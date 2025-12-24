Закрытие направлений и факультетов в МГПУ: почему в вузе решили не учить юристов и чем недовольны студенты

Почему в МГПУ решили не учить юристов и чем недовольны студенты

В материале РИАМО — о том, почему в МГПУ закрываются непрофильные специальности, чем недовольны студенты и какие у них требования.

Что произошло в МГПУ в декабре 2025 года

Фото - © РИА Новости, Евгений Биятов

17 декабря студентам непедагогических специальностей МГПУ объявили, что с 1 сентября 2026 года вуз сконцентрируется на подготовке педагогов для московских школ. То есть студентов таких направлений, как «Социология», «Реклама», «Юриспруденция», «Дизайн» и других, переведут в другие вузы-партнеры. Например, студентов направления «Реклама и связи с общественностью», «Дизайн» и «Социология» переведут в РГГУ. Студентов других направлений – в МГИК и РАНХиГС.

Доучиться в вузе смогут только студенты последних курсов. Но не все так просто – студенты сообщают, что им выдали образцы заявлений о добровольном отчислении и переводе в другое учебное заведение. Документы якобы попросили подписать в срочном порядке до 25 декабря. Им обещали перевод всем курсом сразу, сохранение учебных программ и компенсацию стоимости обучения за счет бюджетных средств для платников. Но официальных документов о процедуре перевода предоставлено не было. Многие поступали именно в МГПУ и хотят доучиться в этом вузе.

В итоге вуз из университета, который готовит педагогов, юристов, менеджеров, дизайнеров, психологов, социологов и других специалистов, становится узкопрофильным, ориентированным только на подготовку педагогов. Сейчас студенты непрофильных для вуза направлений доучиваются последний год и должны перейти в другое учебное заведение, несмотря на просьбы дать доучиться тем, кто уже поступил, независимо от курса.

Что говорят о закрытии направлений в МГПУ

Фото - © РИА Новости, Евгений Биятов

Со стороны МГПУ есть официальный комментарий, опубликованный в телеграм-канале вуза. В нем сообщается, что со студентами непрофильных направлений была проведена встреча, на которой «обсудили предстоящие изменения, которые коснутся нашего университета с 1 сентября 2026 года».

Причиной решения закрыть непедагогические специальности в вузе назвали необходимость сконцентрировать все ресурсы МГПУ на ключевой задаче: подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ. Это означает, что МГПУ будет развиваться как сильный, специализированный педагогический вуз.

Для студентов педагогических направлений ничего не меняется, для остальных гарантировано продолжение обучения по выбранной специальности в другом вузе. При этом МГПУ гарантирует:

Перевод целыми группами.

Полное сохранение образовательной программы.

Сохранение всех условий и стоимости обучения (для обучающихся на договорной основе). Даже если стоимость в вузе-партнере выше, разницу компенсирует город.

Перевод без сдачи дополнительных экзаменов.

Руководитель департамента образования и науки города Москвы Антон Молев подтвердил, что «для студентов непедагогических направлений организована возможность комфортного перехода без дополнительных экзаменов и испытаний».

В публикации отмечается, что это стратегическое решение позволит каждому из студентов получить качественное образование в университете, для которого их направление является основным и профильным.

Что говорят студенты непрофильных направлений МГПУ

Фото - © РИА Новости, Евгений Биятов

Студенты непрофильных направлений не понимают, какие именно направления считаются непрофильными. Например, востоковеды с изучением китайского, японского языка, филологические направления, у которых нет в названии слова «педагогика» – считаются ли они непрофильными, останутся ли они учиться или их ждет та же участь, что и будущих юристов и дизайнеров?

Один из студентов сетует, что «информация постоянно меняется, никто точно ничего не знает, куча студентов на иголках». Студентам непонятно, будет ли сохранена отсрочка от армии, многие опасаются, что останутся в Москве без общежития и им придется искать варианты съема квартиры, что не дешевое удовольствие в столице.

На сторону студентов МГПУ встала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она опубликовала заявления студентов, их претензии и просьбы и заявила:

«Сама идея понятна – в стране острая нехватка педагогов. А вот с реализацией что-то пошло не так. Полагаю, что Министерство образования и науки и Рособрнадзор должны обратить внимание на возникшую ситуацию».

Учащиеся вуза хотят документального официального подтверждения слов, которые написаны в телеграм-канале учебного учреждения и были сказаны на собрании. Они не уверены в законности действий руководства вуза и просят дать доучиться всем, кто уже поступил в МГПУ. Многие поступали именно в этот вуз, к конкретным педагогам и на конкретные образовательные программы – будет ли все это в вузе-партнере, непонятно.

Студентов смущает фраза в заявлениях, которые так срочно нужно подписать, об отчислении из вуза и переводе, а не просто о переводе, например.

«Не планирую подписывать ничего, пока нам не предоставят документы со всеми подписями и подтверждениями, что вуз-партнер действительно за нас берется и действительно предоставит нам бюджетные места», – говорит студентка Анастасия, выражая мнение многих студентов непрофильных специальностей МГПУ.

Пока в телеграм-канале вуз собирает гневные комментарии студентов и официальных документов никто еще не получил. Сейчас понятно только то, что с 1 сентября 2026 года вуз будет готовить только педагогов и на другие специальности набор будет закрыт.