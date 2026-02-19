Родина у всех одна: как единство народов помогает побеждать на передовой

В материале РИАМО рассказываем о том, как бойцы разных национальностей сражаются плечом к плечу за одну страну и общее будущее.

2026 год объявлен президентом Годом единства народов России. Пожалуй, самыми яркими и исчерпывающими стали слова Владимира Путина, сказанные на совещании Совета Безопасности РФ 3 марта 2022 года после подвига Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова.

«Я русский человек. Как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, мне хочется сказать: „Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин“. Всех невозможно перечислить <…> Я горжусь, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России», — заявил Президент России.

Думать на русском и помнить корни

В самом начале СВО, в феврале 2022 года, десантник из Дагестана попал в окружение, но не встал на колени перед врагом. «Не теряя самообладания, проявил мужество и отвагу и подорвал себя и окруживших его боевиков последней гранатой. Ранения от разрыва гранаты были смертельными», — говорится в сводках Минобороны.

Этот подвиг позже вдохновлял многих. Участники СВО и сегодня являются примером настоящего народного единства и боевого братства. Ветеран спецоперации Николай рассказывает, что ему довелось служить плечом к плечу с татарами, дагестанцами и якутами.

«В окопе все равны и боевое братство — это не про национальность или веру. Есть одна вера — в того, кто за твоей спиной стоит, только ему и веришь. И не важно какая у него фамилия, все мы думаем на русском, а значит, русские», — рассказывает офицер.

Он говорит, что многонациональность на фронте не разъединяет, а наоборот сплачивает и укрепляет, ведь каждый приносит что-то свое, уникальное, народное и все это становится единой силой российской армии. Николай рассказал историю, когда его боевой товарищ, родом из дагестанского села, спас ему жизнь и вынес из-под обстрела.

«Я был ранен, идти не мог, он буквально вынес меня на руках и этого я никогда не забуду. Мы дошли до наших позиций, услышали: „Ассалям Аллейкум“ и поняли, что это свои, родные. Сейчас я из-за ранения не могу быть с парнями там, но душой с ними», — говорит Николай.

Быть бойцом российской армии значит защищать справедливость

Защищая справедливость, свою страну, общее на всех будущее, бойцы в последнюю очередь думают о том, кто и откуда родом. Их всех объединяет общая идея борьбы с неонацизмом.

Историй, когда солдаты берегут больше друг друга, чем сами себя, множество. Так, тяжелораненного разведчика Алимурата Алиева вынес из опасного участка русский парень, который нес раненного несколько километров. Сам Алимурат не раз спасал сослуживцев, а когда из боя не вернулся его друг, Алимурат пошел искать его на поле боя. Раненного товарища разведчик вынес и отправил в госпиталь. Потом просил свою мать съездить к нему в Москву и позаботиться о друге, у которого не было родных. Алимурат Алиев посмертно награжден орденом Мужества.

А Герой России Темирлан Абуталимов говорит: «Когда идут боевые действия, нет различий по национальности. Мы все ходим под одним небом, и у всех общее желание — выполнить задачу и вернуться живыми». На фронт дагестанец пошел добровольцем и военному делу его учил командир Евгений Груздев, ставший парню не только наставником, но и лучшим другом.

Однажды во время боя командир отправил Темирлана с боевой задачей, а сам занял его позицию. Тамерлан видел, как из танка противника был нанесен удар в то место, где он сам должен был находиться. Ему сообщили, что командир погиб.

«Я вам честно скажу, до этого момента последний раз плакал, когда мне было лет семь и умерла любимая бабушка. В этот раз враги заставили меня рыдать, потому что лишили лучшего друга, достойного командира, хорошего человека. Но за это они ответили и отвечают по сей день», — признается боец.

Тамерлан хранит память о своем командире. Он взял себе позывной «Омск», так как Евгений был родом из этого города и очень много о нем рассказывал. Теперь уже сам командир, Тамерлан планирует съездить в Омск, навестить родных погибшего товарища и почтить его память.

