-критики, историки и исследователи искусства обсуждают животрепещущие проблемы, которые в своей совокупности и составляют ту «почву», из которой искусство затем и произрастает. Серия картин, представленная на данной выставке, изображает череду ужинов, якобы происходящих в крупнейших музеях современного искусства. 18+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: Неглинная ул., 14, стр. 1а, вход 4, Vladey

Когда: 7–9 июня

Сколько стоит: от 350 рублей

«И Пушкин вас поведет…»

Фото - © РИА Новости

Выставка Музея МХАТ расскажет о сценической судьбе драматических произведений Александра Пушкина в Московском Художественном театре и о спектаклях, поставленных о жизни и творчестве великого автора. Первой постановкой здесь стала драма «Борис Годунов» в 1907 году. У посетителей выставки будет возможность увидеть большое количество эскизов театрального художника-авангардиста с мировым именем, а также костюмы и макеты спектаклей по произведениям Пушкина. 6+

Купить билет на выставку можно на сайте

Где: Камергерский пер, 3а, МХАТ

Когда: 7–9 июня

Стоимость: от 100 рублей

Спектакли

Мюзикл «Кабаре. Пушкин»

Фото - © vk.com

Музыкальный спектакль «Кабаре. Пушкин» поставлен по мотивам драматического цикла «Маленькие трагедии». В инсценировку вошли пьесы «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы» и лирические стихотворения Пушкина. Создатели постановки предлагают современный взгляд на вечные тексты классика русской литературы в исполнении всех поколений артистов «Ленкома». Место действия перенесено в условное «Кабаре», в котором угадывается и литературный салон, и ресторан начала XX века, и современный клуб. На «ленкомовской» сцене впервые появятся воздушные акробаты Цирка на Цветном бульваре. 16+

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Малая Дмитровка, 6, «Ленком Марка Захарова»

Когда: 7 июня, 19:00; 8 и 9 июня, 13:00, 19:00

Сколько стоит: от 2900 рублей

Шоу «Москва слезам не верит»

Это шоу в совершенно новом для России формате — комбинация мюзикла бродвейского уровня, изысканной авторской кухни и танцевальной вечеринки. Зрители, сидя за столиками, в буквальном смысле оказываются в центре действия, наблюдая за артистами на расстоянии вытянутой руки. В основу сюжета мюзикла легла история любви Сони и Макса — главных героев из небольшого провинциального города, мечтающих покорить столицу. Действие происходит в Москве в эпоху великих надежд и начинаний. Музыкальную ткань шоу составляют любимые хиты в новых аранжировках и живом исполнении. Специально для мюзикла шеф-повар сети Дмитрий Яковлев создал продуманное до мелочей меню, вдохновленное сюжетом и атмосферой спектакля. 12+

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: 3-я улица Ямского поля, 15, театр «Одеон»

Когда: 7, 8 июня, 20:00; 9 июня, 18:00

Сколько стоит: от 6 тысяч рублей

Комедия «Чехов „Совсем не дура“»

Фото - © https://vk.com/event219581292/vk.com

Спектакль создан по оригинальным текстам комедий Антона Павловича Чехова: «Дура», «Хороший конец», «Длинный язык», «Ушла», «Размазня», «Комик». Это настоящая галерея чеховских образов в камерной атмосфере театра. 12+

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: Малый Харитоньевский пер., 10, стр. 2, Аполлинария

Когда: 9 июня, 19:00

Сколько стоит: от 4700 рублей

Кинопремьеры

Комедия «Непослушники»

В тихой обители у отца Анатолия спокойно живет Саша Черный, а Дима уже давно стал успешным менеджером по продажам в автосалоне. Идиллию взрослой жизни разрушают четыре сироты из детского дома, которых однажды привозят в монастырь. Два брата и две сестры неоднократно совершали побеги и мелкие кражи, и именно это привело их в суровые условия монастыря. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс. Он решил, что перевоспитывать отцу Анатолию удается очень хорошо, но с маленькими детьми миссия становится почти невыполнимой… 12+

Режиссер: Владимир Котт

В ролях: Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин и другие

Триллер «Сплит. Звезда на грани»

Известная в прошлом актриса собирается вернуться на экран, и сделать это триумфально. Но на пути к возвращению встает несчастный случай, свидетелем которого стала звезда. Может ли она доверять самой себе? Ведь в девушке давно копится чувство соперничества и злость на весь мир. 18+

Режиссер: Ю Ён-сон

В ролях: Пак Чи-ён, Сон Джи-ын, Ким Ну-ри, Ли Джи-хун и другие

Мультфильм «Сказочный патруль. Шоу продолжается»

Волшебницам Сказочного патруля Варе, Снежке, Аленке и Маше предстоит взяться за новое расследование. У брутальных гномов-рокеров похитили волшебный артефакт — электрогитару. Подозреваемыми становятся лесные эльфы — давние враги гномов. Но дело принимает новый оборот, когда в расследование вмешивается могущественная третья сила.

Режиссер: Антон Ланшаков