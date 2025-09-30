Приличные женщины не носили их вовсе: история женских трусиков

Как обстояли дела с трусиками в древние времена

Фото - © скриншот

В давние времена наши предки обходились вообще без трусов. Вместо них они носили нечто похожее на трусы: это были шкуры, которые мужчины повязывали на бедрах. Женщины не носили и это, поскольку сидели в основном дома — по горам и лесам приходилось бегать только мужчинам в поисках добычи, поэтому им нужно было как-то защищать свое «репродуктивное хозяйство».

С течением времени набедренные повязки из шкур превратились в повязки из ткани или кожи. Так, например, было во времена Древнего Египта. В это время «подобие трусов» перекочевало и в женский гардероб: женщины носили льняные пелены, которые обвязывали вокруг талии и между ног. Это было не только для защиты, но и для поддержки женских органов. В субтропиках носили набедренные повязки, а в Римской империи — различные виды обтягивающего белья.

Женские трусики в Средние века

Фото - © РИА Новости, Евгений Биятов

Трусы в Средние века были очень простыми и отражали жизненный уклад и культурные нормы того времени. Главными были скромность и практичность стиля — никаких вам узоров или бантиков спереди на резинке. Шили трусы тогда изо льна, хлопка или шерсти — эти материалы были доступны почти каждому и были достаточно дешевы.

Трусы в те времена были многослойными — чтобы сохранять тепло и обеспечивать комфорт в холодную погоду.

Тем временем женщинам носить трусы было неприлично. Брюки и трусы с кальсонами считались символом мужской силы, а носившие их женщины были «драчливыми» женами, пытавшимися конкурировать за власть со своими мужьями, либо дамами низкого нравственного поведения. Так, например, существует иллюстрация немецкого перевода книги «О знаменитых женщинах» Джованни Боккаччо, на которой изображена царица ассирийцев Семирамида и две ее придворные дамы в трусах. Там присутствует подпись: «Семирамида, женщина, бывшая когда-то женой царя Нина, переодетая в мальчика, своего сына», а также «Считается, что она отдавалась многим мужчинам. Среди ее любовников был и ее собственный сын Ниний».

Трусы в эпоху Ренессанса

Фото - © сгенерировано ИИ/Freepik.com

В эпоху Возрождения началась новая мода: в гардероб дам пришли корсеты и верхнее белье. Причем оно было очень красивым: мастерицы старались отделать изделия гардероба вышивкой или кружевом — или и тем, и другим сразу. Женщины начали носить пышные подъюбники, а среди материалов стали преобладать бархат, шелк — все, что ассоциируется с богатством.

Женщины начали носить панталоны. Так, например, итальянка Элеонора Толедская носила одну пару в 1561 году, а спустя полвека уже много пар было изготовлено для Марии Медичи, которая в то время была новой королевой Франции. Женские панталоны тогда были украшены кружевом, рюшами, бантиками. Что касается устройства панталонов, то они состояли из двух половинок, которые завязывались на талии. Детали спереди не сшивали по гигиеническим соображениям, ведь одежда заправлялась под тугой корсет.

В эпоху Возрождения также находились те, кто относился к женским трусам негативно (что, впрочем, не являлось запретом к их носке). Исследователь Пьетро Бертелли в своей книге «Костюмы разных народов» в панталонах демонстрирует только венецианскую куртизанку, намекая на то, что этот предмет гардероба только для развратных и легкодоступных особ.

Трусы и Викторианская эпоха

Фото - © сгенерировано ИИ/Freepik.com

Викторианская эпоха отличалась строгими нравами и нравственными ограничениями, которые также затронули и нижнее белье. Корсеты были очень жесткими и вызывали такой дискомфорт, что можно было заплакать от боли и невозможности нормально дышать. Но женщины старались следовать моде, поэтому терпели все страдания. Обязательным стало ношения трусиков и чулков. Правда, в отличие от эпохи Ренессанса, в Викторианскую эпоху они не отличались каким-либо изысканным декором — от детальной проработки трусиков люди отказались в угоду строгого внешнего вида.

Если раньше панталоны представляли собой две короткие штанины, не сшитые друг с другом в области между ног, то к концу XIX века части панталон наконец объединились. Женское общество тут же разделилось на два лагеря: одни придерживались моды прошлого, а другие с удовольствием носили рюши и сшитое полотно. Панталоны стали полезными и способными предотвращать женские болезни. В рекомендациях советовали шить изделия как можно длиннее — иногда панталоны доходили длиной до щиколотки. Шили панталоны из батиста и шелка и старались украшать рюшами и кружевами. В этот период времени нижнее белье перестало просто согревать и защищать, перейдя в разряд очередного украшения. Правда, подобную роскошь могли позволить себе только избранные, женщины из простого народа по-прежнему обходились без трусиков или заменяли их обычными мужскими штанами из грубого льна.

Эволюция трусов в XX веке

Фото - © Wikipedia.org

В прошлом веке панталоны по-прежнему были базой женского гардероба, правда, в чуть измененном виде: их укоротили и убрали часть кружев. Произошел настоящий прорыв в производстве белья. Благодаря революции в текстильной индустрии возник бюстгальтер. Он стал символом освобождения, заменил корсеты и предоставил женщинам свободу движений. Эволюция трусов не отставала: появились даже купальники из бюстгальтера и плавок. Моралистам это не нравилось, но женщины оценили. В смелых бикини активно выходили в свет голливудские актрисы. Среди них, например, Брижит Бардо, Софи Лорен, Мерилин Монро — таким образом они привлекли к себе внимание. Благодаря им спустя 30 лет бикини из «греховной» превратилась в соблазнительную вещь.

Женские трусики в ХХ веке стали более разнообразными в дизайне и материалах, от простых хлопчатобумажных до элегантных шелковых. Трусы также стали предметом моды и стиля, с различными вырезами, узорами и декоративными элементами.

Настоящее время

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Сейчас разнообразие женских трусиков на прилавках магазинов — обычное дело. Можно найти как модели, напоминающие укороченные панталоны (некоторые считают это очень соблазнительным), так и стринги, не оставляющие простора для воображения.