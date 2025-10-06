Протесты после муниципальных выборов в Грузии 4 октября 2025: причины и последствия

О новом витке противостояния грузинской власти с проевропейской оппозицией читайте в материале РИАМО.

В начале октября 2025 года Тбилиси снова стал ареной столкновения правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» и сторонников оппозиционных сил, ориентированных на евроинтеграцию. Поводом для уличного противостояния уже в который раз стали выборы.

Как прошли муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Фото - © РИА Новости

На муниципальных выборах, которые проходят в Грузии раз в четыре года, 4 октября 2025-го выбирали мэров 59 территорий и городов, а также членов местных парламентов в 63 муниципальных субъектах. Самыми значительными были выборы мэра Тбилиси, а также законодательного собрания столицы, состоящего из 50 депутатов.

На выборах были зарегистрированы 12 партий. При этом восемь оппозиционных политических сил, ориентирующихся на Европу, бойкотировали мероприятие.

Выборы закончились абсолютным триумфом правящей партии «Грузинская мечта». Так, на выборах мэра Тбилиси кандидат от этой партии – бывший футболист «Милана» Каха Каладзе, возглавляющий администрацию грузинской столицы с 2017 года – победил с результатом 71,66%. В законодательном собрании Тбилиси «Грузинская мечта» получила 44 места из 50.

Правящая партия победила и во всех остальных муниципалитетах, включая города Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

Как проходили беспорядки в Тбилиси 4 октября 2025 года

Фото - © РИА Новости

Уже днем 4 октября противники действующей грузинской власти начали собираться у здания парламента страны. При этом поначалу обстановка была спокойной. Однако уже в шесть часов вечера протестующие прорвались на территорию президентского дворца, где началось столкновение с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ, толпа отвечала камнями и пиротехникой. Вскоре полиция задействовала водометы.

Довольно быстро протестующие были выдавлены с территории президентского дворца, после чего они начали выстраивать и поджигать баррикады из имущества расположенных рядом кафе. К полуночи участники беспорядков покинули часть города, примыкающую к резиденции главы государства.

5 октября протесты продолжились, но уже в мирном ключе: вечером протестующие перекрыли проспект Руставели у здания парламента страны.

В ходе столкновений пострадали 25 сотрудников полиции – об этом на следующий день заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Что говорят о беспорядках в Грузии политики и эксперты

Фото - © РИА Новости

В Евросоюзе предсказуемо обвинили в прошедших столкновениях грузинскую власть. В совместном заявлении глава дипломатии ЕС Кая Каллас и член Еврокомиссии по расширению Евросоюза Марта Кос заявили о «масштабном подавлении инакомыслия» в Грузии и призвали к освобождению «всех произвольно задержанных».

Еще в ходе протестов грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил в происходящем иностранные спецслужбы (правда, не конкретизировав, какие именно), а в упомянутом выше заявлении Шалва Папуашвили сказал, что грузинское общество ждет извинений от Европейского союза.

О роли ЕС и европейских спецслужб в беспорядках 4 октября заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Любое постсоветское государство для них является элементом уничтожения, разрушения действующих человеческих ценностей, глубинных исторических корней. У них задача это все отсечь, размыть и сделать стадо из любого государства на постсоветском пространстве», – полагает депутат российского парламента.

Примерно о том же заявил еще один зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Нет никаких сомнений, что выборы в Грузии — это очередное противостояние между теми, кто реалистично рассматривает положение Грузии, и теми, кто совершенно безоглядно действует под патронажем ЕС и стремится включить Грузию в фронт борьбы против России» Константин Затулин зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ

Утром 6 октября генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение пятерым организаторам митинга в Тбилиси 4 октября за призывы к свержению власти и попытку насильственной смены конституционного строя. Как отметили в ведомстве, возбужденные против оппозиционеров уголовные дела подразумевают лишение свободы сроком до девяти лет.