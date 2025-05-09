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Парад Победы на Красной площади. 9 мая 2025 года. Фотогалерея

Тысячи зрителей собрались у Красной площади 9 мая 2025 года, чтобы увидеть торжественный Парад Победы — главное ежегодное событие, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны. В нашей фотогалерее — самые яркие моменты парада, техника, знаменосцы и эмоции участников.