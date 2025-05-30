Шоу каскадеров, модный показ и живопись: крупные фестивали и выставки в Москве в июне

В материале РИАМО рассказываем о фестивалях и новых выставках в Москве, которые можно посетить в июне.

Фестивали в Москве в июне

1. «Это лето фестиваль»

На фестивале 31 мая и 1 июня гостей ждут выступления от самых горячих артистов сезона и шоу двух хедлайнеров: L’One и группы «Комната Культуры». Также на сцену выйдут NEMIGA, Елка, eighteen, группа «хлеб», Женя Ефимова, Afelia, группа HeHeHe и другие.

На площадке будет работать фуд-корт, спортивная зона, лаунж-зона, пройдут детские мастер-классы – отдохнуть можно всей семьей.

Когда: 31 мая, 1 июня

Где: ул. Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»

Сайт: https://etoletofest.ru/

Сколько стоит: от 4000 рублей

2. Stereoleto

Проходящий ежегодно с 2002 года Stereoleto продолжает следовать своему курсу. Это фестиваль передовой музыки без форматов, границ и рамок. 21 июня большой музыкальный праздник и масштабное шоу будут посвящены главной фигуре в отечественной рок-музыке – Виктору Цою. Гости фестиваля увидят хедлайнерское выступление «Кино».

Уникальность фестиваля состоит в том, что его лайнап ежегодно обновляется на 100%. За двадцать с лишним лет на сценах Stereoleto выступили более 1000 исполнителей из 30 стран в разных жанрах.

Когда: 21 июня

Где: ул. Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»

Сайт: https://stereoletomsk.ru/

Сколько стоит: от 3500 рублей

3. Fashion-фестиваль «Модная волна»

Фестиваль – площадка для перспективных дизайнеров, моделей и стилистов. Дизайнеры представляют свои новые коллекции, а посетители получают возможность первыми увидеть и приобрести необычные трендовые наряды.

На фестивале пройдут модные показы, лекции, музыкальные выступления. Участие в таком мероприятии, как и обычное посещение, – отличная возможность посмотреть на молодые таланты, которые вскоре изменят модную индустрию, сделав ее более совершенной и задав новые тренды.

Когда: 8 июня

Где: ул. Большая Якиманка, 26, «Яровит Холл»

Сайт: https://modnaya-volna.ru/?yclid=8443725326104395775#ticket

Сколько стоит: 4500 рублей

4. Фестиваль мототрюков «Мотомото»

Фестиваль посвящен 80-летию Победы. Для зрителей на мероприятии проведут экстремальные мотоконкурсы и покатают на мотоциклах и автомобилях времен Великой Отечественной войны. Каскадеры попробуют установить пять мировых рекордов и два рекорда Гиннеса. Так, впервые в мире в горящем «Шар Смелости» будут кружить два горящих мотоциклиста. Будет показан трюк «Мото Ангел» – горящий мотоцикл проедет на заднем колесе на высоте семь метров и совершит перевороты на 360 градусов. Организаторы обещают много огня, экстремальной езды и невероятные впечатления.

Когда: 28 июня

Где: 2-й Сетуньский пр-д, 3, стр. 1, парк киноприключений «Мастер Панин»

Сайт: https://masterpaninpark.ru/festival-moto-tryukov-moto-moto/

Сколько стоит: 4500 рублей

5. Mirax Вагонфест

На фестивале гостей ждут захватывающие конкурсы, адреналин и драйв, самая большая в мире выставка универсалов, яркие розыгрыши с ценными призами. Здесь пройдет выставка топ-100 самых крутых универсалов России, можно будет посмотреть на дрифт-такси и захватывающие дрифт-битвы. На главной сцене состоится концерт и розыгрыш призов, выберут самый громкий выхлоп, самый вместительный багажник и многое другое. Кроме того, на фестивале выберут «Вагон года» – победителя среди универсалов.

Когда: 14 июня

Где: Проектируемый пр-д, 4386, Центр технических видов спорта «Москва»

Сайт: https://wagonfest.ru/#rec729553232

Сколько стоит: от 1300 рублей для зрителей пешком, от 2000 – для зрителей на авто, дети до 10 лет бесплатно в сопровождении взрослых.

Atlanta Act Summer Festival

На фестивале выступят ЛСП, BUSHIDO ZHO, Markul, OBLADAET – список пополняется. Для гостей будут работать фуд-корты, креативные зоны с мастер-классами и интерактивами, уникальные фотозоны для ярких снимков. После фестиваля состоится After Party со специальными гостями и лучшими диджеями города.

Когда: 28 июня

Где: ул. Лужники, 24, стр. 3 (P3), МТС Live Лето

Сайт: https://atlantafest.ru/msk

Сколько стоит: After Party (18+, ночная часть фестиваля) – 699 рублей, танцпол – от 3399 рублей, фан-зона – от 3999 рублей.

6. Интересные выставки в Москве в июне

«Илья Машков. Авангард. Китч. Классика»

Государственная Третьяковская галерея представляет масштабную ретроспективу Ильи Машкова (1881–1944) – ключевой фигуры раннего русского авангарда, одного из основателей объединения «Бубновый валет» и одного из лучших колористов в искусстве XX века. Экспозиция не только раскроет метод художника на разных этапах с конца 1910-х до начала 1940-х годов, но и даст возможность понять ключевые тенденции развития русского искусства – от авангарда до соцреализма. Выставка объединит около 200 живописных и графических произведений автора, что станет редким событием: работы художника рассредоточены по собраниям России и стран бывшего СССР и впервые экспонируются вместе в таком объеме.

Работать выставка начнет 17 июня.

Где: Кадашевская набережная, 12, корпус Третьяковской галереи

Сайт: https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/o/ilya-mashkov-avangard-kitch-klassika/

Сколько стоит: 900 рублей, есть льготные билеты

7. Выставка «И увидел я новое небо и новую землю»

Выставка, которую можно посетить в июне в парке «Зарядье», о человеке на войне: о штурмовике, который делал свою работу под Донецком в 2024 году, о пехотинце в полузасыпанных окопах под Москвой в 1942 году, о том, как солдат проходит сквозь войну.

В центральной части экспозиции представлен проект «Сталь» – произведения на стальных плитах от стандартных бронежилетов, которые в условиях современного боя остаются на человеке практически круглосуточно. Отдельный раздел выставки посвящен цифровому искусству, которое приобрело популярность среди бойцов и в околовоенной среде из-за того, что связано с информационной средой мессенджеров и социальных сетей, активно использующихся на передовой. Здесь и комиксы, и видеоарт, и короткая анимация. Также на выставке представлены живопись и скульптура.

Продлится выставка до 30 июня.

Где: ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»

Сайт: https://www.zaryadyepark.ru/schedule/363335/

Сколько стоит: от 225 рублей