Коррупционный скандал на Украине и новый мирный план: в чем их суть и как они связаны друг с другом

В ноябре 2025 года на Украине разгорелся мощнейший коррупционный скандал, в который потенциально вовлечен президент Владимир Зеленский. Для широкой публики это стало неожиданностью, но эксперты предсказывали такое развитие событий задолго до выдвижения первых обвинений.

В чем суть коррупционного скандала на Украине

Расследованием коррупционных инцидентов в окружении Зеленского занимаются две специальные антикоррупционные структуры – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Оба этих органа были созданы в 2015 году под давлением западных стран и, как считается, подконтрольны именно им, а не украинскому руководству. По этой причине летом 2025 года Зеленский попытался ограничить их полномочия. 22 июля Верховная рада, которую контролирует президентская партия «Слуга народа», проголосовала за соответствующий законопроект. Это вызвало уличные протесты на Украине и критические заявления руководства Евросоюза, и спустя всего девять дней после первого законопроекта был принят новый, которым полномочия НАБУ и САП были восстановлены.

Как выяснилось, Зеленский не зря опасался антикоррупционных органов. 10 ноября НАБУ провело ряд обысков у высокопоставленных чиновников и бизнесменов и обнародовало информацию о проводимой ведомством операции «Мидас» (само название которой явно выбрано неслучайно – это имя мифического царя, своим прикосновением превращавшего все в золото). В частности, бюро опубликовало записи переговоров подозреваемых, в которых те обсуждали свои коррупционные действия.

Кто фигурирует в коррупционном скандале на Украине

Первым объектом внимания НАБУ стала государственная компания «Энергоатом» (аналог российского «Росатома»), управляющая украинскими АЭС. По версии антикоррупционного органа, преступная группа, в которую входили, в частности, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, требовали от всех контрагентов компании откатов в размере 10-15% от суммы контракта. Лидером же коррупционеров был назван Тимур Миндич – давний друг и партнер Владимира Зеленского, совладелец знаменитой студии «Квартал 95». Кроме того, в число фигурантов попал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов, которого называют кумом Зеленского.

Скандал вокруг «Энергоатома» привел к отставке двух министров – энергетики (Светлана Гринчук) и юстиции (Герман Галущенко, в 2021-25 годах занимавший должность министра энергетики). Обвинения им предъявлены не были. Любопытно, что с момента отставки они исчезли из публичного поля, и на Украине даже ходят слухи, что их могли убить.

Ряд фигурантов были задержаны, но Тимур Миндич вместе с еще двумя подозреваемыми, братьями Цукерманами, смогли покинуть Украину. Считается, что в данный момент они находятся в Израиле.

В чем цель антикоррупционного расследования на Украине

Именно Миндич, которого многие оппозиционные украинские блогеры называют «кошельком Зеленского», является ключевой фигурой разгоревшегося на Украине скандала – через него якобы оказывается давление на самого президента.

В одной из публикаций НАБУ глава государства уже был упомянут в контексте коррупционного скандала – там утверждалось, что Миндич незаконно обогащался, пользуясь «наличием дружеских отношений с Президентом Украины Зеленским В.А.». Это еще не прямое обвинение, но уже явный намек.

В той же публикации сказано, что еще одним вовлеченным в коррупционные схемы лицом был бывший министр обороны Рустем Умеров. Любопытно, что этот политик, ныне занимающий должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), в настоящий момент не торопится возвращаться из затянувшейся заграничной командировки – и многие полагают, что уже не вернется.

Появление Умерова в публикациях НАБУ многие комментаторы связывают с тем, что следующей областью антикоррупционных чисток после энергетики станет именно оборонная. В частности, очевидной целью называют компанию Fire Point, занимающейся производством разрекламированных ракет «Фламинго» (по одной из версий, в реальности этих ракет не существует, а легенда об их массовом производстве придумана исключительно с целью незаконного обогащения).

Как коррупционный скандал связан с новым мирным планом по Украине

Параллельно с развитием коррупционного скандала на Украине в западной прессе стали появляться публикации о наличии некоего плана по урегулированию украинского конфликта. Утверждается, что его пункты уже согласованы между администрацией президента США Дональда Трампа и руководством Российской Федерации, и осталось только заставить киевский режим принять их. Некоторые аналитики считают, что именно желанием «продавить» Зеленского на принятие условий мирного плана вызвано текущее антикоррупционное расследование.

Среди пунктов предполагаемого соглашения называются следующие:

вывод украинских войск из Донбасса;

ограничение численности ВСУ в 2-2,5 раза;

запрет на размещение на Украине иностранных войск;

государственный статус русского языка;

восстановление прав УПЦ;

официальное признание Крыма и Донбасса частью России со стороны США;

обязательство России не нападать на Украину и другие страны Европы, закрепленное законодательно.

В зависимости от источника публикации, детали плана могут разниться. Так, британская The Telegraph утверждает, что Россия может взять Донбасс в аренду – это якобы позволить избежать проблем с голосованием по данному вопросу в украинском парламенте. Правда, как резонно замечает бывший депутат Верховной рады Олег Царев, непонятно, как такая аренда может соотноситься с нормой российской конституции о том, что Донбасс – часть РФ.

Официальных подтверждений наличия мирного плана пока не было.