Расправа по указанию мошенников: как и зачем 20-летний футболист убил женщину в Строгино

О том, что известно об убийце бизнесвумен в Москве, как произошло преступление и что выяснило следствие, рассказываем в материале РИАМО.

Убийство столичной бизнесвумен в Строгино: хроника событий

14 марта 2026 года стало известно, что в одной из квартир в столичном районе Строгино найдено тело женщины с ножевыми ранениями. Следователи выехали на место происшествия и обнаружили, что квартира разграблена, а дочь убитой в шоковом состоянии прячется в одной из комнат. Погибшей оказалась 48-летняя бизнесвумен Екатерина Ч., которая ранее занималась риелторскими услугами. Младшая дочь женщины, 16-летняя школьница, призналась, что сама впустила в квартиру убийцу.

Как удалось выяснить на первых допросах девушки, она попала под влияние мошенников: ей позвонили, запугали и потребовали записать видео о том, какие ценности находятся в квартире, а также что спрятано в сейфе в одной из комнат. Затем под видом сотрудника правоохранительных органов в дверь позвонил молодой парень, он вошел в квартиру и занялся взломом сейфа, в котором, как ему было известно, находится большая сумма денег, а также драгоценности и коллекционные монеты. Девушку мужчина отправил к подъезду: задержать мать, которая вот-вот должна была вернуться с работы.

Школьница встретила мать возле дома и рассказала о том, что происходит в квартире. К сожалению, женщина не стала вызывать полицию, а решила сама «разобраться» с грабителем. Парень с порога набросился на нее с кулаками, требуя сообщить код от сейфа, а затем нанес два ножевых ранения, которые повредили артерии. Екатерина истекла кровью.

Убийца заставил девочку остаться с ним в квартире, запер входную дверь и продолжил взламывать сейф. В какой-то момент болгарка, которой он орудовал, сломалась, он позвонил по телефону, и через некоторое время ему привезли новый инструмент. Когда сейф был вскрыт, мужчина собрал все деньги и ценности и выбросил в окно, после чего сбежал из квартиры.

Что известно об убийце женщины в Строгино

Через некоторое время оперативники задержали преступника в гостинице на Звенигородском шоссе, в 14 км от места расправы. Убийцей оказался 20-летний футболист Даниил Секач, центральный защитник ФК «Урал-2 Екатеринбург».

Как удалось выяснить журналистам, ранее Секач никогда не привлекался к уголовной ответственности, со стороны руководства футбольного клуба характеризовался положительно, считался подающим надежды спортсменом с неплохими шансами попасть в одну из ведущих команд страны. Семья у преступника благополучная: отец — детский тренер в «ФК Арсенал», мать работает в МФЦ в Ростове-на-Дону. Впрочем, также сообщается, что Секач страдал зависимостью от ставок на спорт и состоял в тематических чатах, где принимали такие ставки.

Отец убийцы сообщил, что Даниил никогда не был склонен к насилию и не мог совершить страшное преступление самостоятельно, наверняка он попал под влияние мошенников.

Сам спортсмен подтвердил эту версию. По его словам, его несколько недель «обрабатывали» мошенники, требуя принять участие в операции силовых структур. Они передали ему инструменты для взлома сейфа и указали адрес, по которому следует прийти. В случае сопротивления хозяйки квартиры «кураторы» рекомендовали парню применить силу. Именно они передали преступнику новую болгарку, когда в процессе вскрытия сейфа первый инструмент сломался. Также по их указанию Секач сложил награбленное в пакет и выбросил в окно, где ценности забрал курьер, работающий на аферистов.

16 марта Тушинский суд отправил Даниила Секача под арест на два месяца, это время он проведет в СИЗО. Спортсмену грозит ответственность по статьям 162 ч.4 «Разбой» и 105 ч.2 «Убийство» — до 20 лет лишения свободы.

17 марта стало известно, что по требованию мошенников Даниил, находясь в квартире, снимал видео извращенных действий с дочерью погибшей Екатерины. Теперь Секачу вменяют также преступление, предусмотренное статьей 132 ч.2 и ч.3 «Насильственные действия сексуального характера, с угрозой применения насилия в отношении потерпевшей, совершенное организованной группой, в отношении несовершеннолетней».

Что известно о подельнице Даниила Секача

В тот же день, 16 марта, была задержана подельница убийцы, 22-летняя Софья Никольская — она оказалась тем самым курьером, который купил и привез болгарку в квартиру, а затем забрал мешок с драгоценностями и деньгами из-под окон многоэтажки. Как рассказала девушка на первых допросах, она также стала жертвой мошенников: они позвонили ей от лица транспортной компании и попросили назвать код для получения посылки. Софья сообщила код, после чего аферисты заявили, что получили доступ к ее аккаунту на Госуслугах и начали запугивать. В результате девушка согласилась выполнять поручения мошенников.

Известно, что Софья — из благополучной и обеспеченной семьи, с раннего детства до 15 лет жила в Швейцарии, в 2018 году вернулась с родителями в Москву. Ее мать — логопед в детском саду, отец работает инженером, сама Софья занималась танцами, изучала ювелирное дело и подрабатывала репетитором по английскому и немецкому языкам.

После того, как девушка подобрала под окнами мешок с награбленными ценностями, она передала его следующему курьеру. 18 марта должен состояться суд, на котором Никольской изберут меру пресечения.