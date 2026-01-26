Заглянут в душу: что известно о новом порядке направления сотрудников к психиатрам от работодателей

Подробности о том, что известно о новом порядке направления сотрудников к психиатрам от работодателей, читайте в материале РИАМО.

Минздрав России утвердил новые правила, позволяющие работодателям направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование с 1 марта, если при медосмотре будут выявлены признаки психических отклонений — об этом СМИ сообщили в середине января. Впрочем, как отмечают эксперты, нововведения коснутся лишь некоторых профессий.

Что известно о новых правилах Минздрава

О том, что Минздрав России утвердил новые правила, позволяющие работодателям направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование с 1 марта, если при медосмотре выявлены признаки психических отклонений, СМИ сообщили 12 января. Как следует из публикаций, такое направление будет возможно лишь в том случае, если во время обязательного медицинского осмотра врачи обнаружат признаки психических нарушений.

Как говорит в беседе с РИАМО клинический психолог Ксения Савельева, основой для всех нововведений служит Федеральный закон № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», принятый еще в 1992 году. Все обсуждаемые поправки в приказы Минздрава — это конкретные инструкции по его исполнению.

«Статья 24 Закона № 3185-1 уже более 30 лет предоставляет право работодателю направлять сотрудника на психиатрическое освидетельствование при обоснованных подозрениях, что его состояние может угрожать ему или окружающим. Однако механизм был расплывчатый», — объясняет эксперт. По словам Ксении Савельевой, новый приказ Минздрава № 392н не создает новое правило, а прописывает четкий и обязательный алгоритм действий для работодателя и медиков в рамках этого закона, делая акцент на профилактике.

Кого коснуться новые правила Минздрава

Обязательное психиатрическое освидетельствование проходят представители профессий «повышенного риска», указанные в приказе Минздрава России от 20 мая 2022 года № 342н, говорит в беседе с РИАМО юрист АНО «Служба защиты прав» Артур Исаев. Среди прочих, в эту категорию входят педагоги, водители, полицейские и сотрудники определенных промышленных отраслей (атомной, нефтяной и химической).

«Представители именно этих профессий проходят освидетельствование при приеме на работу, при переводе на другую должность и регулярно — раз в пять лет (а для некоторых категорий — даже чаще)», — объясняет эксперт.

Теперь же, согласно новым правилам Минздрава, направление к психиатру будет осуществляться только при выявлении признаков психического расстройства во время обязательных периодических осмотров — то есть только по показаниям, а не по списку, отмечает врач-психиатр Ольга Гулько. Этот подход соответствует новому пункту 4.1 в приказе Минздрава № 342н, который вводит правило: если по результатам медосмотра у работника выявлены признаки психических отклонений, работодатель обязан направить его на психиатрическое освидетельствование. Тем самым Минздрав упростил работу — теперь не нужно посылать на экспертизу всех поголовно, как раньше.

«Важное уточнение: согласно закону, освидетельствование должно быть обосновано характером работы. Поэтому из перечня исключена “Государственная тайна”. Для работников, допущенных только к гостайне (без других вредных факторов), обязательное освидетельствование отменено», — дополняет Ксения Савельева.

Как и каких сотрудников смогут направлять к психиатрам

Люди, которые трудятся по специальностям, входящим в перечень «повышенного риска», проходят и обычные медосмотры — целый перечень специалистов, куда входит психиатр, объясняет Артур Исаев. Если на таком медосмотре психиатр выявит у человека признаки отклонений, он может выдать заключение о необходимости прохождения нового освидетельствования.

«Предположим, человек столкнулся с такой ситуацией, получил заключение и принес его работодателю. Только в такой ситуации руководитель может составить направление на психиатрическое освидетельствование» Артур Исаев юрист АНО «Служба защиты прав»

Артур Исаев подчеркивает: отправить работника к психиатру по своему усмотрению начальник не может — все делается только после сигнала врача. Направление от работодателя — это внутренний документ, на основании которого компания оплачивает процедуру и объясняет факт отсутствия работника в определенный день.

Схожие направления дают на прохождение обычного медосмотра, например, при устройстве на работу. Освидетельствование проводит комиссия врачей‑психиатров, а не один специалист. Проходит амбулаторно (то есть человека в больницу не кладут). Психиатры задают вопросы, оценивают анамнез и принимают решение. Их может быть два:

человек пригоден к работе;

человек временно не пригоден к определенной работе (ограничение в деятельности может составлять не более пяти лет).

Может ли сотрудник отказаться от освидетельствования у психиатра

Сотрудник вправе отказаться от освидетельствования у психиатра — это прямое следствие статьи №5 Закона № 3185-1, которая закрепляет добровольность психиатрической помощи, говорит Ксения Савельева. Однако такой отказ будет равносилен отказу от допуска к работе — на основании трудового законодательства работодатель в этом случае обязан отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты до момента прохождения осмотра. Это стандартная мера при невыполнении условия обязательного медосмотра.

«Работодатель не отправляет сотрудника на освидетельствование по своему желанию — это делается только после сигнала врача. Сотрудник может отказаться от прохождения этой процедуры, но его могут отстранить от работы, а позже — и вовсе уволить. Такие действия работодателя будут законными», — предупреждает Артур Исаев.

Как эксперты оценивают новые правила Минздрава

Ранее в приказе Минздрава фигурировала «врачебная комиссия» (она проводила процедуру освидетельствования), однако войти в ее состав могли любые врачи, говорит Артур Исаев. Теперь же эта формулировка изменилась на «комиссию врачей‑психиатров», что эксперт считает позитивным изменением — профильными вопросами должны заниматься профильные специалисты.

«В то же время существуют и риски. Например, устранение освидетельствования для лиц с доступом к гостайне некоторые эксперты могут посчитать ослаблением мер безопасности страны», — отмечает собеседник РИАМО.

Кроме того, по мнению Артура Исаева, с новыми правилами возрастает риск субъективности и конфликтов. Дело в том, что в пункте №4 появился подпункт 4(1), в который ввели новую формулировку: «В случае выявления у работников (…) признаков психического расстройства работник направляется работодателем на освидетельствованием». Понятие «признаки расстройства» можно трактовать по-разному. Возможны споры, если работник не согласится с необходимостью процедуры.

В то же время Ольга Гулько считает: новые правила ориентированы на то, чтобы психиатрическое освидетельствование проходили именно те работники, у которых есть показания, выявленные в ходе обязательных медосмотров, а не все подряд. Такой подход призван сделать систему более справедливой, избегая лишних процедур и потенциальных злоупотреблений.