Похитители торжества: каких схем ждать от мошенников на зимних праздниках

Мошенники могут применять различные схемы для обмана россиян на предстоящих зимних праздниках — об этом предупредили эксперты. В канун Нового года и последующих каникул бдительность пользователей кардинально снижается, чем и пытаются воспользоваться злоумышленники.

Чем период зимних праздников интересен мошенникам

Фото - © Сгенерировано ИИ

В канун Нового года и последующих каникул бдительность пользователей кардинально снижается, говорит в беседе с РИАМО ведущий эксперт по сетевым угрозам и web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов. Во-первых, играет свою роль суета с подарками — маркетплейсы и онлайн-магазины присылают десятки уведомлений о распродажах, и в этой череде уведомлений мошенники могут прислать свой фейковый сайт, мимикрирующий под известные компании, чтобы украсть данные юзеров.

«Во-вторых, в это время многие пользователи не работают, а отдыхают, что естественным образом влияет на настороженность — например, увидев в мессенджере сообщение от начальника с какой-либо срочной просьбой, они могут легко на нее ответить, скажем, переслать какие-то важные документы, и не обратить внимание на то, что аккаунт "начальника" фейковый», — рассказывает эксперт.

С тем, что канун новогодних праздников и длинные каникулы — это прибыльный сезон для мошенников, согласна и руководитель группы защиты бренда Angara MTDR Мария Михайлова. В этот период растет объем онлайн-покупок, заказов туров и путешествий, а также бронирования гостиниц. При этом бдительность покупателей падает на фоне стресса и усталости, накопившейся к концу года. Такое сочетание создает идеальные условия для реализации мошеннических схем на основе социальной инженерии и не только.

Каких схем ждать от мошенников в Новый год и на зимних каникулах 2026

Фото - © Сгенерировано ИИ

Мошенники традиционно активно используют праздничную повестку при реализации своих схем, рассказывает руководитель BI.ZONE AntiFraud Алексей Лужнов. Одна из них связана с обещаниями предновогодних скидок или дополнительного кешбэка. Жертве предлагают зарегистрироваться по ссылке или подтвердить участие в «новогодней рассылке», продиктовав код из SMS.

«Далее схема часто развивается в несколько этапов. Жертве перезванивают и убеждают, что она стала целью мошенников, а ее личный кабинет банка или Госуслуг находится под угрозой. Под предлогом срочного сохранения денег человека склоняют к переводу денег на "безопасный счет", уверяя, что они обязательно вернутся позже. В действительности средства попадают в руки злоумышленников» Алексей Лужнов руководитель BI.ZONE AntiFraud

По словам Алексея Лужнова, еще одна схема, которая встречается все чаще в преддверии праздничных дней, — фейковая доставка. Это могут быть цветы или подарки. В декабре этого года объем подобных сценариев вырос на 20% по сравнению с ноябрем. Мошенники манипулируют потенциальной жертвой через положительные эмоции и эффект неожиданности. В таких сценариях для получения подарка мошенники часто просят согласовать удобное время доставки, а после просят продиктовать код из SMS, привязать новый номер телефона или предоставить доступ к личному кабинету. В период праздников злоумышленники также обычно создают фишинговые сайты по продаже фейковых билетов. Это могут быть театральные премьеры, билеты в кино или на концерты.

«В 2026 году следует ожидать значительных изменений в способах мошенничества, которые станут более сложными и проработанными. С помощью ИИ злоумышленники создают почти неотличимые от оригинала поддельные сайты отелей, авиакомпаний и магазинов. Люди не замечают обмана, совершают покупки и переводят деньги мошенникам, оставаясь в итоге и без товаров, и без средств», — дополняет архитектор направления «Информационная безопасность» Лиги Цифровой Экономики Владислав Пеньков.

Какие схемы мошенников на зимних праздниках встречались ранее

Фото - © Сгенерировано ИИ

Ежегодно фиксируются десятки тысяч фишинговых сайтов, которые направлены на кражу данных и денежных средств у пользователей, рассказывает Мария Михайлова. Они могут содержать информацию о фейковых акциях, мероприятиях, готовых турах, аренде аниматоров и так далее. Также на таких ресурсах распространена игра в «беспроигрышные коробочки» или «колесо фортуны» под брендами популярных маркетплейсов. Однако, чтобы получить приз или «денежную компенсацию в случае отсутствия товаров», жертве необходимо сначала оплатить комиссию.

«Ранее злоумышленники создавали поддельные розыгрыши ценных подарков или устраивали сборы на благотворительные акции в мессенджерах и соцсетях. Для участия пользователю предлагалось заполнить анкету с личными данными, а затем — оплатить якобы доставку или комиссию. В реальности никаких призов не было, а мошенники похищали средства и конфиденциальные данные», — говорит в беседе с РИАМО Владислав Пеньков.

Схемы мошенников на зимних праздниках направлены на людей, которые доверчивы и редко проверяют информацию, публикуемую в Интернете, отмечает инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Ирина Дмитриева. Первая уязвимая категория — это пожилые люди. Слабая цифровая гигиена и стремление к льготным выплатам — опора для мошенников, злоупотребляющих данной уязвимостью пенсионеров. По-прежнему данная категория граждан остается уязвима к озвучиванию кодов из SMS, переводам средств на «безопасный счет» и получению «подарков» от государства к праздникам.

«Ошибочно "клюнуть" на уловки злоумышленников могут и семейные пары, которые стараются купить подарки своим близким или билеты на театральные постановки. Из-за высокой декабрьской нагрузки на работе и эмоциональной вовлеченности нередко снижается критическая оценка и внимательность к происходящему вокруг» Ирина Дмитриева инженер-аналитик компании «Газинформсервис»

По словам Ирины Дмитриевой, для распространения фишинговой информации используются мессенджеры и ленты соцсетей. В то же время молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет подвержены криптоскаму и иным схемам с «легким» заработком. Предложения с подработкой в каникулы и вовлечение в дропперство может закончиться плачевно.

Как защититься от схем мошенников на новогодних праздниках

Фото - © Сгенерировано ИИ

Одно из главных правил цифровой гигиены перед праздниками — не торопиться и внимательно оценивать все ресурсы, говорит в беседе с РИАМО Владислав Пеньков. Бронировать билеты, регистрироваться в отеле или покупать подарки следует только на проверенных или официальных сайтах.

«Важно обращать внимание на URL: фишинговые ссылки чаще всего отличаются от настоящего адреса одним символом. Например, вместо буквы "о" используется 0. Также необходимо внимательно изучить страницу на наличие опечаток и ошибок в дизайне, которые часто указывают на подделку», — рассказывает эксперт.

Кроме того, по словам Владислава Пенькова, нельзя переходить по сомнительным ссылкам и QR-кодам, даже если их прислали знакомые. Во-первых, они могут не подозревать, что эта ссылка заражена, во-вторых, их аккаунты могли быть взломаны злоумышленниками.

Перед покупкой товаров в интернет-магазине необходимо проверить дату его регистрации, отзывы и официальные контакты. Рекомендуется ввести название интернет-сайта в поисковую систему и посмотреть, есть ли сведения об этом магазине на других ресурсах. Часто в таких случаях можно найти отзывы пострадавших. Кроме того, ни при каких условиях не следует переводить деньги на личный счет.

«Важно поддерживать уровень цифровой грамотности и следить за новостями в сфере кибербезопасности. Чем выше осведомленность об актуальных схемах обмана, тем меньше вероятность попасться на уловку мошенников», — заключает Алексей Лужнов.