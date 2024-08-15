Подмосковная Коломна стала местом действия новой детской книги «Добруши и кошули. Тайна башни»: 12 фактов о романе

О чем новая детская история про добруш, охранителей старинных городов, и их спутников кошуль — читайте на РИАМО.

На днях вышел в свет роман для детей и подростков «Добруши и кошули. Тайна башни». Место действия — Подмосковье. Главные герои — обычные школьники и волшебные существа (те самые добруши и кошули). Разбираемся, что это за книга и что у нее спрятано внутри.

Варюшка, фабрика пастилы и городовой

Фото - © кошули (Черный и Белый) // Художник - Владислав Марков

1. Итак, действие романа происходит в наши дни на улицах Коломны, Дмитрова и Мытищ. Самые обычные российские школьники Варя Захарова и ее друзья Даня и Макар оказываются случайно втянуты в круговорот головокружительных событий. Чтобы выпутаться из этого клубка и спасти родных, девочке придется спуститься в волшебный лабиринт проложенных между старинными городами туннелей, где кишат чудовища. Но главное, — понять, кто ее пытается обмануть, втянув в свои игры — добруши или кошули.

2. Жители Коломны и те, кто бывал в главном туристическом городе Подмосковья, без труда узнают локации и героев, которые упоминаются в книге — башни коломенского кремля и пешеходные улицы, за которыми присматривает усатый городовой, фабрику пастилы с официантками в накрахмаленных платьях, берег реки Коломенки и многие другие.

Фото - © Варюшка (главная героиня) // Художник - Владислав Марков

3. В сюжет романа очень ненавязчиво вплетены лаконичные школьные уроки истории России и окружающего мира. Тонко и нескучно.

4. Возрастная маркировка книги — 6+. Но судя по отзывам, роман, что называется, заходит и подросткам, включая старшеклассников, и даже взрослым, которые в свое время зачитывались приключениями Алисы Селезневой.

5. Автор «Добруш и кошуль» — специальный корреспондент газеты «Комсомольская Правда» Александр Рогоза, автор громких расследований на криминальные темы. При этом его дебютной книгой внезапно стал детский роман. Впрочем, именно основная профессия позволила писателю-дебютанту так лихо закрутить сюжет и написать настоящий волшебный детектив. Среди репортерских наград Александра Рогозы — премия губернатора Московской области в области журналистики и две аналогичные премии мэра Москвы.

«Не догадываемся, сколько интересного спрятано в наших городах»

Фото - © Полина Ниловна // Художник - Владислав Марков

6. Первая реакция от экспертов уже последовала. Роман про добруш и кошуль похвалила одна из самых известных в России детских писательниц Юлия Лавряшина (живущая, кстати, в подмосковном Королеве) — автор более 50 успешных книг, а также театральных пьес и киносценариев.

«Девочке и ее случайному другу из прошлого довелось пережить такие испытания, какие и не снились многим героям нашумевших „ужастиков“. Наверняка у юных читателей будет дух захватывать при чтении!.. Варя, а также все ее фантастические друзья и враги, получились абсолютно живыми и объемными, а это тоже зависит от умения писателя обращаться со словом».

7. Действие «Добруш и кошуль» происходит в современных подмосковных городах, а их реально существующие локации становятся частью сюжета.

«Мне это кажется очень важным именно сейчас, — объясняет свою позицию Александр Рогоза. — За всеми этими „модными“ супергероями из иностранных фильмов и мультиков наши дети, как и мы сами, просто не замечаем невероятных историй, которые существуют вокруг нас, — в нашей культуре и нашей истории, в наших людях. Мы можем знать географию Лондона по книгам о Гарри Поттере, но даже не догадываться, сколько всего интересного спрятано в наших родных городах, по улицам которых мы ходим каждый день. Я — боже упаси — ни в коем случае не противопоставляю добруш романам про волшебника-полукровку, маглов и квиддич. Они крутые, они мировое достояние. Но нам ведь нужно и что-то свое».

Фото - © Битва Полины Ниловны с кошулями // Художник - Владислав Марков

8. Любопытно, что одной из своих мотиваций писатель называет… вклад в развитие внутреннего туризма.

«Хочется открыть детям самые чудесные города Подмосковья. Да, туристов год от года становится все больше. Но дети, если их куда-то и везут, едут, скорее, паровозиком за родителями. В таком возрасте ты еще не понимаешь, почему должен быть в восторге от старого храма, музейных экспонатов или какого-то там памятника. Это понимание нужно воспитывать. Как вариант — через игру и любимых героев. Для меня, как для автора, наивысшим счастьем будет, если ребенок, прочитавший „Добруш и кошуль“, возьмет маму с папой за руки и скажет: я хочу увидеть город, где живут Варюшка и ее друзья!».

«Скучно точно не будет»

9. По словам Александра Рогозы, у некоторых персонажей книги есть реальные прототипы. Например, главная героиня Варюшка Захарова списана с дочери самого журналиста-писателя. А в другом важном для сюжета герое жители Коломны без труда узнают актера здешнего театра Pastila Игоря Радищева (к слову, потомка знаменитого русского писателя Александра Радищева, автора «Путешествия из Петербурга в Москву»).

10. Первым читателям книга также пришлась по душе. Вот какие комментарии оставляют родители на сайтах разных маркетплейсов:

«11-летний сын прочел книгу буквально за два дня — не мог оторваться. И сразу спросил, есть ли продолжение».

«Здорово, что в сюжете упоминаются те или иные исторические моменты и личности. Ребенка это не напрягает, но остается в голове».

11. Читатели также отмечают и красочные иллюстрации — в первую очередь это касается портретов героев и сцен с ключевыми эпизодами романа. Рисунки — яркие, запоминающиеся, в меру жуткие. В качестве художника над книгой работал 24-летний Владислав Марков из Пензы.

12. У романа про «Добруш и кошуль» будет продолжение. И не одно.

«В черновиках уже есть еще несколько книг, — уточняет Александр Рогоза. — Уже знакомых читателям героев ждут новые приключения в Коломне и других городах Подмосковья. Скучно точно не будет!»