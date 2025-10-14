Отработка для медиков: в чем суть нового законопроекта и как к нему относятся сами студенты

В материале РИАМО читайте о новом законопроекте для студентов-медиков, о том, как к нему относятся работодатели, и в чем его суть.

В чем суть нового законопроекта по реформе медицинского образования

Фото - © РИА Новости

В начале октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который вносит изменения в сфере медицинского образования. Проект вызвал много вопросов и ко второму чтению, скорее всего, будет сильно доработан. Его суть заключается в том, чтобы все студенты, поступившие в вузы на бюджетные места, заключали договоры о целевом обучении. То есть после завершения обучения медики должны будут обязательно отработать в конкретном медицинском учреждении под руководством наставника. А за неисполнение обязательств и для студента, и для будущего работодателя предусмотрена компенсация за обучение и штраф в двукратном размере компенсации – то есть в итоге придется выплатить сумму в три раза выше стоимости обучения.

При этом депутаты отмечают, что предлагаемая система отличается от советского распределения. Выпускник сможет отработать три года под надзором наставника либо в организации, которая указана в договоре о целевом обучении, либо в организациях, которые входят в программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Это могут быть государственные и частные клиники, работающие по ОМС.

Понятно, что меры принимаются для того, чтобы сократить дефицит кадров в медицинских учреждениях, сделать медицину доступной для всех граждан России, но в то же время возникает много вопросов к самому законопроекту. Пока не до конца понятно, кто такие наставники, как и кто их будет готовить? Какие будут гарантии для студентов и для работодателей? Как быть с теми, кто решит ехать, например, в районы Крайнего Севера, какие льготы для них предусмотрены? На эти и другие вопросы законодателям нужно будет ответить ко второму чтению.

Закон в случае окончательного принятия вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Что такое целевое обучение для медиков

Фото - © РИА Новости

В прошлом учебном году начал действовать новый механизм целевого обучения. Так, работодатели (или заказчики) размещают предложения о заключении договоров о целевом обучении на Единой цифровой платформе «Работа в России». И как раз по медицинским специальностям таких заявлений было больше всего.

Планируется реформа и для тех, кто заключает целевые договоры. Предполагается, что более полная детализация целевой квоты повысит роль работодателя в планировании и их ответственность. Таким образом, можно будет формировать целевые места под конкретного работодателя в конкретный вуз и направление. Изменения помогут и абитуриентам видеть всю картину перед учебой и уже понимать, где ему придется работать.

Что говорят о новом законопроекте студенты медвузов и школьники

Фото - © РИА Новости

Студенты, которые поступили в вузы сами, недоумевают и пишут об этом директору Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной. Многие говорят о кабальных условиях, о том, что не готовы тратить свои ресурсы ради того, чтобы потом работать там, куда их пошлют, а не там, где хотелось бы. Часть студентов говорит, что не пошла бы учиться в медицинский вуз, если бы сразу знала о таких условиях.

Студент 3 курса медицинского факультета РУДН Александр учится на бюджете, на который поступил сам. Он начал готовиться к поступлению за два года до экзаменов, посещал сборы по химии и биологии, старался правильно распределять время, участвовал в олимпиадах и уверен, что предлагаемый законопроект не совсем справедлив.

«Я считаю неправомерно таким образом обделять именно бюджетников. Если и вводить законопроект, то для всех. В настоящее время тенденция к сокращению бюджетных мест идет в прогрессии, а коммерческих мест становится все больше и больше. Таким образом мы никак не решаем вопрос дефицита кадров. Я вложил очень много сил в поступление и у меня есть свои планы на работу, почему я их должен менять?» Александр Студент 3 курса медицинского факультета РУДН

Молодой человек говорит, что если придется отрабатывать после вуза, то он никуда не денется, ведь для врача основная задача – жизнь и здоровье пациента, но, тем не менее, он уверен, что нужно не заставлять отрабатывать, а создавать комфортные условия для выпускников вузов.

Ученик 10 профильного медицинского класса уверен, что для таких инициатив нужны другие условия поступления. Многие из тех, кто горит профессией врача, вкладывают очень много усилий, чтобы поступить, не попадают в вуз из-за льготников и вынуждены учиться за деньги.

«Знаю несколько случаев, когда в мед поступали люди по льготе, просто, по их словам, „им было прикольно“. В итоге они не выдерживали даже года обучения и уходили, а те, кто годы положил на поступление, или учились платно, или уходили в другие специальности», – рассказывает молодой человек.

Он считает, что в медицину нужно брать только тех, кто показывает должный уровень знаний и никаких других льгот быть не должно.

Отработка для студентов-медиков: мнение работодателей и депутатов

Фото - © РИА Новости

Как отметил депутат Мособлдумы от «Единой России» Андрей Голубев, предложенные меры по усовершенствованию целевого обучения и распределения помогут закрепить специалистов на местах и сократить кадровый дефицит.

По его мнению, отработка в течение трех лет под руководством опытных наставников поможет им получить необходимый практический опыт и профессионально адаптироваться. Кроме того, студенты будут обязаны заключать договоры с конкретными медицинскими организациями или регионами, где они будут проходить отработку.

«Нововведение института наставничества, определение мест в учреждениях здравоохранения по ординатуре, на мой взгляд, гарантируют молодым специалистам скорейшую адаптацию на новом месте и облегчают повышение квалификации. Новая норма, предусматривающая зачет работы в государственной организации здравоохранения по целевому направлению в срок обучения в ординатуре, еще больше защищает права молодых специалистов, поскольку теперь им нужно отработать только три года по месту направления», – рассказал Андрей Голубев.

И добавил, что молодой специалист будет отрабатывать целевой договор без угрозы своему праву продолжить обучение в ординатуре по месту работы.

Директор стоматологической клиники «Стомтек» Ольга Харламова тоже считает инициативу оправданной, ведь опыт приходит только с практикой, и получить его можно в комфортных условиях под руководством наставника, не мучаясь вопросом «куда пойти работать».

«Поступая в медицинский вуз на бюджет, человек должен осознавать ответственность за свое решение. Это не просто получение образования, а выбор профессии, которая требует высокой самоотдачи. Поэтому идея обязательного распределения и отработки после выпуска, на мой взгляд, абсолютно логична. Она поможет не только вернуть инвестиции государства, но и даст возможность реально снизить дефицит кадров» Ольга Харламова Директор стоматологической клиники «Стомтек»

Она добавила, что распространять такую практику стоит на профессии, где особенно важно обеспечить стабильный кадровый поток — например, в наукоемких и социально значимых областях.

Врач Андрей Алексеев говорит, что застал еще советскую систему распределения и в целом мера полезная, но предлагаемый законопроект очень «сырой» и непонятный для студентов.

«Я помню, что у нас, у студентов, никогда не стояло вопроса, где поработать и где получить опыт. Как-то всегда было, куда пойти, и больницы буквально нас разбирали. Потом многие оставались на местах и после практики. Сейчас у многих студентов, не только медиков, основной вопрос – где применить свои знания, куда пойти работать. Наверное, обязательная отработка решает эти вопросы, но как быть тем, кто уже давно решил, куда хочет пойти и кем быть? Получается, их планы нарушаются», – говорит медик.

Он уверен, что при обязательной отработке появятся те, кто будет отрабатывать «для галочки»: «Нужны ли такие специалисты в медицине, которые будут отбывать время, а не оказывать помощь?» – спрашивает врач.

Ко второму чтению депутаты обещали обсудить законопроект со всеми профильными комитетами и экспертами, и проект станет более понятным для всех участников процесса.