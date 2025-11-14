«Молодая Гвардия Единой России» отмечает 20-летие

Сегодня МГЕР объединяет самых инициативных и неравнодушных молодых людей по всей стране. Только в Подмосковье 11 700 активистов в 53 местных отделениях ежегодно проводят свыше 13 тысяч мероприятий. Каждый десятый мандат на выборах получают молодогвардейцы, а на реализацию молодежных инициатив привлечено более 56 миллионов рублей грантов.

20 лет — целая эпоха в жизни поколения. Эпоха, которую пишут не только исторические события, но и личные истории тех, кто каждый день своими руками создает будущее страны. Именно таким сообществом за два десятилетия стала «Молодая Гвардия Единой России» — крупнейшее молодежное движение, которое выросло вместе с Россией и превратилось в настоящую школу гражданской активности, патриотизма и реальных дел.

Рядом с теми, кто защищает

С первых дней специальной военной операции «Молодая Гвардия» стала надежной опорой для тех, кто на передовой. 330 добровольцев из Подмосковья уже побывали в волонтерских миссиях МГЕР — в Северодонецке, Мариуполе, Донецке, Луганске, Курске и других населенных пунктах. Они помогали восстанавливать разрушенные дома, поддерживали детей и семьи, переживших эвакуацию, и всегда были рядом там, где нужна помощь.

Для многих участие в миссиях стало началом большого пути. 12 молодогвардейцев, прошедших школу волонтерства, ушли защищать страну уже в составе добровольческих подразделений.

Фото - © Дмитрий Ишков

«Когда видишь последствия атак своими глазами, невозможно оставаться просто наблюдателем. Мы возили помощь, разговаривали с людьми. В какой-то момент я понял — мое место теперь там, где решается судьба страны» Дмитрий Ишков руководитель отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Кашире, служивший в бригаде ГРОМ «Каскад»

В тылу работа не останавливалась ни на день. Активисты собирали гуманитарные грузы, доставляли адресную помощь бойцам и мирным жителям, организовывали мастерские, где плели маскировочные сети и делали окопные свечи. За это время на передовую отправлено более 570 тонн помощи — от продуктов и лекарств до средств защиты и теплых вещей.

Школа лидеров: от волонтерства — к реальной власти

«Молодая Гвардия» стала настоящей кузницей кадров для страны. За годы работы 820 активистов прошли школу предвыборных кампаний, 200 человек получили мандаты муниципальных депутатов, четверо представляют интересы молодежи в Государственной Думе и трое — в Московской областной.

В основе этого кадрового роста — регулярные «Диалоги на равных» с опытными политиками, обучение основам публичной деятельности, встречи с экспертами и лидерами общественного мнения.

Направление вышло на новый уровень с запуском проекта «ПолитЗавод». В 2025 году более 1200 заявок поступило от молодых жителей Подмосковья, 700 из которых прошли интенсивное обучение по ключевым направлениям: менеджер общественных проектов, политический спикер, политический SMM и дизайн, технолог предвыборного штаба.

Выпускники получили не только теоретические знания в области политических коммуникаций и проектного управления, но и уникальную возможность пройти стажировки в Государственной Думе, Московской областной Думе, органах исполнительной власти Подмосковья, а также на телеканале «360». Этот проект стал социальным лифтом для тех, кто готов брать на себя ответственность за будущее региона и страны.

Фото - © Филипп Чернов

«Политика не рождается в кабинетах — она начинается на земле, в живом общении с людьми. Для меня участие в „ПолитЗаводе“ стало возможностью обменяться опытом, взглянуть на общественную работу по-новому и укрепить команду единомышленников» Филипп Чернов депутат Совета депутатов г.о. Щелково, исполнительный секретарь Щелковского местного отделения партии «Единая Россия», победитель проекта «ПолитЗавод»

От проекта к результату

Одной из ключевых задач подмосковного отделения «Молодой Гвардии» стала разработка молодежных инициатив. Проектный офис не только реализует собственные программы, но и помогает активистам воплощать их идеи в жизнь — от разработки концепции до поиска финансирования.

Работа «Молодой Гвардии» охватывает восемь направлений — от кадрового роста, помощи фронту и добровольчества до патриотического воспитания, экологии, спорта, творчества и образования. Вместе они формируют среду, где молодежь может развиваться, проявлять себя и приносить реальную пользу стране.

Ярким проектом регионального отделения Молодой Гвардии стала программа «Наставник Z», выступившая мостом между поколениями. Более 70 ветеранов специальной военной операции проходят подготовку по программе «Наставничество. Ведение патриотической работы в образовательной среде». Сочетая онлайн-обучение с практикой, участники проекта передают школьникам и студентам колледжей не только знания, но и личный опыт служения Отечеству.

Фото - © Кирилл Моисеенко

«Наставник — это не звание, это миссия. Наша задача — не просто рассказать о патриотизме, а научить ребят беречь то, что им дорого. Мы говорим с ними о честности, взаимовыручке, ответственности за тех, кто рядом. Именно из этого и вырастает настоящая любовь к Родине» Кирилл Моисеенко ветеран СВО, победитель проекта «ПолитЗавод», обучающийся программы «Наставник Z»

Конкурс молодежных инициатив «Патриотизм в действии», приуроченный к 80-летию Великой Победы, продемонстрировал особый интерес молодежи к сохранению исторической памяти.

По итогам конкурса было выделено 10 проектов-победителей. Например, в Павлово-Посадском округе Арина Климова создала проект «История в стихах» — издание и популяризация уникальной книги блокадницы Ленинграда Земфиры Матяшевой. Сборник автобиографических стихотворений стал живым свидетельством детских воспоминаний автора о жизни в осажденном Ленинграде.

Проект Алексея Егорова из Балашихи «Путь памяти» превратил обычные городские остановки в портретную галерею героев, сделав историю частью повседневной жизни тысяч людей.

Каждый из победителей получил не только финансовую поддержку до 150 000 рублей, но и медийное сопровождение, а главное — возможность стать частью масштабной программы празднования юбилея Победы. Общая сумма грантовой поддержки составила более 1 062 540 рублей.

Фото - © Диана Алумянц