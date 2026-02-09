Рост случаев аутизма у детей: почему заболевших детей в РФ стало больше и что делать, если нашли признаки РАС

В материале РИАМО с экспертами выясняем, почему в мире и в России стало больше детей с расстройством аутистического спектра (РАС), как выявить признаки болезни и что с этим делать.

В России увеличилось количество детей, страдающих расстройством аутистического спектра﻿ (РАС). Рост заболеваемости составил почти 140% за последние 6 лет. В 2018 году в РФ было 31 685 детей с диагностированным аутизмом, а в 2024 году их стало 76 096. Медики связывают такой рост с поздним возрастом отцов и рожениц, перинатальными факторами и просто с расхождениями в терминологии, учете и статистике.

Причины роста: эпидемия аутизма или улучшение диагностики?

Профессор, доктор медицинских наук, детский невролог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов отмечает, что такая статистика в значительной мере отражает не только истинный рост, но и изменения в диагностике и регистрации.

«До этого ряд специалистов не ставили такой диагноз, поэтому в статистике есть определенная погрешность. Но и глобальные исследования также показывают рост зарегистрированной распространенности аутизма среди детей в разных странах в последние десятилетия. Это отражено в обзорах, где средняя распространенность оценивается примерно в 1% детского населения, с явным увеличением, частично за счет улучшенного выявления», — говорит эксперт.

Он добавляет, что на цифры влияет и расширение диагностических критериев: классификация DSM-5 и практика РАС охватывают более широкий спектр симптомов, чем классическое «детский аутизм» (МКБ-10/МКБ-11). В ряде стран, включая РФ, расширяется учет и регистрация случаев, ранее остававшихся незамеченными. Поэтому часть роста – это не новая болезнь сама по себе, а лучшее обнаружение и регистрация, а также изменение терминологии и методов.

Невролог, врач высшей категории Али Исмаилов согласен с коллегой и считает, что в большинстве случаев речь идет не о внезапном «скачке заболеваемости» как биологическом феномене, а прежде всего о росте выявляемости и более корректной регистрации.

«Это закономерно: родители стали раньше обращать внимание на особенности развития, повысилась информированность специалистов, расширилась диагностика, совершенствовались маршрутизация и критерии, появилось больше обученных врачей и психологов» Али Исмаилов Невролог, врач высшей категории

Почему аутистов стало больше именно среди детей в России

Врач высшей категории, детский невролог клинического госпиталя «Лапино» группы компаний «Мать и дитя» Наталья Яновская рассказывает, что РАС — это особенности психологического развития, которые дебютируют в раннем возрасте, формируются и проявляются с ростом ребенка. Ринат Гимранов добавляет, что современные рекомендации по скринингу у детей 18–24 месяцев приводят к более частой диагностике в раннем возрасте. Этот подход используется в США, Европе и частично в России. Многие ранее не диагностированные случаи теперь вовлекаются в систему наблюдения.

Врач Исмаилов отмечает, что у взрослых диагноз ставят реже, поскольку симптомы становятся менее выраженными с возрастом, многие взрослые с легкими формами РАС адаптировались и не обращались по поводу постановки диагноза.

«В детстве чаще проходят профилактические осмотры, родители обращаются к логопеду, психологу, неврологу, детскому психиатру — поэтому именно в этой группе мы видим динамику» Али Исмаилов Невролог, врач высшей категории

Между тем, Наталья Яновская обращает внимание на то, что активное и длительное использование ребенком гаджетов и просмотр телевизора в большом объеме могут пагубно сказаться на психологическом развитии, особенно при наличии генетической предрасположенности к формированию РАС.

Признаки аутизма у детей до 2 лет: на что обратить внимание

Доктор Гимранов отмечает, что диагностика аутизма осуществляется поведенческими и клиническими методами. Ранние признаки, которые обычно появляются после 18 месяцев, — это задержка или отсутствие речи и общения, сложности в социальном взаимодействии, например, ребенок не реагирует на имя, избегает зрительного контакта; ограниченные интересы, стереотипные движения (часто машут ручками, как птички), трудности с адаптацией к изменению рутины.

Детский невролог Наталья Яновская рекомендует обращать внимание на то, есть ли у малыша трудности адаптации, как он ест и спит, могут отмечаться особенности двигательного развития.

«Следите за речевым развитием: как формируется гуление, лепет, слова в декретированные сроки. Отмечайте, если отсутствует страх чужих в период младенчества, формируется и используется ли указательный жест. Родителей должно насторожить, если ребенок сторонится детей, избегает коммуникации и игр со сверстниками, редко отзывается на собственное имя», — говорит эксперт.

Она добавляет, что насторожить должны странные движения, может отмечаться ходьба на носках. В конце первого года жизни ребенок не вовлекается в речевое, тактильное и игровое взаимодействия, не выполняет простые инструкции, при этом длительное время может проводить за самостоятельной игрой с гаджетами (сортировать предметы, классифицировать, смотреть ролики про цифры и буквы).

«У таких детей часто слабый интерес к предметной деятельности, они игнорируют образцы действий, предпочитают продолжительно совершать однообразные манипуляции. Ребенок не обращает внимания на игру как близкого взрослого, так и специалиста. Появляется и усиливается избирательность в еде. В ряде случаев отмечается задержка формирования навыков опрятности», — добавляет невролог.

Важно понимать, что один признак — это не диагноз, важно следовать рекомендациям врачей и пройти тщательную диагностику. Ринат Гимранов добавляет, что международные рекомендации призывают к скринингу всех детей с использованием стандартизированных шкал (например, M-CHAT, ADOS и др.), а затем к расширенному обследованию у специалистов (психиатр, невролог, психотерапевт, логопед-дефектолог).

Что делать, если у ребенка есть признаки РАС

В первую очередь нужно обратиться к врачам, проконсультироваться с неврологом, психиатром и психологом, имеющими опыт работы с РАС. Доктор Гимранов отмечает, что раннее выявление и терапия имеют доказанную эффективность в улучшении адаптации. Важно и правильное семейное сопровождение.

Наталья Яновская добавляет, что с ребенком проведут дообследования, назначат при необходимости медикаментозную терапию и начнут коррекционную педагогическую работу с использованием различных педагогических методик — игровой терапии, АВА-терапии.

«Степень выраженности аутизма может быть очень разной, но в любом случае наличие у ребенка аутистических проявлений в связи с нарушением коммуникации и особенностями поведения мешает ему в социальной сфере и требует социализации при любой степени выраженности. Уровень современной помощи детям с этой патологией при условии своевременного начала коррекционных мероприятий, включающих в себя обязательный комплекс медицинской (медикаментозной) и педагогической коррекции с использованием различных методик, позволяет нивелировать проблемы и стать ребенку в будущем полноценным членом общества», — заключает медик.

Невролог Исмаилов рекомендует начинать диагностику с педиатра, а затем при необходимости включать профильную оценку у детского психиатра и/или клинического психолога (а также невролога и логопеда-дефектолога). Скрининговые опросники могут помочь на раннем этапе выявить риск, но они не ставят диагноз — это повод вовремя направить ребенка на полноценную диагностику.

Может ли аутист полностью социализироваться

Врачи обращают внимание на то, что РАС — это спектр, и степени влияния на социализацию очень разные.

«Диагноз не равен приговору и не означает, что человек не сможет быть полноценным членом общества. Во многих случаях при ранней помощи, правильной коррекции, поддержке семьи и адаптации образовательной среды ребенок учится, развивает коммуникацию, социализируется и в перспективе может быть самостоятельным. Рост выявляемости в целом можно считать позитивным трендом: чем раньше мы замечаем особенности и начинаем помощь, тем лучше прогноз для ребенка и семьи», — говорит Али Исмаилов.

Ринат Гимранов добавляет, что «аутизм остается жизнеспособным нейроразвитийным состоянием, которое может сочетаться с высокими способностями и при правильной поддержке не препятствует полноценной социализации».