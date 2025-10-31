Тыквенный спас: кто отмечает праздник, какие у него традиции и чем он отличается от Хэллоуина

Тыквенный спас — что за праздник и чем он отличается от Хэллоуина

Когда отмечают Тыквенный спас в России в 2025 году и что это за праздник

Фото - © Freepik.com

31 октября в Западной Европе и США отмечают Хэллоуин, а в России, пусть и совсем недавно, начали отмечать Тыквенный спас. Он не имеет отношения к трем церковным спасам, не является государственным, но, тем не менее, имеет своих адептов.

Это праздник шуточный, и впервые его отметили в 2023 году в одной из школ Ижевска. По задумке сотрудников школы, в этот день нужно прославлять дары природы, а именно тыкву. Этот символ урожая и плодородия выступает главным атрибутом праздника — из тыквы делают поделки, композиции, готовят с ней пироги, каши и печенье, устраивают конкурсы и викторины. Такой символический праздник сначала стал локальной традицией, и с каждым годом о нем узнают все больше людей.

«Мне нравится, что наш праздник не затрагивает тему потустороннего мира и не нужно наряжаться в эти жуткие костюмы. Куда приятнее приготовить пирог или самсу с тыквой, устроить семейный праздник. Хорошая традиция», — говорит жительница Подмосковья Наталья.

Чем Тыквенный спас отличается от Хэллоуина

Фото - © Freepik.com

Отличие двух праздников в смыслах. Тыквенный спас перекликается с традиционными российскими праздниками, и хоть и не имеет никакого отношения к православным спасам, но имеет много общего с дохристианскими обычаями. Возник этот праздник как поиск альтернативы Хэллоуину, к которому в России относятся неоднозначно.

И это неудивительно, ведь Хэллоуин — это праздник, который имеет совсем другие корни и в нем заложен совсем другой культурный код. Этот праздник пришел из кельтской традиции. Считалось, что в ночь с 31 октября на 1 ноября стиралась грань между земным миром и потусторонним, а по земле бродили души умерших. Чтобы защититься от них, люди надевали страшные маски и костюмы.

Но оба праздника в России носят больше развлекательный характер.

«У нас на занятиях по английскому языку отмечаем Хэллоуин, ставим сценки на английском, готовим костюмы. Прикольно, мне нравится. Про Тыквенный спас не слышал, но тыквы, конечно, тоже у нас главные на празднике», — говорит ученик школы английского языка Степан.

А педагог средней школы Елена уверена, что Хэллоуин привлекает детей именно потому, что хорошо раскручен и к нему есть много атрибутов и декораций. Тыквенный спас тут проигрывает, но и праздник молодой.

«Кто знает, может, наш Тыквенный спас будут отмечать с не меньшим размахом, чем Хэллоуин. Я была бы не против», — добавляет педагог.

Славянские традиции Тыквенного спаса

Фото - © Константин Шишкин / Фотобанк Лори

Тыквенный спас — праздник молодой, но перекликается с обычаями на Руси. В конце сентября после сбора урожая наши предки отмечали праздник Родогощь (Таусень), приуроченный к осеннему равноденствию. Славяне благодарили природу за дары, разжигали ритуальные костры, устраивали богатые застолья с выпечкой крупных пирогов, водили хороводы и проводили обряды. Часть из этих обрядов есть и в сегодняшнем Тыквенном спасе, и во многих других традиционно российских праздниках.

Традиции Тыквенного спаса

Фото - © Freepik.com

Естественно, главным атрибутом праздника является тыква. Именно ее украшают, вырезают из нее вазы, делают фонарики, добавляют подвески и свечи. Тыква становится основой всех угощений — пирогов, каш, печенья, супов и прочего. В школах и на культурных площадках проходят мастер-классы по изготовлению тыкв, по резьбе по тыкве и даже росписи, проводят ярмарки, выставки декоративно-прикладного искусства и «тыквенные чаепития», показы тыквенной моды — и все связано с тыквой.

Кулинарные традиции Тыквенного спаса занимают особое место. На празднике устраивают чаепития, готовят пироги, которые в русской традиции символизируют щедрость, гостеприимство, домашний уют и благополучие. Праздник становится объединяющим и запоминающимся событием. Приготовить из тыквы можно кашу, крем-суп, можно запечь ее с медом и грецкими орехами, сделать оладьи, маффины, чипсы, хумус, хлеб, добавить ее в салат, приготовить тыквенный мармелад и даже латте.

Тыква одна, а блюд множество, так что есть где развернуться и поэкспериментировать.