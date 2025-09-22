Апокалиптические ароматы: откуда появился тренд на духи с запахом социального коллапса

Возможно, за последние несколько лет вы заметили, что ароматы становятся все более странными. Забудьте о розе и пачули: парфюмеры все чаще обращаются к абстрактным запахам и настроениям — от теннисных мячей и кредитных карточек до кокаина и воздушных шариков. Другие представляют себе апокалиптические сценарии с помощью ароматов — и продают их. Если люди покупают катастрофы в формате духов, что это говорит о нашем коллективном настроении? В материале РИАМО — о том, почему люди покупают духи, напоминающие об Апокалипсисе и коронавирусе.

Духи с нотками коронавируса и конца света

Фото - © сгенерировано ИИ/Freepik.com

Агустин Зегерс, художник-парфюмер из Чили, руководит лабораторией ароматов Agar Olfactory, которая создает апокалиптические духи, посвященные сценариям из прошлого, полунастоящего и будущего. Вы можете познакомиться с парфюмерным домом, например, приобретя духи «bit bit» — они посвящены злосчастному 2021 году, когда был распространен Covid. «В обозримом будущем вы будете находиться на карантине в своей квартире в высотном здании, — говорится в рекламном объявлении к духам. — Зелень, которую вы видите, представлена только на экране или в виде салата-латука, который доставляет вам курьер каждый вторник». В основе аромата — запахи, которых вам не хватает, когда вы сидите взаперти: мангольд, земля и горькая зелень.

Другие духи перенесут вас в конец 1999 года, когда некоторые люди с тревогой смотрели на рубеж тысячелетий. Парфюм, названный «cero», воплощает в жизнь эти опасения: «С наступлением полуночи энтропия возрастает с каждым часом. Компьютеры в беспорядке перегреваются... и горячие провода расплавляют их защитную оболочку». В аромате отражен этот потенциальный ужас, созданный машиной. Представьте, как пахнут горячий факс, коврик для мыши, корпус компьютера mac, оборванный провод — это и есть тот парфюм.

Еще есть устрашающе-апокалиптический аромат «Eau de Space». Первоначально его создали по заказу НАСА для подготовки астронавтов к выходу в открытый космос за пределами Земли — он содержит тревожные ароматы космической изоляции. Те, кто носит этот аромат, сообщают о запахах подгоревшего стейка, пороха и едкой мочи, а также о том, что их немного тошнит, когда они вдыхают его, что делает его не столько парфюмом, сколько запахом конца времен, запечатанным в стекле.

Ароматы, пропитанные духом конца, нашли свое место даже в коллекции более популярных парфюмеров. Byredo «Eleventh Hour» описывается как «последний аромат на Земле» и «запах конца». Реклама духов Etat Libre D’Orange «La Fin de Monde» спрашивает: «Мы слышали о конце времен и Вознесении. Но остается один вопрос: как он будет пахнуть?»

Почему парфюмерам так нравится создавать ароматы про конец света и апокалипсис

Фото - © Freepik.com

Но почему парфюмерные дома так сосредоточены на теме «Конце времен», которая вряд ли выглядит привлекательной для потребителей — тем более когда дело касается духов, при создании которых парфюмеры обычно думают об историях о любви или лете на Капри? Возможно, здесь уместно вспомнить, как росло число людей, смотрящих фильм «Заражение» во время COVID-19 (фильм 2011 года, в котором вспышка началась в Китае и где фигурируют летучие мыши, взлетел в десятку лучших в iTunes), тогда как другие пекли хлеб на закваске. В это, пожалуй, тревожное время — региональные войны, искусственный интеллект, климатический коллапс — люди, видимо, ищут либо бегства от реальности, либо замыкания в себе, как в фильме «Заводной апельсин».

Так исторически сложилось, что искусство начинает отражать темы разрушения, конца и краха в моменты упаднических настроений в обществе. Например, достаточно вспомнить готическое возрождение как ответ на промышленную революцию; или же экспрессионистское кино в Германии в период между двумя мировыми войнами. 2025 год стал знаменательным годом для фильмов ужасов — вышло много кино, такого как «28 лет спустя» или «Оружие». А еще в этом году в моде практичные брюки и карабины, отсылающие к образам выживальщиков, а Diesel на подиуме в Милане воплотил идею зомби-апокалипсиса, используя рваный деним.

Для любителей парфюмерии подобные ароматы могут стать способом проникнуть в самые темные уголки своей души. Парфюмеры, включая бухарестского дизайнера Toskovat, обращаются к нашим чувствам. Аромат «Inexcusable Evil» содержит ноты крови, бинтов и горящих цветов, которые напоминают запах войны. Создатель бренда признался, что «ненавидит» этот запах, и, тем не менее, он быстро распродается. «Люди хотят попробовать что-то новое — неважно, что это, главное, чтобы это было новое», — сказал бухарестский парфюмер.

Антуан Зегерс соглашается, говоря, что люди стремятся попробовать что-то новое и «приобщиться к все более экспериментальному обонянию, выходящему за рамки предложений массового рынка, который, как правило, оторван от повседневной реальности общественного коллапса».

Парфюмеры призывают обратить внимание на проблемы через духи

Фото - © сгенерировано ИИ/Freepik.com

Кроме того, парфюмерная индустрия больше не может оставаться в стороне от более масштабных мировых проблем, таких как изменение климата, поскольку разрушение природы уже оказывает влияние на рынок. Из-за засух, влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур, становится все сложнее полагаться на натуральное сырье, особенно на такие ингредиенты, как жасмин и роза. Некоторые парфюмеры, например, бразильцы O Boticário, воссоздали чистый аромат залива Гуанабара в Рио-де-Жанейро, призывая сохранить исконные ароматы природы. Другой проект 2014 года — The Ephemeral Marvels Perfume Store — выпустил серию ароматов явлений, также находящихся под угрозой исчезновения: морское побережье, кофе, мед, вино, эвкалипт, арахис, лед и лиственные деревья.

Запахи обладают уникальным свойством затрагивать эмоции и память, становясь почти как спекулятивная фантастика, способная побудить нас к действию. «Магия аромата в том, что он буквально проникает в вас и становится вашей химической сущностью», — говорит Зегерс. Возможно, пришло время отказаться от набившего оскомину «Lady Million» и поставить на туалетные столики что-то более связанное с катастрофами.