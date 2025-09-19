Шнобелевская премия — 2025: зачем нужно красить коров и употреблять тефлон в пищу

В материале РИАМО — о лауреатах и победителях Шнобелевской премии в этом году.

Этой ночью в Бостонском университете США стали известны имена лауреатов Шнобелевской премии 2025 года. Между прочим, это была юбилейная церемония — «шнобелевкой» награждают уже 35 лет! Ее присуждают за самые необычные и курьезные исследования. Когда озвучивают победителей и их работы, у публики в зале невольно появляется улыбка на лице. В материале РИАМО — о лауреатах этого года.

Шнобель по биологии

Фото - © PLOS

Награду в области биологии получили Томоки Коджима и соавторы. Японские исследователи рассказали, что очень полезно будет раскрашивать коров под зебр. В таком случае животных будут меньше атаковать мухи, и коровы будут меньше от них отмахиваться. Нанесение черно‑белого полосатого рисунка на коров может помочь снизить экономические потери, связанные с нападениями жалящих мух. Борьба с вредителями оставляет коровам меньше времени на выпас, кормление и укладку на ночлег, а также подвергает их риску получения травм, что, по оценкам, приводит к потерям для животноводства в США в размере $2,2 млрд в год. Если же использовать специальные лаки, чтобы наносить полосатый рисунок на коров, количество «атакующих» насекомых снижается почти на половину. Таким образом, такая незамысловатая обработка коров может стать альтернативой пестицидам.

Шнобель по педиатрии

Фото - © Unsplash.com

Джулия Менелла и Гари Бичамп стали лауреатами премии за неожиданное открытие: если кормящая мать ест много чеснока, то это меняет запах грудного молока и младенцы дольше сосут грудь.

Шнобель по питанию

Фото - © Unsplash.com

Даниэль Дэнди Габриэль Сегниагбето, Роджер Мик и Люка Луизелли пришли к выводу, что ящерицы (радужные агамы) предпочитают пиццу «Четыре сыра», а вот «Четыре сезона» они игнорируют. В дальнейшем ученые планируют кормить ящериц гавайской пиццей, с беконом и с ананасами. А если говорить серьезно, то исследователи изучают, как меняется рацион животных, живущих рядом с людьми.

Шнобель по психологии

Фото - © Elnur / Фотобанк Лори

Марчин Заженковски и Гиллес Жиньяк выяснили, что если человеку сообщить, что он по уровню интеллекта «выше среднего», то у него на некоторое время вырастет самовосприятие, а также появятся признаки грандиозного нарциссизма.

Шнобель по литературе

Фото - © Unsplash.com

Сага о ногтях — как вам такое? Уильяму Бину посмертно вручили премию за то, что он в течение 35 лет старательно измерял скорость роста собственных ногтей на руках и ногах и описывал это в заметках.

Шнобель за вклад в дело мира

Фото - © Pixabay.com

Фриц Реннер, Инге Керсберген, Мэтт Филд и Джессика Вертманн пришли к выводу, что если немного «поддать», то у человека улучшается беглость речи на иностранном языке. В качестве подопытных выступили немецкие студенты, которые изучают голландский язык. А вот в качестве слушателей выступали трезвые носители языка. Так вот это оказалось правдой: если немного выпить, снижается излишнее напряжение, и говорить на иностранном языке начинаешь более свободно.

Шнобель в области авиации

Фото - © Unsplash.com

Биологи из Колумбии, Германии и Израиля решили напоить алкоголем… летучих мышей. А затем отпустили их в полет по длинному коридору наперегонки с трезвыми сородичами. Так вот оказалось, что пьяные мыши летят к цели дольше, а еще у них хуже работает эхолокация. Этим и объясняется, почему в природе летучие мыши избегают притрагиваться к перебродившим фруктам и ягодам — просто они трезвенники.

Шнобель по инженерному дизайну

Фото - © Unsplash.com

Что делать, если обувь сильно воняет? Ответ нашли Викаш Кумар и Сартак Митталь. Они выяснили, что для уничтожения запахов обуви стоит устроить солярий. Если точнее — облучать ее ультрафиолетом.

Шнобель по химии

Фото - © Freepik.com

Ротем Нафталович, Даниэль Нафталович и Фрэнк Гринуэй нашли способ быстро похудеть. Достаточно есть тефлон. Да-да, тот самый, которым покрывают сковородку, чтобы к ней не пригорала еда. Правда, ученые измельчили тефлон в порошок и предлагают добавлять его в обычную еду — чтобы быстрее наступало ощущение сытости. Меньше съешь — быстрее похудеешь.