Парад Победы на Красной площади. 9 мая 2025 года. Фотогалерея
Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости
Тысячи зрителей собрались у Красной площади 9 мая 2025 года, чтобы увидеть торжественный Парад Победы — главное ежегодное событие, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны. В нашей фотогалерее — самые яркие моменты парада, техника, знаменосцы и эмоции участников.
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
Фото - © РИА Новости, Рамиль Ситдиков \Военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Фото - © РИА Новости, Илья Питалев \ Знаменная группа на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Фото - © РИА Новости, Илья Питалев \ Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости