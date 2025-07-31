15 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в августе 2025 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в последнем месяце лета, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в августе 2025

1. «Атель-Матель» – фильм о москвичах в Дагестане

Главный герой новой комедии Саша Родионов (Ян Цапник), занимающийся финансовыми махинациями, задолжал денег опасному криминальному авторитету и решил вместе с семьей сбежать из Москвы. Пунктом назначения был выбран горный аул в Дагестане, который Саша преподносит своим близким как модный «экоотель». Однако скрыться от преследователей даже в столь отдаленном месте оказалось непросто.

На большие экраны картина выйдет 7 августа.

2. «Эдем» (Eden) – фильм о коммуне на далеком острове

Новая лента голливудского мастера Рона Ховарда рассказывает историю группы европейцев, решивших жить вдали от цивилизации и поселившихся на Галапагосах (действие происходит в 1939 году и основано на реальных событиях). Убежать от человеческих страстей и пороков у героев не получилось, и закончилось все серией таинственных убийств.

Помимо звездного режиссера, у картины не менее звездный актерский состав – Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль и Сидни Суини.

В российских кинотеатрах этот триллер выйдет 14 августа, однако те, кто не хочет ждать, уже сейчас могут найти его в интернете.

3. «Надо снимать фильмы о любви» – фильм о россиянах в Индии

В очередной картине модного российского режиссера Романа Михайлова сюжет построен вокруг съемочной группы из РФ, снимающей артхаусное кино в индийском Варанаси. Как это часто происходит в подобной среде, исполнитель главной роли (Марк Эйдельштейн) вместо работы предпочитает влюбиться и отправиться в путешествие по неизведанной стране.

Посмотреть драму на большом экране можно будет с 14 августа.

4. «Она сказала “Да!”» (My Mother's Wedding) – фильм о трех сестрах на свадьбе их матери

Знаменитая английская актриса Кристин Скотт Томас, выступающая здесь еще и как режиссер, играет женщину, решившую выйти замуж в зрелом возрасте. На свадьбу приезжают три ее дочери – строгая карьеристка Кэтрин (Скарлетт Йоханссон), страстная красотка Виктория (Сиенна Миллер) и семейная тихоня Джорджина (Эмили Бичем). Всех их ожидает яркое и эмоционально насыщенное мероприятие.

Посмотреть на звездных голливудских актрис в российских кинотеатрах можно будет с 21 августа.

5. «Геля» – фильм про неудачный угон «Гелендвагена»

В новой криминальной комедии режиссера сериала «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова рассказывается история угонщика премиальных авто, который влип в неприятности с преступниками при выполнении очередного заказа, да еще и должен успеть на роды жены.

На больших экранах эту веселую историю покажут с 21 августа.

6. «Диспетчер» (Relay) – фильм о женщине, на которую охотятся коррупционеры

В новом триллере хорошего британского режиссера Дэвида Маккензи главная героиня (Лили Джеймс) узнала вещи, которые не должна была знать, и теперь ее жизни угрожает опасность. В попытке вернуть себе нормальную жизнь она обращается к человеку, который специализируется на улаживании подобных ситуаций (Риз Ахмед). Однако все, как обычно, идет не по плану.

Посмотреть это захватывающее зрелище в кинотеатрах можно будет с 21 августа.

7. «Семь дней Петра Семеныча» – фильм про мужчину со смертельным диагнозом

Главный народный артист России Федор Добронравов играет 70-летнего вдовца, которому диагностируют рак легкого. Правда, есть шанс, что через неделю диагноз «отменит» другой доктор. За семь дней томительного ожидания герой успеет взглянуть на свою жизнь совершенно по-новому.

На больших экранах работу семейного дуэта режиссера Тиграна Кеосаяна и сценаристки Маргариты Симоньян покажут с 21 августа.

8. «Тимур и его команда» – фильм про молодежь на фоне СВО

Авторы этой ленты перенесли знаменитое произведение Аркадия Гайдара на новые реалии. Тимур здесь – лидер группы подростков в Белгородской области, с которым знакомится приехавшая из Санкт-Петербурга Женя, чей брат (Никита Кологривый) вскоре должен отправиться на СВО.

Оценить уровень адаптации советской классики можно будет с 28 августа.

Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания» в августе 2025

В последние годы громкие голливудские новинки не показывают в России официально, но многие кинотеатры демонстрируют их в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Ниже – самые интересные картины, которые, вероятно, можно будет посмотреть в указанном формате.

9. «Голый пистолет» (The Naked Gun) – фильм про знаменитого придурковатого полицейского

Поклонники классической серии комедий с Лесли Нильсеном вскоре смогут оценить, насколько успешно их любимчика заменит Лиам Нисон. В главной женской роли в новой комедии сыграла Памела Андерсон.

В широкий мировой прокат лента выходит 31 июля.

10. «Чумовая пятница 2» (Freakier Friday) – фильм о том, как мать и дочь поменялись телами

Знаменитая комедия 2003 года о том, как героини Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан поменялись телами, получила продолжение. В главных ролях – те же актрисы, и ожидает их повторение того же магического трюка.

Широкая мировая премьера фильма состоится 6 августа.

11. «Никто 2» (Nobody 2) – фильм о крутом убийце под личиной обывателя

В продолжении классного экшена российского режиссера Ильи Найшуллера, вышедшего в 2021 году, Боб Оденкирк снова сыграл неприметного мужичка средних лет из тихого американского пригорода, на деле способного голыми руками угробить кучу людей. В режиссерском кресле на этот раз – индонезиец Тимо Тьяджанто, дебютирующий в Голливуде.

В широкий мировой прокат лента выйдет 14 августа.

12. «Рай и ад» (Highest 2 Lowest) – фильм о бизнесмене, у которого похитили сына

В римейке классического триллера Акиры Куросавы 1963 года Дензел Вашингтон сыграл музыкального магната, пытающегося сохранить контроль над студией, но сталкивающегося с новой напастью – группа преступников похищает его сына и требует выкуп.

В американский прокат картина режиссера Спайка Ли выйдет 15 августа.

Какие фильмы выйдут онлайн в августе 2025

13. Fixed – мультфильм о приключениях пса, которого хотят кастрировать

Известный американский аниматор российского происхождения Геннадий Тартаковский снял мультфильм для взрослых, главный герой которого – пес, узнающий, что обладать мужским достоинством ему осталось всего сутки. В свете этих новостей он решает не терять времени и напоследок оторваться по полной.

Онлайн-премьера картины состоится 13 августа.

14. «Ночь наступает всегда» (Night Always Comes) – фильм о женщине в поисках денег

В новом криминальном триллере Ванесса Кирби играет женщину, которой срочно необходимо найти большую сумму денег, чтобы спасти брата. Доведенная до отчаяния героиня готова на все.

Мрачная лента британского режиссера Бенджамина Карона появится в интернете 15 августа.

15. «Клуб убийств по четвергам» (The Thursday Murder Club) – фильм о пенсионерах, раскрывающих преступления

В комедийном детективе голливудского ветерана Криса Коламбуса четверка пенсионеров (Пирс Броснан, Хелен Миррен, Бен Кингсли и Селия Имри) любит собраться по четвергам, чтобы раскрывать старые преступления. В один прекрасный день невинное хобби приобретает серьезный характер, когда по соседству с героями происходит убийство.

Онлайн-премьера лампового фильма состоится 28 августа.