Ситуация под контролем: есть ли эпидемия гриппа в Московской области и что говорят врачи

В материале РИАМО рассказываем о сезонном росте заболеваемости гриппом, его нынешних особенностях и методах профилактики.

Есть ли эпидемия гриппа в Московской области

Фото - © Медиасток.рф

Главный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш отмечает, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Московской области находится под контролем и оценивается как благополучная.

«В настоящее время в регионе, как и ежегодно, наблюдается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями. При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 59%. Отмечу, что в этом году сезонный подъем начался примерно на две недели раньше обычного, что не говорит об осложнении эпидситуации», - говорит эксперт.

Она добавляет, что в медицинских учреждениях Московской области развернут достаточный коечный фонд для оказания помощи пациентам с гриппом и ОРВИ, предусмотрены резервные мощности на случай роста заболеваемости.

Кроме всего прочего, хорошей защитой от гриппа медики называют вакцинацию. Современные вакцины надежно защищают от всех штаммов гриппа, циркулирующих в настоящее время в Московской области, и существенно снижают риск тяжелого течения и осложнений заболевания, отмечает Зинаида Труш.

Какой штамм гриппа преобладает в Подмосковье

Фото - © Медиасток.рф

По словам главного эпидемиолога, в настоящее время в Подмосковье в структуре циркулирующих вирусов сохраняется преобладание респираторных вирусов негриппозной этиологии, среди циркулирующих штаммов гриппа преобладает штамм A. Современные вакцины от него хорошо защищают. В течение декабря ещё можно привиться от гриппа в поликлиниках по месту жительства.

«Число заболевших гриппом за прошедшую неделю - 1,1 тыс. Отмечается естественный прирост, характерный для сезонного подъема заболеваемости», - добавляет специалист.

Гонконг ни при чем: в Московской области нет эпидемии гонконгского гриппа

Фото - © Эпидемия гриппа и ОРВИ/Медиасток.рф

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что информация об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье не соответствует действительности.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений. Управлением на базе организаций Роспотребнадзора проводится постоянный лабораторный мониторинг циркулирующих вирусов.

Большинство случаев заболеваний — легкие и средней тяжести. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ составляет 1,7% от всех заболевших.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области в связи с появлением в электронных СМИ информации об "эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье" сообщает, что данная информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении ведомства.

Симптомы гриппа и методы профилактики

Фото - © Медиасток.рф

Основные симптомы гриппа: резкое ухудшение самочувствия, повышение температуры до 38-40 градусов, головная боль, слабость, боли в мышцах и суставах, насморк, кашель. В группе риска находятся младенцы, люди с хроническими заболеваниями и избыточной массой тела, беременные и пожилые.

Чтобы не допустить эпидемии, в Московской области ежегодно проводится вакцинация населения. На сегодняшний день вакцинировано 62% жителей региона. Кроме того, важно соблюдать простые правила:

Носить маску в местах массового скопления людей, меняя ее каждые 2-3 часа.

Проветривать помещения.

Делать влажную уборку (3–4 раза в день по 15–20 минут).

По возможности минимизировать походы в большие торговые центры.

Мыть руки с мылом, особенно после общественного транспорта, улицы, работы.

Промывать слизистую носа после возвращения домой.

В школах и детских садах должны быть установлены бактерицидные лампы-рециркуляторы в коридорах, классах, столовых. Должна проводиться уборка 2-3 раза в день с использованием дезинфекционных средств. Важно исключить по возможности переходы из класса в класс, организовать санитарные фильтры на входе.

Что делать при появлении симптомов гриппа

Фото - © Медиасток.рф

Если вы чувствуете, что заболеваете, останьтесь дома. Это нужно для безопасности своего здоровья и здоровья окружающих. Оставьте дома ребенка, если он чувствует себя плохо или вы видите признаки болезни.

При недомогании пейте больше жидкости, начните прием жаропонижающих при температуре выше 38,5 градусов, примите противовирусный препарат по назначению врача. Если симптомы сохраняются дольше трех дней, обращайтесь в кабинет неотложной помощи или вызовите врача на дом по номеру 122.